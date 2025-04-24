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В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции - РИА Новости, 24.04.2025
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13:27 24.04.2025 (обновлено: 14:58 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/sk-2013177756.html
В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции
В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции - РИА Новости, 24.04.2025
В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции
В Дагестане задержали четырех террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщило следственное управление СК России по республике. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:27:00+03:00
2025-04-24T14:58:00+03:00
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали четырех террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщило следственное управление СК России по республике."В Республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции. &lt;...&gt; Пять жителей республики &lt;...&gt; объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, одного из террористов нейтрализовали 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским.Следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанных. Возбуждено уголовное дело по статьям "Создание террористического сообщества и руководство им", "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ" и "Приготовление к террористическому акту".
https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html
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дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика дагестан
Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции

В Дагестане задержали 4 террористов, готовивших нападение на отдел полиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали четырех террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщило следственное управление СК России по республике.
"В Республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции. <...> Пять жителей республики <...> объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств", — говорится в релизе.
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Как уточнили в ведомстве, одного из террористов нейтрализовали 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским.
Следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанных.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Создание террористического сообщества и руководство им", "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ" и "Приготовление к террористическому акту".
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ДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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