https://ria.ru/20250423/moskva-2012863976.html

В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию

В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию - РИА Новости, 23.04.2025

В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:46:00+03:00

2025-04-23T01:46:00+03:00

2025-04-23T01:46:00+03:00

культура

технологии

казахстан

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узбекистан

сергей безруков

ольга любимова

брикс

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Создание Евразийской киноакадемии — важное и своевременное решение, открывающее возможности для объединения киноиндустрии в множество стран. Это миллиарды зрителей и кинематографистов по всему евразийскому пространству. Ключевым событием, которое представит киноакадемия, станет открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", - объявил ведущий церемонии актер Сергей Безруков. Он отметил, что к презентации премии присоединились Казахстан, Китай, Куба, Пакистан, Сирия, Казахстан, Турция и Узбекистан. В конкурсе премии смогут принять участие как страны - члены академии, так и любые другие государства, выразившие желание присоединиться к ней и разделяющие ее ценности. Также в ходе церемонии были представлены номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Лучший актриса второго плана". "Вместе с коллегами из Союза кинематографистов, Фонда культуры, министерством иностранных дел мы проделали колоссальную работу и сегодня мы рады приветствовать на мероприятии наших зарубежных гостей более, чем из 20 стран. Мы с гордостью можем сказать, что благодаря всесторонней поддержке сформировали платформу для кинематографистов из разных стран, а также для обмена опытом в создании и продвижении качественного художественного киноконтента", - отметила на церемонии министр культуры России Ольга Любимова. Ранее она сообщала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран так называемого "глобального Юга". Участие в проекте документально подтвердил Китай, а также велись переговоры с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией, ЮАР. Московский международный кинофестиваль проходит с 17 по 24 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250422/kinoakademija-2012800893.html

https://ria.ru/20250422/mmkf-2011689701.html

казахстан

китай

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технологии, казахстан, китай, узбекистан, сергей безруков, ольга любимова, брикс, снг