https://ria.ru/20250424/pushkov-2013195710.html

"Пойдет трещинами": Пушков раскрыл, в каком случае ЕС признает Крым

"Пойдет трещинами": Пушков раскрыл, в каком случае ЕС признает Крым - РИА Новости, 24.04.2025

"Пойдет трещинами": Пушков раскрыл, в каком случае ЕС признает Крым

Позиция ЕС по Крыму может измениться после того, как США признают полуостров российским, заявил в Telegram-каналеглава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:22:00+03:00

2025-04-24T14:22:00+03:00

2025-04-24T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Позиция ЕС по Крыму может измениться после того, как США признают полуостров российским, заявил в Telegram-каналеглава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."По сообщениям СМИ, ЕС только что сообщил США, что не пойдет на признание Крыма частью России. Но такова позиция стран ЕС до того, как этот факт признан США", — написал он.По словам сенатора, если Трамп решится на такой шаг, то показное единство Евросоюза пойдет трещинами. Он подчеркнул, что потенциал раскола внутри союза намного выше, чем из последних сил стремится показать Брюссель.На этой неделе Каллас в комментарии агентству Agence France-Presse заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. Депутат Госдумы от СевастополяДмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал ее слова политической слепотой.

https://ria.ru/20250424/krym-2013163353.html

https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html

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алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф, госдума рф, брюссель, россия, сша, в мире