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В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
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12:41 23.04.2025 (обновлено: 12:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/nozh-2012931466.html
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского - РИА Новости, 23.04.2025
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского
Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского, для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции, сообщила... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:41:00+03:00
2025-04-23T12:47:00+03:00
происшествия
кингисепп
ленинградская область
кингисеппский район
ирина волк
карл маркс
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского, для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником."При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов", - написала она в Telegram.Отмечается, что на место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, приняты все необходимые меры по розыску и задержанию нападавшего.
https://ria.ru/20241110/makhachkala-1982962050.html
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кингисепп
ленинградская область
кингисеппский район
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Происшествия, Кингисепп, Ленинградская область, Кингисеппский район, Ирина Волк, Карл Маркс, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram
В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского

В Ленобласти злоумышленник убил полицейского, ударив ножом в шею

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Злоумышленник в Кингисеппе Ленинградской области убил ножом в шею полицейского, для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, днем в среду у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 24-летний оперуполномоченный угрозыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником.
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"При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов", - написала она в Telegram.
Отмечается, что на место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, приняты все необходимые меры по розыску и задержанию нападавшего.
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ПроисшествияКингисеппЛенинградская областьКингисеппский районИрина ВолкКарл МарксМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram
 
 
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