https://ria.ru/20250425/putin-2013386422.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК - РИА Новости, 25.04.2025
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить вопросы, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса России. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:06:00+03:00
2025-04-25T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить вопросы, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса России."У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин.С докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный прокурор Игорь Краснов.В совещании, которое проходило по видеосвязи, также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
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россия, экономика, антон алиханов, игорь краснов, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Экономика, Антон Алиханов, Игорь Краснов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы, связанные с развитием ОПК