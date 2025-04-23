Рейтинг@Mail.ru
Почему Россия вымирает и как это остановить - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.04.2025 (обновлено: 08:07 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html
Почему Россия вымирает и как это остановить
Почему Россия вымирает и как это остановить - РИА Новости, 23.04.2025
Почему Россия вымирает и как это остановить
"Настоящее вымирание" — так президент Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в развитых странах. Бездетность приобретает характер пандемии, которая... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:00:00+03:00
2025-04-23T08:07:00+03:00
общество
виктор орбан
оон
владимир путин
россия
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_374:530:3072:2048_1920x0_80_0_0_46b1d30ad9759d9c1ccf3d7f6f1fb33d.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Захар Андреев. "Настоящее вымирание" — так президент Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в развитых странах. Бездетность приобретает характер пандемии, которая грозит человечеству резким сокращением численности, народам — исчезновением, культурам — гибелью. Как стимулируют рождаемость в развитых странах, насколько эти меры эффективны и применимы ли в России — в материале РИА Новости.Вымирание началосьСогласно расчетам Отдела народонаселения ООН, к 2080-му численность человечества достигнет 10,4 миллиарда (сейчас — восемь), после чего начнется спад. Это сравнительно оптимистичная оценка. По модели Earth4All, разработанной по заказу Римского клуба, показатель лишь приблизится к девяти миллиардам, а к концу века опустится до 7,3 миллиарда — то есть будет меньше, чем сегодня.И, похоже, перелом близко. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по всему миру — 2,2 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения нужно минимум 2,1. Если ниже, популяция сокращается.Центр демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна предсказывал СКР меньше 2,1 уже к 2040-му. Директор Института оценки здоровья Вашингтонского университета Кристофер Мюррей полагает, что это наступит через считаные годы — в 2030-м.Таким образом, прогнозы о перенаселении планеты и, как следствие, нехватке ресурсов, популярные до недавнего времени, не оправдываются. В наиболее развитых странах ситуация особенно критическая — СКР везде ниже 2,1. Исключение — Израиль (2,79), там очень влиятельны религиозные общины, не поощряющие бездетность.Материальное и духовноеПричин кризиса много, отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова."Детей растить дорого. Требования к качеству жизни и обеспеченности высокие. В частности, большой семье нужно достаточное количество комнат", — говорит она.Материальные трудности, как правило, лидируют во всех опросах общественного мнения, добавляет социолог. Родители понимают: рождение каждого следующего ребенка снижает доход на члена семьи.Важную роль играет и тревога за будущее. В условиях экономических и политических трудностей, эпидемий люди откладывают рождения детей на потом. Вот СКР и падает, констатирует эксперт.Европейский подходПравительства пытаются повысить рождаемость: предлагают разовые крупные выплаты, ежемесячные пособия, налоговые льготы, услуги по присмотру и уходу за детьми, гибкий рабочий график. Но не все принимаемые меры действенны.В Европе наиболее успешной считается Франция, озаботившаяся этим вопросом еще в начале XX века. Там предусмотрены детские пособия, как универсальные, так и для особых случаев (многодетным, семьям с ребенком-инвалидом). Возмещают расходы, связанные с рождением и уходом за ребенком до трех лет. Кроме того, налоговая система организована так, что большая семья — выгодна.В целом, по оценкам специалистов, пронатальная политика ежегодно дает Франции 0,1-0,2 к национальному СКР (1,62, самый высокий в Европе). Соседи пытались воспользоваться этим опытом. Например, в Испании тоже запретили увольнять беременных, ввели сокращенный рабочий день для родителей и дополнительные выплаты. Не помогло: СКР там уже много лет колеблется в районе 1,1.Но вне зависимости от эффективности пронатальных мер Европа с 1990-х сидит на "миграционной игле": приезжие с лихвой компенсируют естественную убыль населения. Лишь в Венгрии другая ситуация.В 2010-м, когда к власти пришло правительство Виктора Орбана, коэффициент фертильности был просто угрожающим: 1,25. Тем не менее Будапешт принципиально отказался решать проблему депопуляции за счет мигрантов."Большинство европейских стран, включая мою родину, страдают от демографического спада. Мы должны признать, что мотивированная семейная политика необходима и легитимна", — говорил в 2013-м Орбан, между прочим — отец пятерых детей.В Венгрии приняли программу поддержки супружеских пар, ведь во всем западном мире параллельно с падением рождаемости распространяется эпидемия одиночества — молодые люди не спешат вступать в брак. В рамках этой программы женщины моложе 40 лет, которые впервые выходят замуж, получили право на беспроцентный кредит общего назначения в размере 35 тысяч долларов. Если родить троих детей, весь долг простят.Другие "пряники" — субсидии на покупку минивэнов для семей с тремя и более детьми, пожизненное освобождение от подоходного налога для многодетных семей (больше трех). В результате Венгрия лидирует в ЕС по числу браков на душу населения, а СКР к 2021-му поднялся до 1,59. Отпуск для отцовРоссия также проводит развитую политику стимулирования рождаемости, подчеркивает в разговоре с РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева."Все классические меры поддержки есть и у нас: система отпусков по уходу за детьми, доступные услуги по воспитанию и образованию дошкольников, пособия и выплаты в связи с рождением ребенка, ипотечные программы для семей и другие", — перечисляет она.Нет лишь так называемых отцовских отпусков. Они нужны для вовлечения мужчин в воспитание ребенка, поясняет демограф. В отличие от "декрета", такие отпуска короткие — от нескольких дней до пары недель.Кроме того, в России довольно низкий по сравнению с другими европейскими странами уровень компенсации — 40 процентов зарплаты. Тогда как, например, во Франции отпуск по беременности и родам оплачивается полностью — правда, он значительно короче, всего 16 недель.В свою очередь, Елена Чурилова отмечает: "Явно не хватает ясельных групп для детей от года, продленки в детских садах и младших классах, дежурных групп выходного дня".Надо стимулировать более ранний выход недавних рожениц на работу. Таким образом женщинам не придется жертвовать карьерой, считает демограф.Еще одна проблема — доступность жилья. Рождаемость выше там, где дети раньше "вылетают из родительского гнезда", поясняет РИА Новости демограф Алексей Ракша."Если семья ввязалась в ипотеку, то вряд ли родит еще одного ребенка, пока не расплатится, — говорит он. — А сроки, как известно, приближаются к 30 годам".В стране действует программа семейной ипотеки. Ставка — не больше шести процентов. Однако нередко банки добавляют собственные сборы. На днях на это обратил внимание Владимир Путин."Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. И здесь необходимо навести, конечно, порядок", — сказал он.Не только деньгиМатериальные стимулы могут дать большой эффект. Но исследователи предупреждают: "залить деньгами" или льготами недостаточно. Есть очень яркий пример — Южная Корея. По ВВП на 12-м месте в мире, население — одно из самых обеспеченных на планете.А СКР — всего 0,72. К середине века страна неизбежно столкнется с острой нехваткой рабочих рук, даже при условии, что рождаемость чудесным образом восстановится до уровня воспроизводства в самое ближайшее время.Правительство за последние 16 лет потратило 270 миллиардов долларов на детские пособия, жилищные субсидии, прямые выплаты, освобождение от армии и даже вечера знакомств.По одной из версий, дело в специфическом понимание "успешности" в корейском обществе. Бесконечное стремление к новым достижениям не оставляет ни времени, ни сил на семью."Я поступил в хороший университет, делал все "правильно", но сейчас, в 30 лет, чувствую, что живу на последнем издыхании, — жалуется житель Сеула. — Наша корпоративная культура прославляет самопожертвование и выгорание. Отдых воспринимается как слабость. Сказать нет — значит проявить неуважение. Вам с детства твердят, что ценность человека зависит от его продуктивности. Брак? Дети? Это уже даже не мечты — это бремя. Кто захочет привести ребенка в мир, где он будет страдать так же, как мы, или еще хуже?"Нечто похожее, видимо, происходит и у соседей: в Китае (СКР — 1,01), Японии (1,22). Выделяется лишь КНДР — 1,78.Возможно, сказываются еще и личные ценностные установки, уточняют демографы. Так, многодетные семьи в России рожают все активнее. Одно из объяснений этой тенденции — особый круг общения. Например, в церковных приходах, считает старший научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Иван Павлюткин.Для решения проблем с рождаемостью обществу в развитых странах действительно придется менять мировоззрение. Потому что даже самые правильные экономические и социальные меры дают лишь временный эффект.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_483c279ce4e40c26e6a0d3a6aa054db9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор орбан, оон, владимир путин, россия, демография
Общество, Виктор Орбан, ООН, Владимир Путин, Россия, Демография

Почему Россия вымирает и как это остановить

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Медицинский работник и новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Захар Андреев. "Настоящее вымирание" — так президент Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в развитых странах. Бездетность приобретает характер пандемии, которая грозит человечеству резким сокращением численности, народам — исчезновением, культурам — гибелью. Как стимулируют рождаемость в развитых странах, насколько эти меры эффективны и применимы ли в России — в материале РИА Новости.

Вымирание началось

Согласно расчетам Отдела народонаселения ООН, к 2080-му численность человечества достигнет 10,4 миллиарда (сейчас — восемь), после чего начнется спад. Это сравнительно оптимистичная оценка. По модели Earth4All, разработанной по заказу Римского клуба, показатель лишь приблизится к девяти миллиардам, а к концу века опустится до 7,3 миллиарда — то есть будет меньше, чем сегодня.
И, похоже, перелом близко. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по всему миру — 2,2 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения нужно минимум 2,1. Если ниже, популяция сокращается.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Семья на отдыхе
Центр демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна предсказывал СКР меньше 2,1 уже к 2040-му. Директор Института оценки здоровья Вашингтонского университета Кристофер Мюррей полагает, что это наступит через считаные годы — в 2030-м.
Таким образом, прогнозы о перенаселении планеты и, как следствие, нехватке ресурсов, популярные до недавнего времени, не оправдываются. В наиболее развитых странах ситуация особенно критическая — СКР везде ниже 2,1. Исключение — Израиль (2,79), там очень влиятельны религиозные общины, не поощряющие бездетность.
Суммарный коэффициент рождаемости в десяти крупнейших экономиках мира (ВВП по ППС)Суммарный коэффициент рождаемости в десяти крупнейших экономиках мира (ВВП по ППС)

Материальное и духовное

Причин кризиса много, отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.
"Детей растить дорого. Требования к качеству жизни и обеспеченности высокие. В частности, большой семье нужно достаточное количество комнат", — говорит она.
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья
Материальные трудности, как правило, лидируют во всех опросах общественного мнения, добавляет социолог. Родители понимают: рождение каждого следующего ребенка снижает доход на члена семьи.
Важную роль играет и тревога за будущее. В условиях экономических и политических трудностей, эпидемий люди откладывают рождения детей на потом. Вот СКР и падает, констатирует эксперт.

Европейский подход

Правительства пытаются повысить рождаемость: предлагают разовые крупные выплаты, ежемесячные пособия, налоговые льготы, услуги по присмотру и уходу за детьми, гибкий рабочий график. Но не все принимаемые меры действенны.
В Европе наиболее успешной считается Франция, озаботившаяся этим вопросом еще в начале XX века. Там предусмотрены детские пособия, как универсальные, так и для особых случаев (многодетным, семьям с ребенком-инвалидом). Возмещают расходы, связанные с рождением и уходом за ребенком до трех лет. Кроме того, налоговая система организована так, что большая семья — выгодна.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкСемья гуляет в одном из парков Мадрида
Семья гуляет в одном из парков Мадрида - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Семья гуляет в одном из парков Мадрида
В целом, по оценкам специалистов, пронатальная политика ежегодно дает Франции 0,1-0,2 к национальному СКР (1,62, самый высокий в Европе). Соседи пытались воспользоваться этим опытом. Например, в Испании тоже запретили увольнять беременных, ввели сокращенный рабочий день для родителей и дополнительные выплаты. Не помогло: СКР там уже много лет колеблется в районе 1,1.
Но вне зависимости от эффективности пронатальных мер Европа с 1990-х сидит на "миграционной игле": приезжие с лихвой компенсируют естественную убыль населения. Лишь в Венгрии другая ситуация.
В 2010-м, когда к власти пришло правительство Виктора Орбана, коэффициент фертильности был просто угрожающим: 1,25. Тем не менее Будапешт принципиально отказался решать проблему депопуляции за счет мигрантов.
"Большинство европейских стран, включая мою родину, страдают от демографического спада. Мы должны признать, что мотивированная семейная политика необходима и легитимна", — говорил в 2013-м Орбан, между прочим — отец пятерых детей.
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
В Венгрии приняли программу поддержки супружеских пар, ведь во всем западном мире параллельно с падением рождаемости распространяется эпидемия одиночества — молодые люди не спешат вступать в брак. В рамках этой программы женщины моложе 40 лет, которые впервые выходят замуж, получили право на беспроцентный кредит общего назначения в размере 35 тысяч долларов. Если родить троих детей, весь долг простят.
Другие "пряники" — субсидии на покупку минивэнов для семей с тремя и более детьми, пожизненное освобождение от подоходного налога для многодетных семей (больше трех). В результате Венгрия лидирует в ЕС по числу браков на душу населения, а СКР к 2021-му поднялся до 1,59.

Отпуск для отцов

Россия также проводит развитую политику стимулирования рождаемости, подчеркивает в разговоре с РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева.
"Все классические меры поддержки есть и у нас: система отпусков по уходу за детьми, доступные услуги по воспитанию и образованию дошкольников, пособия и выплаты в связи с рождением ребенка, ипотечные программы для семей и другие", — перечисляет она.
Суммарный коэффициент рождаемости в России с 1990 по 2023 годСуммарный коэффициент рождаемости в России с 1990 по 2023 год
Нет лишь так называемых отцовских отпусков. Они нужны для вовлечения мужчин в воспитание ребенка, поясняет демограф. В отличие от "декрета", такие отпуска короткие — от нескольких дней до пары недель.
Кроме того, в России довольно низкий по сравнению с другими европейскими странами уровень компенсации — 40 процентов зарплаты. Тогда как, например, во Франции отпуск по беременности и родам оплачивается полностью — правда, он значительно короче, всего 16 недель.
В свою очередь, Елена Чурилова отмечает: "Явно не хватает ясельных групп для детей от года, продленки в детских садах и младших классах, дежурных групп выходного дня".
© Фото : Pexels / Tatiana SyrikovaЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Pexels / Tatiana Syrikova
Женщина с ребенком
Надо стимулировать более ранний выход недавних рожениц на работу. Таким образом женщинам не придется жертвовать карьерой, считает демограф.
Еще одна проблема — доступность жилья. Рождаемость выше там, где дети раньше "вылетают из родительского гнезда", поясняет РИА Новости демограф Алексей Ракша.
"Если семья ввязалась в ипотеку, то вряд ли родит еще одного ребенка, пока не расплатится, — говорит он. — А сроки, как известно, приближаются к 30 годам".
В стране действует программа семейной ипотеки. Ставка — не больше шести процентов. Однако нередко банки добавляют собственные сборы. На днях на это обратил внимание Владимир Путин.
"Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. И здесь необходимо навести, конечно, порядок", — сказал он.

Не только деньги

Материальные стимулы могут дать большой эффект. Но исследователи предупреждают: "залить деньгами" или льготами недостаточно. Есть очень яркий пример — Южная Корея. По ВВП на 12-м месте в мире, население — одно из самых обеспеченных на планете.
А СКР — всего 0,72. К середине века страна неизбежно столкнется с острой нехваткой рабочих рук, даже при условии, что рождаемость чудесным образом восстановится до уровня воспроизводства в самое ближайшее время.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Правительство за последние 16 лет потратило 270 миллиардов долларов на детские пособия, жилищные субсидии, прямые выплаты, освобождение от армии и даже вечера знакомств.
По одной из версий, дело в специфическом понимание "успешности" в корейском обществе. Бесконечное стремление к новым достижениям не оставляет ни времени, ни сил на семью.
"Я поступил в хороший университет, делал все "правильно", но сейчас, в 30 лет, чувствую, что живу на последнем издыхании, — жалуется житель Сеула. — Наша корпоративная культура прославляет самопожертвование и выгорание. Отдых воспринимается как слабость. Сказать нет — значит проявить неуважение. Вам с детства твердят, что ценность человека зависит от его продуктивности. Брак? Дети? Это уже даже не мечты — это бремя. Кто захочет привести ребенка в мир, где он будет страдать так же, как мы, или еще хуже?"
Нечто похожее, видимо, происходит и у соседей: в Китае (СКР — 1,01), Японии (1,22). Выделяется лишь КНДР — 1,78.
Возможно, сказываются еще и личные ценностные установки, уточняют демографы. Так, многодетные семьи в России рожают все активнее. Одно из объяснений этой тенденции — особый круг общения. Например, в церковных приходах, считает старший научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Иван Павлюткин.
Естественный прирост населения в России с 1990 по 2023 годЕстественный прирост населения в России с 1990 по 2023 год
Для решения проблем с рождаемостью обществу в развитых странах действительно придется менять мировоззрение. Потому что даже самые правильные экономические и социальные меры дают лишь временный эффект.
 
ОбществоВиктор ОрбанООНВладимир ПутинРоссияДемография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала