https://ria.ru/20250425/izrail-2013511582.html
В Минтуризма Израиля рассказали об увеличении рейсов из России
В Минтуризма Израиля рассказали об увеличении рейсов из России - РИА Новости, 25.04.2025
В Минтуризма Израиля рассказали об увеличении рейсов из России
Число авиарейсов из России в Израиль к июню удвоится, сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:11:00+03:00
2025-04-25T21:11:00+03:00
2025-04-25T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число авиарейсов из России в Израиль к июню удвоится, сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр.Сейчас их 18, а с июня их будет 34. Самолеты полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.Впервые с 2020 года появятся два прямых регулярных рейса из Москвы в курортный Эйлат и из Санкт-Петербурга в средиземноморский Тель-Авив, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings.С 12 июня из столицы на курорт можно будет отправиться по четвергам из аэропорта Жуковский на авиалайнерах SJ-100 с вылетом в 8:50 и с технической посадкой в Сочи. Стоимость авиабилета - от 26 тысяч рублей в одну сторону. Также на маршрутах в Израиль планируется использовать авиалайнеры Ту 214 и 204.С 8 июня дважды в неделю с технической посадкой в Сочи самолеты полетят из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Цена билета начинается от 19,5 тысячи рублей в один конец.Кроме того, с 1 мая национальный авиаперевозчик Израиля EL AL возвращается на маршрут Москва-Тель-Авив. Запланировано девять рейсов в неделю.C 1 января 2025 года россиянам для визита в Израиль нужно разрешение Electronic Travel Authorization Israel (ETA-IL), напомнила чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Симона Гальперин. Документ можно получить на сайте, заполнив специальную форму не позднее чем за 72 часа до поездки. Стоимость - 25 шекелей (около 570 рублей), заплатить можно картой иностранного банка или рублями в одном из визовых центров VFS Global. Сервисный сбор — пять долларов (около 400 рублей).Владимир Шкляр напомнил, что до пандемии из Москвы в Эйлат в сезон выполнялось до 20 рейсов в неделю. "Эйлат — круглогодичный курорт на берегу Красного моря. Он интересен как для семейных путешествий, так и для дайвинга, пляжного отдыха, экскурсий", — отметил он.Шкляр подчеркнул: на данный момент запрета на продажу туров в Израиль нет. По его словам, в ответ на запросы туроператоров Минэкономразвития РФ уточнило, что реализация путевок в Израиль возможна. Имеющееся сообщение министерства касается лишь рекомендации проявлять осторожность и внимательность при нахождении в стране, что стандартно для многих направлений.
https://ria.ru/20250210/izrail-1998051249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минтуризма Израиля рассказали об увеличении рейсов из России
Минтуризма Израиля: число рейсов из России к июню удвоится
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число авиарейсов из России в Израиль к июню удвоится, сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр.
Сейчас их 18, а с июня их будет 34. Самолеты полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.
Впервые с 2020 года появятся два прямых регулярных рейса из Москвы в курортный Эйлат и из Санкт-Петербурга в средиземноморский Тель-Авив, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings.
С 12 июня из столицы на курорт можно будет отправиться по четвергам из аэропорта Жуковский на авиалайнерах SJ-100 с вылетом в 8:50 и с технической посадкой в Сочи. Стоимость авиабилета - от 26 тысяч рублей в одну сторону. Также на маршрутах в Израиль планируется использовать авиалайнеры Ту 214 и 204.
С 8 июня дважды в неделю с технической посадкой в Сочи самолеты полетят из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Цена билета начинается от 19,5 тысячи рублей в один конец.
Кроме того, с 1 мая национальный авиаперевозчик Израиля EL AL возвращается на маршрут Москва-Тель-Авив. Запланировано девять рейсов в неделю.
C 1 января 2025 года россиянам для визита в Израиль нужно разрешение Electronic Travel Authorization Israel (ETA-IL), напомнила чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Симона Гальперин. Документ можно получить на сайте, заполнив специальную форму не позднее чем за 72 часа до поездки. Стоимость - 25 шекелей (около 570 рублей), заплатить можно картой иностранного банка или рублями в одном из визовых центров VFS Global. Сервисный сбор — пять долларов (около 400 рублей).
Владимир Шкляр напомнил, что до пандемии из Москвы в Эйлат в сезон выполнялось до 20 рейсов в неделю. "Эйлат — круглогодичный курорт на берегу Красного моря. Он интересен как для семейных путешествий, так и для дайвинга, пляжного отдыха, экскурсий", — отметил он.
Шкляр подчеркнул: на данный момент запрета на продажу туров в Израиль нет. По его словам, в ответ на запросы туроператоров Минэкономразвития РФ уточнило, что реализация путевок в Израиль возможна. Имеющееся сообщение министерства касается лишь рекомендации проявлять осторожность и внимательность при нахождении в стране, что стандартно для многих направлений.