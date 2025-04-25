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На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:34 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/parad-2013526005.html
На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов
На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов - РИА Новости, 25.04.2025
На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов
Система QR-кодов будет работать для аккредитованных на парад Победы журналистов, с ее помощью можно будет получить аккредитационный бейдж и транспортную карту,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:34:00+03:00
2025-04-25T23:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
общество
день победы
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Система QR-кодов будет работать для аккредитованных на парад Победы журналистов, с ее помощью можно будет получить аккредитационный бейдж и транспортную карту, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты, аккредитованные на освещение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получили QR-коды. "QR-код необходим для получения бейджей, сувенирной продукции и транспортной карты", - уточнили в памятке организаторы. Аккредитованные журналисты, помимо сувенирной продукции, смогут также получить бесплатные проездные билеты на городской транспорт Москвы, который будет действовать в дни торжественных мероприятий в память о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того. представители СМИ получат возможность дважды бесплатно воспользоваться услугой "Аэроэкспресса". В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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россия, москва, общество, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Общество, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На параде Победы будет работать система QR-кодов для журналистов

Для аккредитованных на парад Победы журналистов будет работать система QR-кодов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Система QR-кодов будет работать для аккредитованных на парад Победы журналистов, с ее помощью можно будет получить аккредитационный бейдж и транспортную карту, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты, аккредитованные на освещение мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получили QR-коды.
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"QR-код необходим для получения бейджей, сувенирной продукции и транспортной карты", - уточнили в памятке организаторы.
Аккредитованные журналисты, помимо сувенирной продукции, смогут также получить бесплатные проездные билеты на городской транспорт Москвы, который будет действовать в дни торжественных мероприятий в память о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того. представители СМИ получат возможность дважды бесплатно воспользоваться услугой "Аэроэкспресса".
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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