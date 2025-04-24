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Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:34 24.04.2025 (обновлено: 11:35 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 24.04.2025
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"
Участники акции "Георгиевская ленточка" ценят жертву, принесенную предками на алтарь борьбы с фашизмом, и в этом залог того, что российский народ возвращен к... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:34:00+03:00
2025-04-24T11:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
маргарита симоньян
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники акции "Георгиевская ленточка" ценят жертву, принесенную предками на алтарь борьбы с фашизмом, и в этом залог того, что российский народ возвращен к жизни, уверена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Старт акции "Георгиевская ленточка" был дан в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Обращение Симоньян было показано в ходе пресс-конференции, посвященной старту акции. "Для меня два главных праздника есть в году, каждый год - это светлая Пасха, когда мы празднуем Воскресение Христа, возвращение жизни Христа, который своей жертвой обеспечил вечную жизнь всем нам, и 9 мая - это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое тоже - это возвращение - было обеспечено немыслимой, невыразимой, невообразимой жертвой нашего народа", - сказала Симоньян в обращении к участникам акции. Она назвала эту жертву самой большой, принесенной "на алтарь борьбы с фашизмом". "Мне кажется, не чувствовать в этот день благодарность людям, погибшим за нас, нашим предкам, погибшим, потерявшим кровь, потерявшим руки, ноги, вернувшимся с подвигом, не чувствовать эту благодарность может только очень циничный, плохой человек. Я уверена, что среди вас, раз вы здесь собрались, раз вы участвуете в этом, таких людей нет, что вы цените эту жертву, помните, благодарны. И в этом залог того, что мы как народ возвращены к жизни и будем жить вечно", - заключила она.
https://ria.ru/20250424/yurist-2013078467.html
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Обращение Маргариты Симоньян к участникам акции "Георгиевская ленточка"
24 апреля акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "России сегодня". Главный редактор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратилась с напутствием к волонтерам и участникам акции, которая проходит накануне 80-летия Победы в Великой отечественной войне.
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маргарита симоньян, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Маргарита Симоньян, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"

Симоньян: участники акции "Георгиевская ленточка" ценят жертву предков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Участники акции "Георгиевская ленточка" ценят жертву, принесенную предками на алтарь борьбы с фашизмом, и в этом залог того, что российский народ возвращен к жизни, уверена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Старт акции "Георгиевская ленточка" был дан в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей.
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Обращение Симоньян было показано в ходе пресс-конференции, посвященной старту акции.
"Для меня два главных праздника есть в году, каждый год - это светлая Пасха, когда мы празднуем Воскресение Христа, возвращение жизни Христа, который своей жертвой обеспечил вечную жизнь всем нам, и 9 мая - это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое тоже - это возвращение - было обеспечено немыслимой, невыразимой, невообразимой жертвой нашего народа", - сказала Симоньян в обращении к участникам акции.
Она назвала эту жертву самой большой, принесенной "на алтарь борьбы с фашизмом".
"Мне кажется, не чувствовать в этот день благодарность людям, погибшим за нас, нашим предкам, погибшим, потерявшим кровь, потерявшим руки, ноги, вернувшимся с подвигом, не чувствовать эту благодарность может только очень циничный, плохой человек. Я уверена, что среди вас, раз вы здесь собрались, раз вы участвуете в этом, таких людей нет, что вы цените эту жертву, помните, благодарны. И в этом залог того, что мы как народ возвращены к жизни и будем жить вечно", - заключила она.
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