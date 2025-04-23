Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 23.04.2025 (обновлено: 22:00 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vstrecha-2013046285.html
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:16:00+03:00
2025-04-23T22:00:00+03:00
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
санкт-петербург
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_299:326:2260:1429_1920x0_80_0_0_601dc01d184c2e987d2395f3185272b4.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012669133.html
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7b5ceab7d6df55343e9a9b844d335ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, санкт-петербург, нато
Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Санкт-Петербург, НАТО
СМИ рассказали, когда может состояться встреча Путина и Уиткоффа

Axios: встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент Владимир Путин и спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Пошел на поводу": в США назвали роковую ошибку Трампа в отношении России
22 апреля, 09:55
Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
22 апреля, 21:41
 
Стив УиткоффВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраинаСанкт-ПетербургНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала