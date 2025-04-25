https://ria.ru/20250425/shojgu-2013522477.html

Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России

Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России - РИА Новости, 25.04.2025

Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России

В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:40:00+03:00

2025-04-25T22:40:00+03:00

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россия

сергей шойгу

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в своем докладе отметил, что Россия стала значимым игроком на рынке сжиженного природного газа. "Следующая задача, она более важная, на мой взгляд, более серьезная", - прокомментировал это Шойгу. По его словам, нельзя только продавать СПГ, не перерабатывая его для эффективного использования внутри России и снабжения удаленных районов. "Это скорее такая постановка задачи. Нам эту задачу надо решать в ближайшее время. Иначе мы так и будем действовать по старинке, вести трубу до каждого районного центра по всей территории страны", - добавил Шойгу. По словам секретаря Совбеза, надо оценить необходимые объемы использования СПГ в России. "Но самое главное - тут надо нам достаточно энергично двигать нашу науку", - подчеркнул Шойгу. В качестве примера он привел проекты малых АЭС, реализуемых в России для энергоснабжения малых удаленных районов.

https://ria.ru/20250315/gazovoz-2005144695.html

https://ria.ru/20250414/kabmin-2011113495.html

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россия, сергей шойгу, российская академия наук, общество