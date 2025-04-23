https://ria.ru/20250423/vstrecha-2013046285.html
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:16:00+03:00
2025-04-23T20:16:00+03:00
2025-04-23T22:00:00+03:00
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
санкт-петербург
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_299:326:2260:1429_1920x0_80_0_0_601dc01d184c2e987d2395f3185272b4.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012669133.html
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7b5ceab7d6df55343e9a9b844d335ea3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, санкт-петербург, нато
Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Санкт-Петербург, НАТО
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа
Axios: встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу