https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html

Поддубный назвал Георгиевскую ленту флагом России

Поддубный назвал Георгиевскую ленту флагом России - РИА Новости, 24.04.2025

Поддубный назвал Георгиевскую ленту флагом России

Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявил, что сегодня Георгиевскую РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:00:00+03:00

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общество

россия

евгений поддубный

вгтрк

георгиевская ленточка (акция)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка" заявил, что сегодня Георгиевскую ленту образно можно считать флагом, одним из наших знамён. "Это теперь наш флаг, отчасти наше знамя, одно из. И, конечно, акция "Георгиевская лента", она упоминает, что потомки победителей - это мы. У нас спустя 80 лет до сих пор пытаются украсть победу, которую жизнью и здоровьем, неимоверными усилиями, подвигом вырвали у врага наши деды, прадеды. Допустить этого нельзя, и, конечно, коль уж борьба продолжается, а она продолжается, нужно, чтобы эту борьбу понимали наши дети. Вот, как мне кажется, главное о Георгиевской ленте и о том, чем эта акция, уже не акция, а уж гораздо больше, стала по прошествии 20 лет. Но это наше, настоящее, и мы от этого не откажемся. И хорошо, что у нас есть такой этический камертон", - сказал Поддубный. Он также отметил, что если бы мы жили в мире, где никто бы не пытался поставить под сомнение итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то акция "Георгиевская лента" была бы неким добрым, уютным, символичным мероприятием для новых поколений, чтобы еще раз поблагодарить и отдать дань заслугам, подвигу наших дедов и отцов, которые победили страшное зло, но так как этого не произошло то, "Георгиевская лента стала некой этической системой распознавания "свой-чужой", и остается этой системой уже 20 лет". Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html

https://ria.ru/20250424/aktsiya-2012942055.html

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общество, россия, евгений поддубный, вгтрк, георгиевская ленточка (акция)