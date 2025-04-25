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Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России - РИА Новости, 25.04.2025
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22:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/shojgu-2013522477.html
Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России
Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России - РИА Новости, 25.04.2025
Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России
В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:40:00+03:00
2025-04-25T22:40:00+03:00
россия
сергей шойгу
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. На пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в своем докладе отметил, что Россия стала значимым игроком на рынке сжиженного природного газа. "Следующая задача, она более важная, на мой взгляд, более серьезная", - прокомментировал это Шойгу. По его словам, нельзя только продавать СПГ, не перерабатывая его для эффективного использования внутри России и снабжения удаленных районов. "Это скорее такая постановка задачи. Нам эту задачу надо решать в ближайшее время. Иначе мы так и будем действовать по старинке, вести трубу до каждого районного центра по всей территории страны", - добавил Шойгу. По словам секретаря Совбеза, надо оценить необходимые объемы использования СПГ в России. "Но самое главное - тут надо нам достаточно энергично двигать нашу науку", - подчеркнул Шойгу. В качестве примера он привел проекты малых АЭС, реализуемых в России для энергоснабжения малых удаленных районов.
https://ria.ru/20250315/gazovoz-2005144695.html
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россия, сергей шойгу, российская академия наук, общество
Россия, Сергей Шойгу, Российская академия наук, Общество
Шойгу призвал решить проблему газификации удаленных районов России

Шойгу: надо решить задачу энергоснабжения малых удаленных районов с помощью СПГ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В России надо, используя потенциал отечественной науки, решить задачу эффективного энергоснабжения малых удаленных районов с помощью сжиженного газа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в своем докладе отметил, что Россия стала значимым игроком на рынке сжиженного природного газа.
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"Следующая задача, она более важная, на мой взгляд, более серьезная", - прокомментировал это Шойгу.
По его словам, нельзя только продавать СПГ, не перерабатывая его для эффективного использования внутри России и снабжения удаленных районов.
"Это скорее такая постановка задачи. Нам эту задачу надо решать в ближайшее время. Иначе мы так и будем действовать по старинке, вести трубу до каждого районного центра по всей территории страны", - добавил Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, надо оценить необходимые объемы использования СПГ в России.
"Но самое главное - тут надо нам достаточно энергично двигать нашу науку", - подчеркнул Шойгу.
В качестве примера он привел проекты малых АЭС, реализуемых в России для энергоснабжения малых удаленных районов.
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