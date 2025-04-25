На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов
Для аккредитованных на парад Победы журналистов будет работать система QR-кодов
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Система QR-кодов будет работать для аккредитованных на парад Победы журналистов, с ее помощью можно будет получить аккредитационный бейдж и транспортную карту, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты, аккредитованные на освещение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получили QR-коды.
"QR-код необходим для получения бейджей, сувенирной продукции и транспортной карты", - уточнили в памятке организаторы.
Аккредитованные журналисты, помимо сувенирной продукции, смогут также получить бесплатные проездные билеты на городской транспорт Москвы, который будет действовать в дни торжественных мероприятий в память о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того. представители СМИ получат возможность дважды бесплатно воспользоваться услугой "Аэроэкспресса".
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.