https://ria.ru/20250423/peterburg-2012934157.html

В Петербурге началось серийное производство режущего инструмента

В Петербурге началось серийное производство режущего инструмента - РИА Новости, 23.04.2025

В Петербурге началось серийное производство режущего инструмента

Серийное производство полного цикла сменных пластин и заготовок режущего инструмента для станков с числовым программным управлением (ЧПУ) стартовало при участии РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:51:00+03:00

2025-04-23T12:51:00+03:00

2025-04-23T12:51:00+03:00

экономика

китай

южная корея

свердловская область

владимир румянцев

фонд развития промышленности

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

объединенная двигателестроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Серийное производство полного цикла сменных пластин и заготовок режущего инструмента для станков с числовым программным управлением (ЧПУ) стартовало при участии Фонда развития промышленности (ФРП) на станкоинструментальном заводе "Вириал" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили в ФРП, новая продукция будет востребована в авиационной, двигателестроительной и судостроительной отраслях, она снизит зависимость от импорта. Среди заказчиков – предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, и "Росатом". Первые партии продукции уже прошли промышленные испытания на заводах заказчиков. "Сегодня запущено новое, тысячное, производство при участии Фонда развития промышленности. Всего ФРП профинансировал уже 1900 проектов в 79 регионах страны, предоставив свыше 630 миллиардов рублей на создание высокотехнологичных и импортозамещающих производств по всей стране. Юбилейным стал проект компании "Вириал", запустившей в серию режущий инструмент, востребованный в ключевых отраслях промышленности. На приобретение оборудования федеральный ФРП предоставил льготный заем в размере 1 миллиарда рублей, общие инвестиции составили 1,25 миллиарда рублей", – сказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Кроме того, как отметили в пресс-службе фонда, "Вириал" планирует выпускать до 6 миллионов твердосплавных сменных многогранных пластин и до 120 тонн заготовок твердосплавного металлорежущего инструмента ежегодно. Завод уже начал выпуск первых российских пластин для отрезных операций металлообработки, а также стержней с винтовыми каналами. По данным компании, в настоящее время порядка 70% российского рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента занимают зарубежные производители – преимущественно из Китая и Южной Кореи. "Вириал" планирует увеличить свою долю: по пластинам с 2% до 10%, а по заготовкам – с 10% до 40%, что позволит существенно сократить импорт и сделать качество продукции соответствующей мировым стандартам, а по затратам на производство в ряде случаев сделать ее дешевле зарубежных аналогов на 15-20%", - отметили на предприятии. Продукция "Вириала" изготавливается из порошков карбидов вольфрама, тантала и титана. Сырье поставляется из Брянской и Свердловской областей, что обеспечивает стопроцентную локализацию производства. "После ухода европейских поставщиков спрос на отечественный инструмент вырос кратно. Благодаря займу ФРП мы приобрели порядка 50 единиц современного оборудования и совместно с учеными РАН разработали продукцию, способную конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Сегодня "Вириал" — один из трех российских производителей твердосплавного инструмента полного цикла: от порошка до готового изделия", - заявил генеральный директор ООО "Вириал" Владимир Румянцев. По его словам, компания при поддержке ФРП и Минпромторга РФ планирует значительное расширение производственных мощностей для организации полностью роботизированного производства и кратного увеличения выпуска продукции. Сменные многогранные пластины – это режущий инструмент, который непосредственно взаимодействует с обрабатываемым материалом на станках с ЧПУ. Пластины отличаются высокой точностью и сложной формой, они изготавливаются из твердого сплава на основе карбида вольфрама. Заготовки твердосплавного осевого режущего инструмента представляют собой цилиндрические стержни с внутренними каналами для подвода смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) или без них. В 2019 году завод "Вириал", получив займ от ФРП на 235 миллионов рублей, запустил линию по производству твердосплавного инструмента первого поколения: стержней без каналов для СОЖ и сменных многогранных пластин более простой формы и меньшей точности.

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https://ria.ru/20240925/elektropribor-1974530834.html

https://ria.ru/20250226/rostekh-2001632328.html

https://ria.ru/20250422/moskva-2012695872.html

китай

южная корея

свердловская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, южная корея, свердловская область, владимир румянцев, фонд развития промышленности, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, санкт-петербург