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Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:17 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html
Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР
Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР - РИА Новости, 24.04.2025
Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР
Минобороны России в преддверии 80-летия Великой Победы на своем сайте опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ на Героев... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:17:00+03:00
2025-04-24T00:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
белоруссия
вячеслав молотов
франклин рузвельт
михаил водопьянов
ил-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009973720_0:277:3000:1965_1920x0_80_0_0_604ccd67ea329be2fca813b52b330fca.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минобороны России в преддверии 80-летия Великой Победы на своем сайте опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ на Героев Советского Союза из разных республик СССР, которым были установлены памятники за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Среди этих документов, опубликованных в новом историко-познавательном разделе "Увековечены в граните имена" на сайте Минобороны России, представлены материалы о Героях Советского Союза из Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской и других советских республик. Их мужество проявлялось как на полях сражений, так и в партизанской борьбе, разведывательной деятельности и организации сопротивления оккупантам. В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. "Великая Отечественная война стала временем всеобщего единства и героизма. Временем, когда граждане всего многонационального народа Советского Союза плечом к плечу встали на защиту Родины. Их подвиги не канули в лету: они сохранены в бронзе монументов, высечены в граните обелисков и мемориальных плит. Эти памятники – не просто камни и металл, а безмолвные свидетели мужества, которые сегодня стоят в парках, на площадях, у сельских школ – везде, где когда-то звучали голоса героев... Сегодня, глядя на эти монументы, мы видим не безликие изваяния, а живые лица поколения, подарившего мир. Их взгляды, отлитые в бронзе, напоминают о цене Победы. А рассекреченные документы, как мост между прошлым и настоящим, учат новое поколение беречь память – ведь за каждым памятником стоит человек, чье мужество навсегда вписано в историю", - отмечает Минобороны РФ. Генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков за время участия в Великой Отечественной войне совершил 475 вылетов, провел 117 воздушных боев, лично сбил 41 вражеский самолет. "Его жизнелюбие, командирские качества и героизм запечатлены в культовом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", где он стал одним из прототипов двух главных героев: лейтенанта Александрова ("Кузнечика") и капитана Титаренко ("Маэстро")", - отмечает МО РФ. Подвиг Попкова при жизни был отмечен установкой памятника в центре Москвы. Старший сержант, Герой Советского Союза Иван Борисевич участвовал в боях на Западном, Брянском, Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был четырежды ранен. Особо отличился в боях при освобождении Белоруссии. В бою 29 февраля 1944 года на территории Быховского района Могилевской области при отражении атаки противника, предпринятой крупными силами пехоты при поддержке восьми танков, оставшись один из орудийного расчета, подбил два танка. Был ранен, но поля боя не покинул. Генерал-майор танковых войск Ази Асланов летом 1944 года был представлен ко второй Золотой Звезде Героя Советского Союза за освобождение Белоруссии. В январе 1945 года Асланов был тяжело ранен в Латвии и умер в хирургическом полевом подвижном госпитале. Имя Асланова увековечено в многочисленных памятных местах, которые стали символами признания его героического подвига. В Баку установлены надгробный памятник и бюст в поселке, где он навсегда остался в памяти жителей. Среди выдающихся военачальников особое место занимает имя Амазаспа Бабаджаняна, отмечает МО РФ. В советской военной истории он прославился как блестящий стратег, достигший вершины карьеры – звания Главного маршала бронетанковых войск. В 1944 году за умелое руководство боевыми действиями вверенной механизированной бригады, личное мужество в боях и успешное форсирование Днестра Бабаджаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. Талгат Бегельдинов - единственный из уроженцев Казахстана, дважды удостоенный звания Герой Советского Союза. Всю войну он провел за штурвалом штурмовика Ил-2. Особенно проявил себя Талгат Бегельдинов в Курской битве. На своем штурмовике он делал налеты на вражеские аэродромы, скопления танков, переправы через крупные реки и железнодорожные станции. Всего же за годы войны Бегельдинов совершил свыше 300 боевых вылетов и уничтожил более 20 танков, семь самолетов, 37 автомобилей, два локомотива, семь вагонов с войсками и техникой. Полковник, Герой Советского Союза Эндель Пусэп с 1938 года служил в Управлении полярной авиации Главсевморпути, где в качестве второго пилота входил в состав экипажа Михаила Водопьянова - легендарного летчика, участника героической эпопеи по спасению челюскинцев. Пусэп участвовал в ледовой разведке, неоднократно бывал на Северном полюсе. В начале войны Пусэп был направлен из Главсевморпути в 412-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 81-й бомбардировочной дивизии дальнего действия. Позднее он стал командиром воздушного корабля 746-го авиационного полка 45-й авиационной дивизии дальнего действия. В этом качестве он принимал участие в налетах на Берлин, Данциг и Кенигсберг. В мае 1942 года полярный и военный летчик Эндель Пусэп совершил сложнейший и опасный перелет через Атлантику на бомбардировщике ТБ-7. Его задачей было доставить наркома иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова в США с промежуточными посадками. Этот дерзкий полет был вызван крайней необходимостью – требовалось обсудить открытие второго фронта в Европе для противодействия фашистам. Переговоры Молотова с американским президентом Рузвельтом стали ключевой целью этой миссии. "Сегодня в Эстонии подвиги этого легендарного соотечественника предпочитают замалчивать. Но в далеком 1942 году история была иной: экипаж летчика-героя Энделя Пусэпа удостоился приема в Белом доме лично от Франклина Рузвельта, который выразил восхищение подвигом участников того знаменитого перелета, в частности, командира воздушного корабля советского эстонца Пусэпа", - отмечает МО РФ. В марте 1943 года Пусэп выполнил еще одно особое правительственное задание – возглавляемый им экипаж доставил делегацию советского правительства в Англию. Лететь советским летчикам пришлось через всю воюющую Европу и затем успешно совершать обратный перелет в Москву.
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россия, москва, белоруссия, вячеслав молотов, франклин рузвельт, михаил водопьянов, ил-2, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Белоруссия, Вячеслав Молотов, Франклин Рузвельт, Михаил Водопьянов, Ил-2, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны опубликовало материалы о героях ВОВ из республик СССР

Минобороны опубликовало архивные материалы о героях ВОВ из разных республик СССР

© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанкСолдаты Красной Армии у колодца в освобожденной молдавской деревне
Солдаты Красной Армии у колодца в освобожденной молдавской деревне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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Солдаты Красной Армии у колодца в освобожденной молдавской деревне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минобороны России в преддверии 80-летия Великой Победы на своем сайте опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ на Героев Советского Союза из разных республик СССР, которым были установлены памятники за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Среди этих документов, опубликованных в новом историко-познавательном разделе "Увековечены в граните имена" на сайте Минобороны России, представлены материалы о Героях Советского Союза из Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской и других советских республик. Их мужество проявлялось как на полях сражений, так и в партизанской борьбе, разведывательной деятельности и организации сопротивления оккупантам.
Советские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Минобороны и РВИО опубликовали документы о взятии Берлина Красной Армией
16 апреля, 07:06
В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
"Великая Отечественная война стала временем всеобщего единства и героизма. Временем, когда граждане всего многонационального народа Советского Союза плечом к плечу встали на защиту Родины. Их подвиги не канули в лету: они сохранены в бронзе монументов, высечены в граните обелисков и мемориальных плит. Эти памятники – не просто камни и металл, а безмолвные свидетели мужества, которые сегодня стоят в парках, на площадях, у сельских школ – везде, где когда-то звучали голоса героев... Сегодня, глядя на эти монументы, мы видим не безликие изваяния, а живые лица поколения, подарившего мир. Их взгляды, отлитые в бронзе, напоминают о цене Победы. А рассекреченные документы, как мост между прошлым и настоящим, учат новое поколение беречь память – ведь за каждым памятником стоит человек, чье мужество навсегда вписано в историю", - отмечает Минобороны РФ.
Генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков за время участия в Великой Отечественной войне совершил 475 вылетов, провел 117 воздушных боев, лично сбил 41 вражеский самолет.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 2-й Украинский фронт. Бои в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны опубликовало документы об освобождении Венгрии от нацизма
13 февраля, 00:21
"Его жизнелюбие, командирские качества и героизм запечатлены в культовом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", где он стал одним из прототипов двух главных героев: лейтенанта Александрова ("Кузнечика") и капитана Титаренко ("Маэстро")", - отмечает МО РФ. Подвиг Попкова при жизни был отмечен установкой памятника в центре Москвы.
Старший сержант, Герой Советского Союза Иван Борисевич участвовал в боях на Западном, Брянском, Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был четырежды ранен. Особо отличился в боях при освобождении Белоруссии.
В бою 29 февраля 1944 года на территории Быховского района Могилевской области при отражении атаки противника, предпринятой крупными силами пехоты при поддержке восьми танков, оставшись один из орудийного расчета, подбил два танка. Был ранен, но поля боя не покинул.
Боец держит флаг над освобожденным городом - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
31 января, 00:14
Генерал-майор танковых войск Ази Асланов летом 1944 года был представлен ко второй Золотой Звезде Героя Советского Союза за освобождение Белоруссии. В январе 1945 года Асланов был тяжело ранен в Латвии и умер в хирургическом полевом подвижном госпитале. Имя Асланова увековечено в многочисленных памятных местах, которые стали символами признания его героического подвига. В Баку установлены надгробный памятник и бюст в поселке, где он навсегда остался в памяти жителей.
Среди выдающихся военачальников особое место занимает имя Амазаспа Бабаджаняна, отмечает МО РФ. В советской военной истории он прославился как блестящий стратег, достигший вершины карьеры – звания Главного маршала бронетанковых войск. В 1944 году за умелое руководство боевыми действиями вверенной механизированной бригады, личное мужество в боях и успешное форсирование Днестра Бабаджаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.
Талгат Бегельдинов - единственный из уроженцев Казахстана, дважды удостоенный звания Герой Советского Союза. Всю войну он провел за штурвалом штурмовика Ил-2. Особенно проявил себя Талгат Бегельдинов в Курской битве. На своем штурмовике он делал налеты на вражеские аэродромы, скопления танков, переправы через крупные реки и железнодорожные станции. Всего же за годы войны Бегельдинов совершил свыше 300 боевых вылетов и уничтожил более 20 танков, семь самолетов, 37 автомобилей, два локомотива, семь вагонов с войсками и техникой.
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ФСБ раскрыла документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию
4 февраля, 00:10
Полковник, Герой Советского Союза Эндель Пусэп с 1938 года служил в Управлении полярной авиации Главсевморпути, где в качестве второго пилота входил в состав экипажа Михаила Водопьянова - легендарного летчика, участника героической эпопеи по спасению челюскинцев. Пусэп участвовал в ледовой разведке, неоднократно бывал на Северном полюсе.
В начале войны Пусэп был направлен из Главсевморпути в 412-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 81-й бомбардировочной дивизии дальнего действия. Позднее он стал командиром воздушного корабля 746-го авиационного полка 45-й авиационной дивизии дальнего действия. В этом качестве он принимал участие в налетах на Берлин, Данциг и Кенигсберг.
В мае 1942 года полярный и военный летчик Эндель Пусэп совершил сложнейший и опасный перелет через Атлантику на бомбардировщике ТБ-7. Его задачей было доставить наркома иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова в США с промежуточными посадками. Этот дерзкий полет был вызван крайней необходимостью – требовалось обсудить открытие второго фронта в Европе для противодействия фашистам. Переговоры Молотова с американским президентом Рузвельтом стали ключевой целью этой миссии.
"Сегодня в Эстонии подвиги этого легендарного соотечественника предпочитают замалчивать. Но в далеком 1942 году история была иной: экипаж летчика-героя Энделя Пусэпа удостоился приема в Белом доме лично от Франклина Рузвельта, который выразил восхищение подвигом участников того знаменитого перелета, в частности, командира воздушного корабля советского эстонца Пусэпа", - отмечает МО РФ.
В марте 1943 года Пусэп выполнил еще одно особое правительственное задание – возглавляемый им экипаж доставил делегацию советского правительства в Англию. Лететь советским летчикам пришлось через всю воюющую Европу и затем успешно совершать обратный перелет в Москву.
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
ФСБ опубликовала новые документы о работе контрразведки "Смерш"
18 апреля, 00:18
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваБелоруссияВячеслав МолотовФранклин РузвельтМихаил ВодопьяновИл-280-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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