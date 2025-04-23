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В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского
Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского, для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции, сообщила... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:41:00+03:00
2025-04-23T12:41:00+03:00
2025-04-23T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского, для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником."При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов", - написала она в Telegram.Отмечается, что на место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, приняты все необходимые меры по розыску и задержанию нападавшего.
https://ria.ru/20241110/makhachkala-1982962050.html
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Происшествия, Кингисепп, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ирина Волк, Карл Маркс, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского
В Ленобласти злоумышленник убил полицейского, ударив ножом в шею