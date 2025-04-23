https://ria.ru/20250423/vstrecha-2013046285.html

СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа

СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа

Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:16:00+03:00

2025-04-23T20:16:00+03:00

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стив уиткофф

владимир путин

дмитрий песков

россия

украина

санкт-петербург

нато

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012669133.html

https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html

россия

украина

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стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, санкт-петербург, нато