На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь юбилея Победы
На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Огонь Памяти в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале в подмосковной деревне Щекутино, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"В честь 80-летия Великой Победы в подмосковной деревне Щекутино зажгли уникальный Огонь Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс (нынешний Сбербанк). Впервые в истории зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятых от мемориалов каждого из девяти российских городов-героев", - отметили в пресс-службе.
Каждую частицу пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы.
"Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти — как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу", - заявил зампред правлениия Сбербанка Станислав Кузнецов.
Четвертая дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры — люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину.
"Сбер сохраняет историческую память о вкладе в Победу. С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции", - добавили в пресс-службе. По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях "Бессмертного полка", высаживают "Сады Памяти", благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы. Также Сбер принимается участие в ежегодной акции "Георгиевская ленточка".