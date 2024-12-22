https://ria.ru/20241222/semya-1990488997.html

"Выживают" два из десяти. С россиянами происходят необратимые изменения

"Выживают" два из десяти. С россиянами происходят необратимые изменения - РИА Новости, 22.12.2024

"Выживают" два из десяти. С россиянами происходят необратимые изменения

В России стремительно растет количество разводов — страна сейчас в мировых лидерах. Как государству и обществу справиться с этой "эпидемией" и всегда ли... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:00:00+03:00

2024-12-22T08:00:00+03:00

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общество

семья

развод

развод

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Захар Андреев. В России стремительно растет количество разводов — страна сейчас в мировых лидерах. Как государству и обществу справиться с этой "эпидемией" и всегда ли необходимо сохранять брак — в материале РИА Новости.Есть и хорошие новости"Демография упала и пока не встает", — констатировала советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, выступая с отчетом по итогам года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Количество женщин фертильного возраста снижается. Реже появляются на свет вторые дети — во многом из-за того, что основные выплаты по материнскому капиталу перенесены на первого ребенка, считает социолог. Из хороших новостей: четвертых и последующих детей в семьях становится больше. То есть и без того многодетные продолжают производить на свет потомство, тогда как все остальные — наоборот.В глубоком кризисе не только рождаемость, но и институт семьи вообще."Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения: на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний. Страна вышла на третье место в мире по числу разводов", — сообщила Михайлова.Ценность официального брака неуклонно падает, говорит она. Недавний опрос ВЦИОМ показал: за сохранение семьи любой ценой выступают всего девять процентов жителей страны.Слишком легкоТренд на рост количества разводов — общемировой. Если в 1960 году на тысячу жителей Земли приходилось по 8,06 брака и 1,01 развода, то в 2022-м это соотношение составляет 4,86 на 2,03, говорится в исследовании австралийской компании Unified Lawyers. Согласно ее данным, Россия и вовсе занимает по этому показателю первое место в мире (4,7). Существуют различные рейтинги стран по уровню разводов, показатели в каждом немного отличаются. Однако Россия, как и другие постсоветские республики (Молдавия, Казахстан, Белоруссия), всегда в числе лидеров.Едва ли не основная причина в том, что российские законы позволяют разрывать семейные отношения относительно легко."В отличие от большинства стран в России процесс развода обходится дешевле и разведенным разрешено решать определенные вопросы, такие как раздел имущества, финансов и опеки над детьми, отдельно от бракоразводного процесса", — отмечает Unified Lawyers.Процедура недолгая: в простых случаях она длится не более месяца, если доходит до суда — около полугода. А, например, в некоторых европейских странах стран (Германия, Италия) времени на это уходит вдвое больше.Считается, что бороться с большим количеством разводов можно путем повышения стоимости процесса. Так, с 1 января 2025-го государственная пошлина за развод увеличивается с 650 рублей на супруга до пяти тысяч рублей. По мнению экспертов, действовать нужно не только кнутом, но и пряником."Государство может сделать экономически выгодным первый брак путем введения налоговых льгот, различных видов социальной помощи лицам, состоящим в первом браке, льгот по ипотечным кредитам, субсидий на оплату профессионального обучения. Акцент в регулировании должен быть смещен с деторождения именно на факт поддержания устойчивого брачного союза", — говорит адвокат Олег Матюнин.Однако, по его мнению, такая политика имеет ряд недостатков. "Она должна сопровождаться введением мер, направленных на выявление фиктивных брачных союзов, что невероятно сложно сделать, учитывая тайну частной жизни, личную и семейную тайну, гарантированную Конституцией", — объясняет юрист.Данные социологов подтверждают эти опасения."Мы наблюдаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения социальной поддержки от государства", — сообщила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.Кризисы и наградаГлавная же проблема подобных мер в том, что в реальности крепкие брачные союзы держатся отнюдь не на "экономических" факторах. Поэтому для поддержания института семьи государство могло бы, во-первых, помогать парам с решением психологических сложностей, а во-вторых, пропагандировать преимущества совместной жизни, считают специалисты."Это могут быть как службы психологической поддержки, так и передачи, ток-шоу с примерами крепких брачных союзов или истории решения и преодоления семейных кризисов", — рассуждает доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова.Совместной жизни в браке можно и нужно учиться, подчеркивает директор направления "психология" в Международной академии дополнительного образования EDPRO Анна Якушенко."Исследования показывают, что обучение навыкам управления конфликтами снижает вероятность развода на 20%, — указывает она. — Бесплатные курсы для молодоженов, где пары учатся общаться, распределять роли и решать проблемы, могли бы стать отличной профилактикой".Особенно сильно в психологической поддержке нуждаются пары, которые вместе не так долго."Количество разводов зависит от возраста супругов: максимум приходится на возраст от 20 до 30 лет, минимум — более 50 лет. Однако важен не возраст мужчины и женщины, а продолжительность их совместной жизни, — объясняет доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин. — Первый кризис наступает на третьем-седьмом году (у мужчин это возраст 27–33 года, а у женщин — 22–28 лет), второй — после 17–25 лет (у мужчин — в возрасте 42–50 лет, у женщин — в возрасте 37–45 лет)".Если же браку удается пережить все кризисы, супруги получают своеобразную награду от природы."Такие пары должны быть благодарны за еще одно химическое вещество — эндорфины, которые оказывают успокаивающее действие. Супруги в этот период, называемый привязанностью, испытывают удовольствие от очень простых чувств. Это долгожданное спокойствие после бури страсти", — рассказывает ученый.Разводы и детиС другой стороны, разводы — это далеко не всегда плохо, даже если пара внешне выглядит благополучно и в семье нет проблем ни с финансами, ни с безопасностью. Люди со временем меняются, обнаруживаются различия во вкусах, культурном уровне, политических взглядах, отмечает Зинин.Кроме того, существует мнение, что большое количество разводов необязательно свидетельствует о крахе института семьи."Повторные браки составляют около 25% от общего числа, что говорит о том, что люди все равно верят в семью, несмотря на прошлые неудачи", — отмечает Якушенко.Наиболее пострадавшей стороной при разводах остаются дети, которые переживают весьма травматичный опыт."Дети из разводящихся семей в два с половиной раза чаще сталкиваются с эмоциональными трудностями, — приводит данные эксперт. — Но все не так страшно, если родители ведут себя осознанно".Психолог советует говорить с ребенком честно и спокойно, дать ему понять, что он не виноват в происходящем. Правильному поведению в таких ситуациях взрослым действительно стоит поучиться.

https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, развод, развод