https://ria.ru/20250424/muzyka-2013265050.html

Денис Мацуев рассказал о новом летнем фестивале и коктейле "Суздалини"

Денис Мацуев рассказал о новом летнем фестивале и коктейле "Суздалини" - РИА Новости, 24.04.2025

Денис Мацуев рассказал о новом летнем фестивале и коктейле "Суздалини"

С 29 июня по 5 июля 2025 года древний Суздаль станет эпицентром музыкальной культуры, здесь пройдет масштабный Летний фестиваль, рассказал на пресс-бранче в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:03:00+03:00

2025-04-24T19:03:00+03:00

2025-04-24T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С 29 июня по 5 июля 2025 года древний Суздаль станет эпицентром музыкальной культуры, здесь пройдет масштабный Летний фестиваль, рассказал на пресс-бранче в Москве Денис Мацуев. Он объединит ведущие оркестры, звезд мировой сцены и молодые таланты, создавая уникальный культурный феномен на фоне белокаменных монастырей и кремля."Наш фестиваль в течение недели – это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. Это уникальные выступления фантастических музыкантов в живой атмосфере потрясающего города-музея Суздаля под открытым небом. Все наши слушатели смогут побывать и на больших гала-концертах с выдающимися оркестрами, и на программах камерной музыки, и на вечерах джаза", – поделился художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.Масштаб и локацииФестиваль развернется на трех ключевых площадках. В Спасо-Евфимиевом монастыре (XVI–XVII вв.) прозвучат симфонические программы, а Кремль с Рождественским собором станет сценой для гала-концертов. Отдельная площадка в суздальском парке "Зарядье" с видом на реку Каменку примет камерные и джазовые выступления. Зрители смогут выбрать традиционные места в партере или расположиться на мягких креслах-мешках и пледах, превратив концерт в семейный праздник."Фестиваль позволит погрузиться в музыкальную культуру как можно большему количеству людей. Всего мы ожидаем на мероприятии до 40 тысяч человек. Также все желающие смогут посмотреть трансляции концертов. Площадки под открытым небом, уникальные архитектурные ансамбли Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиева монастыря будут располагать к еще более тонкому восприятию классической музыки", – рассказала РИА Новости генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина ПроничеваУчастники и программа "Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале"В фестивале примут участие легенды и новые имена искусства. Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижеры Валерий Гергиев, Дмитрий Юровский, Иван Никифорчин) и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр (дирижер Василиса Маркина) представят масштабные симфонии. Солисты Денис Мацуев (фортепиано), Ильдар Абдразаков (бас), Аида Гарифуллина (сопрано) и лауреаты конкурсов имени Чайковского и Рахманинова дополнят программу.Особое место уделено джазу: выступит коллектив "Симфоджаз братьев Ивановых", а также Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи. Сюрпризом станут выступления победителей II Международного конкурса имени Рахманинова.История и преемственностьФестиваль вырос из Летней творческой школы "Новые имена", основанной в 1993 году. Ежегодно в Суздале собираются юные музыканты, чтобы учиться у профессоров Московской консерватории и выдающихся мастеров. Выпускники школы — десятки артистов с мировым именем, включая самого Дениса Мацуева, который сегодня возглавляет фонд. В этом году впервые юные участники школы выступят на одной сцене с мэтрами.Лето, Суздаль, архитектурные памятники, музыка в уникальном исполнении — все это создаст особую атмосферу. Художественный руководитель Денис Мацуев лично участвовал в планировании: часть концертов пройдёт на закате, часть — днём. Это будет масштабный проект, где задействованы город, архитектура и природа."А еще я угощу вас коктейлем собственного изобретения — "Суздалини" (по аналогии со знаменитым "Беллини"), в основе которого – игристое и местная земляника", – обещает Мацуев.Фестиваль пройдет при поддержке полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева, губернатора Владимирской области Александра Авдеева, Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250322/suzdal-2006578306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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