В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве.
"Я очень рад приветствовать Наталью Лосеву, автора этой идеи, автора этой акции, автора такой глубокой мысли найти объединяющий символ всех поколений. Ведь георгиевские ленты, сочетание цветов — оно было символом мужества еще при Российской империи, при Советском Союзе и вот сейчас при новой России. За 20 лет стало ясно, что это очень мощный символ и это своего рода концентрат правды. То есть к чему бы вы ни прилагали мысли на эту ленту, она заставляет вас говорить, и видеть, и осознавать правду. И она является для всех точкой опоры в трудную минуту", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что сейчас Россия переживает непростое время, но георгиевская ленточка несет в себе "победоносную генетику" и "обязывает нас соответствовать той крепости духа, который она, собственно, и символизирует".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
"С этой лентой сейчас наши бойцы-герои борются против украинского нацизма. Фактически это не только украинский нацизм, а это уже европейский такой фашизм, потому что Европа стала под бандеровские знамена и марширует все громче. Совершенно понятно, какую войну сейчас ведет Россия, и, может быть, даже нам предстоят еще большие вызовы, но в любом случае мы останемся с этой лентой и лента останется с нами. Эта лента оказывает воздействие на противника, на супостата. Крест животворящий, то есть она имеет сама в себе победоносную силу и для нас это уже часть нашей общей культуры", — добавил Киселев.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Советник медиагруппы, автор акции Наталья Лосева рассказала, что идея возникла в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", участники которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
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"Я вчера зашла в магазин, смотрю, висит новый плакат, слоган "Я помню, я горжусь". Вот этот слоган, который родился вместе с ленточкой. Это слоган акции "Георгиевская ленточка". Посмотрите, мы не придумывали рекламный слоган. Это действительно шло от сердца. Для меня это вообще было обращение к моим двум дедушкам и моей бабушке. Это было мое личное обращение <…> И никто мне не вытравит, никто мне не скажет, что моя страна — преграда, никто не скажет, что мы недостойны", — сказала она.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Лосева также обратила внимание на запрет, вплоть до уголовного преследования, на ношение георгиевской ленточки в некоторых странах.
"Это их крик отчаяния, это их неправда, это страх перед поднимающейся с колен Россией, перед вот этой перезагрузкой нашего самоуважения, самосознания", — отметила она.
В этом главная трансформация когда-то локальной задумки в то, что стало традицией, большой акцией, заключила Лосева.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Пресс-конференция, посвященная старту акции, прошла в формате видеомоста Москва — Симферополь. В ней также приняли участие председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, советник международной медиагруппы "Россия сегодня", автор акции Наталья Лосева, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Традиционно акция стартует у здания "России сегодня". Первые георгиевские ленты раздают всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".