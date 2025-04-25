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В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса - РИА Новости, 25.04.2025
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14:22 25.04.2025 (обновлено: 14:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/shkola-2013409277.html
В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса
В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса - РИА Новости, 25.04.2025
В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса
Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать право учителям выгонять из класса учеников средних и старших классов за... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:22:00+03:00
2025-04-25T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать право учителям выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократное нарушение дисциплины на уроках. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказывал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года. По словам главы ведомства, для введения в школах РФ оценок за поведение будет также разработан отдельный законопроект. "Если ученик 1-4 классов не реагирует на замечания учителя, то педагог может провести с учеником индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и окружающих, при необходимости с привлечением социального педагога или психолога. Если же аналогичная ситуация происходит со старшеклассниками или обучающимися средней школы, то учителю необходимо гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за неоднократное нарушение дисциплины. Безусловно, все эти меры необходимо применять, если у ребёнка нет никаких медицинских противопоказаний, а также без перегибов в соответствии с законодательством и Конституцией Российской Федерации", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что все попытки плохого поведения в школе "необходимо пресекать на корню, начиная с начальной школы". "В этом вопросе важно, чтобы и родители проводили разъяснительные беседы на конкретных положительных примерах о том, что педагогов необходимо уважать и слушаться! Убеждена, что совместная работа педагогов и родителей позволит по важному вопросу успешно решить вопросы в сфере воспитания и вырастить достойных граждан!", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20250331/kuzbass-2008316267.html
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общество, россия, сергей кравцов, совет федерации рф, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Совет Федерации РФ, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
В СФ предложили разрешить учителям выгонять учеников из класса

Сенатор Косихина предложила разрешить выгонять учеников из класса за поведение

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать право учителям выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократное нарушение дисциплины на уроках.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказывал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года. По словам главы ведомства, для введения в школах РФ оценок за поведение будет также разработан отдельный законопроект.
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"Если ученик 1-4 классов не реагирует на замечания учителя, то педагог может провести с учеником индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и окружающих, при необходимости с привлечением социального педагога или психолога. Если же аналогичная ситуация происходит со старшеклассниками или обучающимися средней школы, то учителю необходимо гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за неоднократное нарушение дисциплины. Безусловно, все эти меры необходимо применять, если у ребёнка нет никаких медицинских противопоказаний, а также без перегибов в соответствии с законодательством и Конституцией Российской Федерации", - сказала Косихина.
Сенатор отметила, что все попытки плохого поведения в школе "необходимо пресекать на корню, начиная с начальной школы".
"В этом вопросе важно, чтобы и родители проводили разъяснительные беседы на конкретных положительных примерах о том, что педагогов необходимо уважать и слушаться! Убеждена, что совместная работа педагогов и родителей позволит по важному вопросу успешно решить вопросы в сфере воспитания и вырастить достойных граждан!", - констатировала парламентарий.
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