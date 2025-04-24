https://ria.ru/20250424/sk-2013177756.html

В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции

В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции - РИА Новости, 24.04.2025

В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции

В Дагестане задержали четырех террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщило следственное управление СК России по республике. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:27:00+03:00

2025-04-24T13:27:00+03:00

2025-04-24T14:58:00+03:00

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Дагестане задержали четырех террористов, готовивших нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщило следственное управление СК России по республике."В Республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции. <...> Пять жителей республики <...> объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, одного из террористов нейтрализовали 22 апреля при оказании вооруженного сопротивления полицейским.Следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанных. Возбуждено уголовное дело по статьям "Создание террористического сообщества и руководство им", "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ" и "Приготовление к террористическому акту".

https://ria.ru/20250424/fsb--2013120041.html

https://ria.ru/20250418/zaderzhanie-2011978255.html

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дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика дагестан