https://ria.ru/20250424/film-2013282631.html

Гран-при ММКФ получила индийская картина

Гран-при ММКФ получила индийская картина - РИА Новости, 24.04.2025

Гран-при ММКФ получила индийская картина

Картина "Элизиум" индийского режиссера Прадипа Курбы признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:13:00+03:00

2025-04-24T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Картина "Элизиум" индийского режиссера Прадипа Курбы признана лучшим фильмом в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия"."Мы единогласно приняли решение. Лучшим фильмом стала картина "Элизиум". Режиссер Прадип Курба", - объявил председатель жюри конкурса Луис Миньярро.В основном конкурсе были представлены 13 фильмов: "Воздушный змей" режиссера Алессандро Тонда (Италия, Бельгия), "Время жатвы" режиссеров Анвара и Эмира Хассанпуров (Турция), "Двое в одной жизни, не считая собаки" режиссера Андрея Зайцева (Россия), "День цветения хлопка" режиссер Щин Гён Су (Республика Корея), "Для твоего же блага" режиссера Акселя Монсу (Аргентина), "Дом в огне" режиссера Дани де да Ордена (Испания), "Мудрость кита" режиссера Ондера Шенгюла (Турция), "Нестандартное мышление" режиссера Мариано Хьютера (Аргентина), "Планета" режиссера Михаила Архипова (Россия), "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой (Россия), "Там, за мачтой" режиссера Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия), "Эвакуация" режиссера Бархата Шарипова (Казахстан) и "Элизиум".Заявленные в основном конкурсе картины судили Миньярро, российский режиссер Алексей Герман-младший, актриса Марьяна Спивак, американский актер Джон Робинсон, румыно-французский режиссер Корнел Георгицэ, а также представительница Египта и Великобритании Бушра.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

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индия, россия, алексей герман-младший, московский международный кинофестиваль, кино, кино и сериалы