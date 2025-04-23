Рейтинг@Mail.ru
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:46 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/moskva-2012863976.html
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию - РИА Новости, 23.04.2025
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T01:46:00+03:00
2025-04-23T01:46:00+03:00
культура
технологии
казахстан
китай
узбекистан
сергей безруков
ольга любимова
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012863836_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_d4cc381d7647c3d5d005d30a663f06be.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Создание Евразийской киноакадемии — важное и своевременное решение, открывающее возможности для объединения киноиндустрии в множество стран. Это миллиарды зрителей и кинематографистов по всему евразийскому пространству. Ключевым событием, которое представит киноакадемия, станет открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", - объявил ведущий церемонии актер Сергей Безруков. Он отметил, что к презентации премии присоединились Казахстан, Китай, Куба, Пакистан, Сирия, Казахстан, Турция и Узбекистан. В конкурсе премии смогут принять участие как страны - члены академии, так и любые другие государства, выразившие желание присоединиться к ней и разделяющие ее ценности. Также в ходе церемонии были представлены номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Лучший актриса второго плана". "Вместе с коллегами из Союза кинематографистов, Фонда культуры, министерством иностранных дел мы проделали колоссальную работу и сегодня мы рады приветствовать на мероприятии наших зарубежных гостей более, чем из 20 стран. Мы с гордостью можем сказать, что благодаря всесторонней поддержке сформировали платформу для кинематографистов из разных стран, а также для обмена опытом в создании и продвижении качественного художественного киноконтента", - отметила на церемонии министр культуры России Ольга Любимова. Ранее она сообщала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран так называемого "глобального Юга". Участие в проекте документально подтвердил Китай, а также велись переговоры с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией, ЮАР. Московский международный кинофестиваль проходит с 17 по 24 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250422/kinoakademija-2012800893.html
https://ria.ru/20250422/mmkf-2011689701.html
казахстан
китай
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012863836_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_7d4561f3b28dc6ff29178ab847420b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, казахстан, китай, узбекистан, сергей безруков, ольга любимова, брикс, снг
Культура, Технологии, Казахстан, Китай, Узбекистан, Сергей Безруков, Ольга Любимова, БРИКС, СНГ
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию

В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и премию "Бриллиантовая бабочка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрезентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии Бриллиантовая бабочка - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Создание Евразийской киноакадемии — важное и своевременное решение, открывающее возможности для объединения киноиндустрии в множество стран. Это миллиарды зрителей и кинематографистов по всему евразийскому пространству. Ключевым событием, которое представит киноакадемия, станет открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", - объявил ведущий церемонии актер Сергей Безруков.
Обращение Путина к участникам Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии
Вчера, 17:43
Он отметил, что к презентации премии присоединились Казахстан, Китай, Куба, Пакистан, Сирия, Казахстан, Турция и Узбекистан.
В конкурсе премии смогут принять участие как страны - члены академии, так и любые другие государства, выразившие желание присоединиться к ней и разделяющие ее ценности. Также в ходе церемонии были представлены номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Лучший актриса второго плана".
"Вместе с коллегами из Союза кинематографистов, Фонда культуры, министерством иностранных дел мы проделали колоссальную работу и сегодня мы рады приветствовать на мероприятии наших зарубежных гостей более, чем из 20 стран. Мы с гордостью можем сказать, что благодаря всесторонней поддержке сформировали платформу для кинематографистов из разных стран, а также для обмена опытом в создании и продвижении качественного художественного киноконтента", - отметила на церемонии министр культуры России Ольга Любимова.
Ранее она сообщала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран так называемого "глобального Юга". Участие в проекте документально подтвердил Китай, а также велись переговоры с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией, ЮАР.
Московский международный кинофестиваль проходит с 17 по 24 апреля 2025 года.
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Самое интересное на ММКФ-2025: какие фильмы нельзя пропустить
Вчера, 06:02
 
КультураТехнологииКазахстанКитайУзбекистанСергей БезруковОльга ЛюбимоваБРИКССНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала