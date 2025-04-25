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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК - РИА Новости, 25.04.2025
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13:06 25.04.2025 (обновлено: 13:18 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/putin-2013386422.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК - РИА Новости, 25.04.2025
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить вопросы, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса России. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:06:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить вопросы, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса России."У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин.С докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный прокурор Игорь Краснов.В совещании, которое проходило по видеосвязи, также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298479.html
https://ria.ru/20250423/putin-2012942896.html
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россия, экономика, антон алиханов, игорь краснов, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Экономика, Антон Алиханов, Игорь Краснов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить вопросы, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса России.
"У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
12 января, 00:07
С докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный прокурор Игорь Краснов.
В совещании, которое проходило по видеосвязи, также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
23 апреля, 13:29
 
РоссияЭкономикаАнтон АлихановИгорь КрасновВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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