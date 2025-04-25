https://ria.ru/20250425/pobeda-2013450110.html

На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь юбилея Победы

На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь юбилея Победы - РИА Новости, 25.04.2025

На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь юбилея Победы

Огонь Памяти в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале в подмосковной деревне Щекутино, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:15:00+03:00

2025-04-25T16:15:00+03:00

2025-04-25T16:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

севастополь

керчь

станислав кузнецов

сбербанк россии

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013406077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da9f15df5ccc0d41d9df955bd24d1944.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Огонь Памяти в честь 80-летия Победы зажгли на мемориале в подмосковной деревне Щекутино, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. "В честь 80-летия Великой Победы в подмосковной деревне Щекутино зажгли уникальный Огонь Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс (нынешний Сбербанк). Впервые в истории зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятых от мемориалов каждого из девяти российских городов-героев", - отметили в пресс-службе. Каждую частицу пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. "Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти — как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу", - заявил зампред правлениия Сбербанка Станислав Кузнецов. Четвертая дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры — люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину. "Сбер сохраняет историческую память о вкладе в Победу. С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции", - добавили в пресс-службе. По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях "Бессмертного полка", высаживают "Сады Памяти", благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы. Также Сбер принимается участие в ежегодной акции "Георгиевская ленточка".

https://ria.ru/20250425/posol-2013374219.html

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html

https://ria.ru/20250425/rossija-2013436512.html

москва

севастополь

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мероприятия "Сбера" ко Дню Победы Мероприятия "Сбера" ко Дню Победы 2025-04-25T16:15 true PT2M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, севастополь, керчь, станислав кузнецов, сбербанк россии, 80-летие победы в великой отечественной войне