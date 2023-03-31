https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

У России есть шанс: Земле предсказали масштабную депопуляцию

У России есть шанс: Земле предсказали масштабную депопуляцию - РИА Новости, 31.03.2023

У России есть шанс: Земле предсказали масштабную депопуляцию

Вместо перенаселения планеты человечество может столкнуться с обрушением численности к концу века, утверждают ученые. Какова вероятность такого сценария и что в РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T10:31

наука

россия

китай

земля

оон

демография

будущее

население

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Вместо перенаселения планеты человечество может столкнуться с обрушением численности к концу века, утверждают ученые. Какова вероятность такого сценария и что в этом случае ждет Россию — в материале РИА Новости.Чем выше доходы, тем меньше людейНаселение Земли, достигшее осенью восьми миллиардов человек, прекратит рост к середине столетия или раньше. После чего начнет сокращаться, и к концу века людей станет примерно на четверть меньше, чем сейчас. Таков прогноз, подготовленный по заказу Римского клуба — международного аналитического центра. Авторы — группа ученых из организации Earth4All, которая объединяет экологов и экономистов из Потсдамского института исследований воздействия климата, Стокгольмского центра устойчивости и Норвежской бизнес-школы BI.При составлении прогноза учитывались социальные и экономические факторы, которые имеют "доказанное влияние на снижение рождаемости". К ним относятся рост доходов и повышение уровня образования. Последний показатель особенно важен применительно к женщинам.В докладе Earth4All даны два сценария в зависимости от того, какую политику будут проводить правительства. Если она не изменится, то прирост мирового населения подберется к отметке в девять миллиардов к 2046 году, а к концу века это число снизится до 7,3 миллиарда. Согласно прогнозам ученых, тотальный экологический или климатический коллапс не произойдет, однако вероятность локальных кризисов будет расти до середины столетия. Причина — "усиление разногласий как внутри общественных групп, так и между ними". Особенно высок риск таких событий "в наименее устойчивых, плохо управляемых и экологически уязвимых экономиках".Минус два миллиардаСогласно второму сценарию, который в докладе называют более оптимистичным, население планеты вырастет всего лишь до 8,5 миллиарда, причем уже к 2040 году, и в последующие 60 лет снизится до уровня шести миллиардов. По мнению авторов исследования, таких показателей можно достичь, если правительства увеличат инвестиции в образование, социальные услуги и улучшение показателей равенства. Одна из предлагаемых мер — повышение налогов для богатых.Докладчики считают, что сокращение числа людей позитивно скажется и на человеческих сообществах, и на природе. Выбросы парниковых газов резко сократятся, глобальное потепление не преодолеет отметки в два градуса, дикая природа постепенно восстановится и начнет процветать. Правда, есть и минусы: поскольку население состарится, значительно возрастут нагрузки на социальную сферу, как это уже сейчас происходит в таких странах, как Япония и Южная Корея.Впрочем, экологи, составившие прогноз, считают демографию не главной угрозой для планеты. "Хотя есть основания полагать, что демографическая бомба не взорвется, экологические проблемы все равно остаются сложными, — говорит Бен Каллегари, один из авторов отчета. — Нам нужно приложить много усилий, чтобы изменить нынешнюю парадигму развития, связанную с чрезмерным потреблением и перепроизводством. Это серьезнее, чем перенаселение"."Удовлетворить потребность в контрацепции"Прогноз Earth4All близок к расчетам Института показателей и оценки здоровья (IHME), связанного с фондом Билла и Мелиссы Гейтс. В 2020-м исследование этой организации, базирующейся в Сиэтле (США), также предсказывало сокращение численности населения планеты до 6,3 миллиарда к 2100 году. Это произойдет при условии "достижения целей в области устойчивого развития в сфере образования и удовлетворения потребностей в противозачаточных средствах".Согласно этому документу, особенно сильно депопуляция проявит себя в Китае, демографические потери которого составят 48 процентов. В работе говорится, что к 2035-му КНР станет крупнейшей экономикой мира, но к концу века вновь уступит первенство Соединенным Штатам.Летом 2022-го Отдел народонаселения ООН обнародовал глобальный демографический прогноз, согласно которому рост населения Земли хотя и замедлится, но не так быстро и не так сильно. Всемирная организация ожидает, что пик человеческой популяции будет достигнут в 2080-х и составит 10,4 миллиарда. Причем сохранится примерно на том же уровне до 2100-го.Расовый состав изменитсяПрогнозы о снижении численности населения Земли до шести миллиардов "маловероятны, поскольку исходят из очень упрощенных моделей", указывает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.Он отмечает, что авторы докладов для Римского клуба неоднократно "промахивались". Самый известный из подобных документов — "Пределы роста" 1972-го — обещал к середине XXI века глобальный коллапс, вызванный перенаселением планеты. Однако с начала 2010-х клуб скатился в другую крайность. В одном из докладов утверждалось, что человеческая популяция не достигнет даже восьми миллиардов. Тем не менее эта точка уже пройдена — осенью 2022 года.Российские демографы более вероятным считают прогноз Отдела народонаселения ООН. По мнению специалистов из РАНХиГС, численность населения Земли, по самым смелым предположениям, вряд ли опустится ниже семи миллиардов."Авторы докладов Earth4All и IHME исходят из того, что все страны пойдут по одному и тому же демографическому пути. Но это так не работает. Хотя корреляция между качеством жизни и снижением рождаемости действительно есть, в разных частях света она проявляется по-разному", — поясняет Коротаев.Так, при сопоставимых показателях ВВП на душу населения, младенческой смертности, образования, урбанизации у стран Африки южнее Сахары уровень рождаемости заметно выше, чем в других частях света.Например, и в Нигерии, и в Китае половина населения живет в городах. Но в КНР на одну женщину приходится 1,2 ребенка, а в Нигерии — 5,1. "Даже когда в Нигерии 90 процентов людей будут жить в городах, а подушевой ВВП сравняется с китайским, вряд ли там рождаемость будет ниже двух", — уверен демограф.Коротаев приводит в пример страны постсоветской Средней Азии. В Казахстане к концу 1990-х — началу 2000-х рождаемость упала ниже двух детей на женщину, а сейчас поднялась ближе к трем. Киргизия в начале нулевых опустилась почти к двум, а теперь показатель там — выше трех. Похожая история — в мусульманских странах Азии и Африки, в частности в Иране и Тунисе. Напомним, что уровень простого воспроизводства населения — 2,1 ребенка на женщину."Скорее всего, религиозно-расовый состав планеты изменится. Численность китайцев, европейцев, даже латиноамериканцев будет сокращаться — это почти наверняка. А вот африканцев или жителей стран постсоветской Средней Азии — не факт. Поэтому обвальная депопуляция Земле вряд ли грозит", — полагает эксперт.Как добиться прироста в РоссииДемографическое будущее России, по мнению Коротаева, будет зависеть от государственной политики в этой области. В том же прогнозе ООН перспективы страны оцениваются довольно высоко — едва ли не самая высокая рождаемость в Европе к концу века. Эксперт отмечает, что такой вывод сделан на основе успешных мер по поддержке семей с детьми, которые внедряли в конце 2000-х — начале 2010-х."Если выстроить грамотную политику, например, расходовать на здравоохранение в районе 11-12 процентов ВВП (в 2023-м этот показатель равен 4,1 процента. — Прим. ред.) в сочетании с новыми сильными мерами поддержки рождаемости, можно даже добиться некоторого популяционного прироста, — говорит демограф. — Но если у нас, как в 90-е, возьмет верх водочное и табачное лобби или отменят материнский капитал, то можем и к уровню в 70-80 миллионов свалиться".Сейчас Россия в демографической яме. Однако уже через несколько лет должны дать результат меры государственной поддержки рождаемости, которые начали вводить в 2007-м. Правда, эхо демографического провала вернется к нам к середине века. Так что даже при самой правильной политике не удастся избежать снижения численности населения, по крайней мере, временного. Но можно его смягчить. А затем — добиться устойчивого роста. По самому "супероптимистичному" сценарию, который приводит Коротаев, к 2100 году в России будут жить 160 миллионов человек.

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

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россия, китай, земля, оон, демография, будущее, население