https://ria.ru/20250424/aktsiya-2013141119.html

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве. "Я очень рад приветствовать Наталью Лосеву, автора этой идеи, автора этой акции, автора такой глубокой мысли найти объединяющий символ всех поколений. Ведь георгиевские ленты, сочетание цветов — оно было символом мужества еще при Российской империи, при Советском Союзе и вот сейчас при новой России. За 20 лет стало ясно, что это очень мощный символ и это своего рода концентрат правды. То есть к чему бы вы ни прилагали мысли на эту ленту, она заставляет вас говорить, и видеть, и осознавать правду. И она является для всех точкой опоры в трудную минуту", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что сейчас Россия переживает непростое время, но георгиевская ленточка несет в себе "победоносную генетику" и "обязывает нас соответствовать той крепости духа, который она, собственно, и символизирует". "С этой лентой сейчас наши бойцы-герои борются против украинского нацизма. Фактически это не только украинский нацизм, а это уже европейский такой фашизм, потому что Европа стала под бандеровские знамена и марширует все громче. Совершенно понятно, какую войну сейчас ведет Россия, и, может быть, даже нам предстоят еще большие вызовы, но в любом случае мы останемся с этой лентой и лента останется с нами. Эта лента оказывает воздействие на противника, на супостата. Крест животворящий, то есть она имеет сама в себе победоносную силу и для нас это уже часть нашей общей культуры", — добавил Киселев. Советник медиагруппы, автор акции Наталья Лосева рассказала, что идея возникла в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", участники которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь"."Я вчера зашла в магазин, смотрю, висит новый плакат, слоган "Я помню, я горжусь". Вот этот слоган, который родился вместе с ленточкой. Это слоган акции "Георгиевская ленточка". Посмотрите, мы не придумывали рекламный слоган. Это действительно шло от сердца. Для меня это вообще было обращение к моим двум дедушкам и моей бабушке. Это было мое личное обращение <…> И никто мне не вытравит, никто мне не скажет, что моя страна — преграда, никто не скажет, что мы недостойны", — сказала она.Лосева также обратила внимание на запрет, вплоть до уголовного преследования, на ношение георгиевской ленточки в некоторых странах."Это их крик отчаяния, это их неправда, это страх перед поднимающейся с колен Россией, перед вот этой перезагрузкой нашего самоуважения, самосознания", — отметила она.В этом главная трансформация когда-то локальной задумки в то, что стало традицией, большой акцией, заключила Лосева.Пресс-конференция, посвященная старту акции, прошла в формате видеомоста Москва — Симферополь. В ней также приняли участие председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, советник международной медиагруппы "Россия сегодня", автор акции Наталья Лосева, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Традиционно акция стартует у здания "России сегодня". Первые георгиевские ленты раздают всем желающим на Зубовском бульваре, 4.С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250424/aktsiya-2012942055.html

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Киселев: для нас георгиевская лента – часть общей культуры "Для нас эта лента - уже часть общей культуры" Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка". Волонтеры начали раздавать ленты у здания медиагруппы на Зубовском бульваре в Москве. Акция в этом году отмечает 20-летний юбилей. Она родилась в РИА Новости как продолжение проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. 2025-04-24T11:29 true PT2M00S

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