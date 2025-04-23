https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html

Почему Россия вымирает и как это остановить

Почему Россия вымирает и как это остановить - РИА Новости, 23.04.2025

Почему Россия вымирает и как это остановить

"Настоящее вымирание" — так президент Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в развитых странах. Бездетность приобретает характер пандемии, которая... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:00:00+03:00

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общество

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владимир путин

россия

демография

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Захар Андреев. "Настоящее вымирание" — так президент Владимир Путин оценил ситуацию с рождаемостью в развитых странах. Бездетность приобретает характер пандемии, которая грозит человечеству резким сокращением численности, народам — исчезновением, культурам — гибелью. Как стимулируют рождаемость в развитых странах, насколько эти меры эффективны и применимы ли в России — в материале РИА Новости.Вымирание началосьСогласно расчетам Отдела народонаселения ООН, к 2080-му численность человечества достигнет 10,4 миллиарда (сейчас — восемь), после чего начнется спад. Это сравнительно оптимистичная оценка. По модели Earth4All, разработанной по заказу Римского клуба, показатель лишь приблизится к девяти миллиардам, а к концу века опустится до 7,3 миллиарда — то есть будет меньше, чем сегодня.И, похоже, перелом близко. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по всему миру — 2,2 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения нужно минимум 2,1. Если ниже, популяция сокращается.Центр демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна предсказывал СКР меньше 2,1 уже к 2040-му. Директор Института оценки здоровья Вашингтонского университета Кристофер Мюррей полагает, что это наступит через считаные годы — в 2030-м.Таким образом, прогнозы о перенаселении планеты и, как следствие, нехватке ресурсов, популярные до недавнего времени, не оправдываются. В наиболее развитых странах ситуация особенно критическая — СКР везде ниже 2,1. Исключение — Израиль (2,79), там очень влиятельны религиозные общины, не поощряющие бездетность.Материальное и духовноеПричин кризиса много, отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова."Детей растить дорого. Требования к качеству жизни и обеспеченности высокие. В частности, большой семье нужно достаточное количество комнат", — говорит она.Материальные трудности, как правило, лидируют во всех опросах общественного мнения, добавляет социолог. Родители понимают: рождение каждого следующего ребенка снижает доход на члена семьи.Важную роль играет и тревога за будущее. В условиях экономических и политических трудностей, эпидемий люди откладывают рождения детей на потом. Вот СКР и падает, констатирует эксперт.Европейский подходПравительства пытаются повысить рождаемость: предлагают разовые крупные выплаты, ежемесячные пособия, налоговые льготы, услуги по присмотру и уходу за детьми, гибкий рабочий график. Но не все принимаемые меры действенны.В Европе наиболее успешной считается Франция, озаботившаяся этим вопросом еще в начале XX века. Там предусмотрены детские пособия, как универсальные, так и для особых случаев (многодетным, семьям с ребенком-инвалидом). Возмещают расходы, связанные с рождением и уходом за ребенком до трех лет. Кроме того, налоговая система организована так, что большая семья — выгодна.В целом, по оценкам специалистов, пронатальная политика ежегодно дает Франции 0,1-0,2 к национальному СКР (1,62, самый высокий в Европе). Соседи пытались воспользоваться этим опытом. Например, в Испании тоже запретили увольнять беременных, ввели сокращенный рабочий день для родителей и дополнительные выплаты. Не помогло: СКР там уже много лет колеблется в районе 1,1.Но вне зависимости от эффективности пронатальных мер Европа с 1990-х сидит на "миграционной игле": приезжие с лихвой компенсируют естественную убыль населения. Лишь в Венгрии другая ситуация.В 2010-м, когда к власти пришло правительство Виктора Орбана, коэффициент фертильности был просто угрожающим: 1,25. Тем не менее Будапешт принципиально отказался решать проблему депопуляции за счет мигрантов."Большинство европейских стран, включая мою родину, страдают от демографического спада. Мы должны признать, что мотивированная семейная политика необходима и легитимна", — говорил в 2013-м Орбан, между прочим — отец пятерых детей.В Венгрии приняли программу поддержки супружеских пар, ведь во всем западном мире параллельно с падением рождаемости распространяется эпидемия одиночества — молодые люди не спешат вступать в брак. В рамках этой программы женщины моложе 40 лет, которые впервые выходят замуж, получили право на беспроцентный кредит общего назначения в размере 35 тысяч долларов. Если родить троих детей, весь долг простят.Другие "пряники" — субсидии на покупку минивэнов для семей с тремя и более детьми, пожизненное освобождение от подоходного налога для многодетных семей (больше трех). В результате Венгрия лидирует в ЕС по числу браков на душу населения, а СКР к 2021-му поднялся до 1,59. Отпуск для отцовРоссия также проводит развитую политику стимулирования рождаемости, подчеркивает в разговоре с РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра Президентской академии Алла Макаренцева."Все классические меры поддержки есть и у нас: система отпусков по уходу за детьми, доступные услуги по воспитанию и образованию дошкольников, пособия и выплаты в связи с рождением ребенка, ипотечные программы для семей и другие", — перечисляет она.Нет лишь так называемых отцовских отпусков. Они нужны для вовлечения мужчин в воспитание ребенка, поясняет демограф. В отличие от "декрета", такие отпуска короткие — от нескольких дней до пары недель.Кроме того, в России довольно низкий по сравнению с другими европейскими странами уровень компенсации — 40 процентов зарплаты. Тогда как, например, во Франции отпуск по беременности и родам оплачивается полностью — правда, он значительно короче, всего 16 недель.В свою очередь, Елена Чурилова отмечает: "Явно не хватает ясельных групп для детей от года, продленки в детских садах и младших классах, дежурных групп выходного дня".Надо стимулировать более ранний выход недавних рожениц на работу. Таким образом женщинам не придется жертвовать карьерой, считает демограф.Еще одна проблема — доступность жилья. Рождаемость выше там, где дети раньше "вылетают из родительского гнезда", поясняет РИА Новости демограф Алексей Ракша."Если семья ввязалась в ипотеку, то вряд ли родит еще одного ребенка, пока не расплатится, — говорит он. — А сроки, как известно, приближаются к 30 годам".В стране действует программа семейной ипотеки. Ставка — не больше шести процентов. Однако нередко банки добавляют собственные сборы. На днях на это обратил внимание Владимир Путин."Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. И здесь необходимо навести, конечно, порядок", — сказал он.Не только деньгиМатериальные стимулы могут дать большой эффект. Но исследователи предупреждают: "залить деньгами" или льготами недостаточно. Есть очень яркий пример — Южная Корея. По ВВП на 12-м месте в мире, население — одно из самых обеспеченных на планете.А СКР — всего 0,72. К середине века страна неизбежно столкнется с острой нехваткой рабочих рук, даже при условии, что рождаемость чудесным образом восстановится до уровня воспроизводства в самое ближайшее время.Правительство за последние 16 лет потратило 270 миллиардов долларов на детские пособия, жилищные субсидии, прямые выплаты, освобождение от армии и даже вечера знакомств.По одной из версий, дело в специфическом понимание "успешности" в корейском обществе. Бесконечное стремление к новым достижениям не оставляет ни времени, ни сил на семью."Я поступил в хороший университет, делал все "правильно", но сейчас, в 30 лет, чувствую, что живу на последнем издыхании, — жалуется житель Сеула. — Наша корпоративная культура прославляет самопожертвование и выгорание. Отдых воспринимается как слабость. Сказать нет — значит проявить неуважение. Вам с детства твердят, что ценность человека зависит от его продуктивности. Брак? Дети? Это уже даже не мечты — это бремя. Кто захочет привести ребенка в мир, где он будет страдать так же, как мы, или еще хуже?"Нечто похожее, видимо, происходит и у соседей: в Китае (СКР — 1,01), Японии (1,22). Выделяется лишь КНДР — 1,78.Возможно, сказываются еще и личные ценностные установки, уточняют демографы. Так, многодетные семьи в России рожают все активнее. Одно из объяснений этой тенденции — особый круг общения. Например, в церковных приходах, считает старший научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Иван Павлюткин.Для решения проблем с рождаемостью обществу в развитых странах действительно придется менять мировоззрение. Потому что даже самые правильные экономические и социальные меры дают лишь временный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, виктор орбан, оон, владимир путин, россия, демография