https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

"Разучились это делать". Как решить одну из главных проблем России

"Разучились это делать". Как решить одну из главных проблем России - РИА Новости, 07.01.2024

"Разучились это делать". Как решить одну из главных проблем России

Президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. О том, что представляет собой современная ячейка общества и как улучшить демографическую ситуацию в стране, РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:04

семья

многодетная семья

традиционные ценности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. О том, что представляет собой современная ячейка общества и как улучшить демографическую ситуацию в стране, — в материале РИА Новости."Два чужака"Одна из целей указа о проведении Года семьи в России — сохранение "традиционных ценностей". В российских нормативно-правовых актах нет определения этому понятию. Однако сделать вывод о том, что это такое, можно по высказываниям чиновников."Абсолютный приоритет для нас — это традиционная российская семья как минимум с тремя детьми", — объясняла вице-премьер, председатель оргкомитета Года семьи Татьяна Голикова.Но фактическая семейная традиция в России сегодня иная. Ее основные характеристики сложились несколько десятилетий назад и с тех пор не меняются — по крайней мере, кардинально.Обычная российская семья — так называемая нуклеарная: отец, мать, несколько (не много) детей. Тогда как для настоящего традиционного, доиндустриального общества была характерна расширенная или сложная семья, в состав которой входило несколько поколений и супружеских пар.Современная норма, которая, впрочем, в последнее время размывается, — два ребенка в семье.Другие родственные связи, по данным исследователей, вне отдельной ячейки "родители — дети" — достаточно слабые. И эта тенденция имеет свойство усиливаться. Как выразился в одной из лекций социолог, старший научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Иван Павлюткин, современная семейная жизнь — "попытка построения нового порядка двумя чужаками". Причем получается это далеко не всегда."Хотят, но не могут"Одна из характерных особенностей российских семейных отношений — высокий процент разводов. Так, в 2022-м зарегистрировали 1,05 миллиона браков и 682,85 тысячи их расторжений. Причем значительная доля расставаний приходится на первые пять лет семейной жизни, отмечает Павлюткин.Одна из причин — расторгнуть брак сравнительно легко. Сегодня в стране отношение к разводу либеральное, а сам процесс недолгий: в простых случаях уходит месяц, в сложных (с судебными разбирательствами) — до полугода. Тогда как, например, в Германии и Италии — до года.Еще одна причина разрушения браков — интенсивная занятость супругов. "Вовлечению в семейную жизнь мешает гиперзацикленность на самореализации, — говорит Иван Павлюткин в беседе с РИА Новости. — Российская семья — это семья трудоголиков, которые стремятся заработать".При этом, согласно опросам, россияне декларируют сравнительно высокую ценность семьи и супружества. Это подтверждает статистика — как выражаются социологи, для России характерна "высокая брачность". В официальные супружеские отношения вступают сравнительно рано для развитых стран. А те, кто прошел развод, зачастую снова женятся или выходят замуж — иногда несколько раз."Таким образом, при общей высокой ценности брака россияне как будто не умеют жить в семье", — констатирует Павлюткин."Деньги — не главное"Похожая ситуация — с количеством детей. По словам социолога, в опросах россияне признаются, что хотят больше детей, чем у них реально потом появляется."Все время видим это общее место: с одной стороны, в России люди все время чего-то хотят, что-то ценят, заявляют об этой ценности, но слова и поступки не всегда сходятся", — обращает внимание эксперт.В последние годы рождаемость падает. Если в 2015-м ее коэффициент на одну россиянку составлял 1,78, то в 2020-м — 1,5. Снижение этого показателя характерно для большинства развитых и некоторых развивающихся стран. В ЕС — 1,53 ребенка на женщину, в США — 1,64, в Китае — 1,28. Напомним: для воспроизводства населения нужен коэффициент 2,1.В то же время есть другая интересная тенденция: в общем количестве рождений в России растет доля "вторых плюс" детей. И, как показала последняя перепись населения, в стране все больше многодетных родителей. Эта тенденция характерна для самых разных регионов, а не только, например, для Северного Кавказа, где сильны те самые традиционные ценности. Таким образом, часть россиян не только хочет, но и умеет жить семейной жизнью.Павлюткин вместе с коллегами изучает феномен успешных браков, стараясь выяснить, что помогает людям долго жить в супружестве, заводить трех и более детей. Оказывается, материальная обеспеченность здесь — далеко не на первом плане."Материнский капитал и другие государственные программы — это скорее не стимулирующие (вопреки мнению ряда исследователей. — Прим. авт.), а компенсирующие меры для тех, кто готов завести детей", — считает исследователь.Одно из ключевых качеств, укрепляющих семью, — готовность супругов к самоотдаче. Важно, чтобы этот процесс был взаимным. Например, когда муж "приглашает жену на свидание, чтобы она немного отдохнула и "перезагрузилась", при этом сам все организует, ищет няню, то возникает ощущение, что он трудится ради своих отношений", объяснял социолог в одном из интервью.Это сходится со взглядами большинства россиян. Согласно опросу ВЦИОМ от 2 июля 2023-го, 66 процентов людей считают, что главное в успешной семейной жизни — "взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге". Примечательно, что за десять лет этот показатель вырос почти втрое (в 2013-м было 26 процентов)."За это время опрошенные также стали чаще говорить о таких составляющих идеальной семьи, как счастье, гармония (11 процентов в 2013-м, 28 процентов в 2023-м) и любовь (12 против 20), — говорится в материалах социологической службы. — А вот благополучие и достаток теперь называют реже (25 и 16 процентов соответственно)"."Компетенции уходят"Некоторые специалисты уверены: чтобы сподвигнуть современную женщину на рождение детей, нужно обеспечить ей возможности для самореализации и полноценной социальной жизни. Например, создать развитую систему присмотра за ребенком с самого раннего возраста, открывать ясли (общественные или частные) при предприятиях, коворкингах и так далее."Речь не только об установке пеленальных столиков и пандусов, которые нужны как инвалидам, так и мамам с колясками. Общество необходимо перевоспитывать таким образом, чтобы пеленание и кормление грудью в общественных местах перестало быть порицаемым. Для этого пригодилась бы социальная реклама", — отмечал демограф Алексей Ракша в разговоре с РИА Новости.По мнению Павлюткина, ключ к улучшению демографии лежит в иной плоскости. "За несколько поколений высокого уровня разводов и низкой рождаемости какие-то компетенции, которые важны для семейной жизни, постепенно уходят. Чтобы их актуализировать, важно выстраивать среду общения между разными типами семей", — объясняет он.Примеры создания такой среды есть. Один из них — сообщества при церкви. Семьи священников, как правило, многодетные. И люди, вовлеченные в общественную жизнь прихода, в том числе в форме детских или семейных клубов, зачастую "заряжаются" положительным опытом. В подобных местах всегда есть к кому обратиться за советом, и заводить много детей уже не так страшно.Вопрос в том, как масштабировать такие примеры. "Возможно, этим могло бы заняться государство в партнерстве с РПЦ и представителями других традиционных конфессий", — отмечает социолог.Элементом такой среды могут стать церковные школы. По словам Павлюткина, в секулярной вроде бы Бельгии в таких учреждениях получает образование больше половины учеников, во Франции и США — десять-пятнадцать процентов. Тогда как в России, например, православные школы посещает 0,041 процента детей.Правда, неясно, где брать кадры, которые могли бы обучать основам семейной жизни. "Например, сегодня предлагается вводить курс "Семьеведения", — говорит исследователь. — Однако непонятно, кто его будет преподавать, что за люди, с каким бэкграундом, опытом, что у них в собственной семье. То же самое — с курсами "Основ православной культуры", которые пытаются вести преподаватели ОБЖ".Специалист, ответственный за семейные ценности, с одной стороны, должен обладать организаторскими навыками, с другой — иметь успешный опыт как супруг и родитель. Павлюткин признает: найти таких людей— непростая задача. Однако, если ее поставят, не исключено, что решение найдется.

https://ria.ru/20230801/rpts-1887457963.html

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

семья, многодетная семья, традиционные ценности