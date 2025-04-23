В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и кинопремию
В Москве презентовали Евразийскую киноакадемию и премию "Бриллиантовая бабочка"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрезентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка"
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Создание Евразийской киноакадемии — важное и своевременное решение, открывающее возможности для объединения киноиндустрии в множество стран. Это миллиарды зрителей и кинематографистов по всему евразийскому пространству. Ключевым событием, которое представит киноакадемия, станет открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", - объявил ведущий церемонии актер Сергей Безруков.
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В конкурсе премии смогут принять участие как страны - члены академии, так и любые другие государства, выразившие желание присоединиться к ней и разделяющие ее ценности. Также в ходе церемонии были представлены номинации: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучший актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Лучший актриса второго плана".
"Вместе с коллегами из Союза кинематографистов, Фонда культуры, министерством иностранных дел мы проделали колоссальную работу и сегодня мы рады приветствовать на мероприятии наших зарубежных гостей более, чем из 20 стран. Мы с гордостью можем сказать, что благодаря всесторонней поддержке сформировали платформу для кинематографистов из разных стран, а также для обмена опытом в создании и продвижении качественного художественного киноконтента", - отметила на церемонии министр культуры России Ольга Любимова.
Московский международный кинофестиваль проходит с 17 по 24 апреля 2025 года.