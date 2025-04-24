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Bloomberg узнал о новом требовании США к России - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 24.04.2025 (обновлено: 21:20 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013280721.html
Bloomberg узнал о новом требовании США к России
Bloomberg узнал о новом требовании США к России - РИА Новости, 24.04.2025
Bloomberg узнал о новом требовании США к России
США хотят получить от России согласие на право для Украины иметь собственную армию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:00:00+03:00
2025-04-24T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США хотят получить от России согласие на право для Украины иметь собственную армию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники."По словам осведомленных источников, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, спецпредставитель США Стив Уиткофф собирается поднять этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Накануне портал Axios сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом в последствии подтвердил информацию о визите. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
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в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, москва, украина, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Москва, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
Bloomberg узнал о новом требовании США к России

Bloomberg: США хотят получить от РФ признание права Украины иметь свою армию

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Стив Уиткофф после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США хотят получить от России согласие на право для Украины иметь собственную армию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам осведомленных источников, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, спецпредставитель США Стив Уиткофф собирается поднять этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне портал Axios сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом в последствии подтвердил информацию о визите. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.
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Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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