Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России
Голикова: традиционная семья с минимум тремя детьми — это приоритет для России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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"Абсолютный приоритет для нас, как говорили уважаемые коллеги, - это традиционная российская семья как минимум с тремя детьми. Во всяком случае нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы (Владимир Владимирович Путин - ред.) провозгласили до 2030 года", - сказала Голикова во время церемонии открытия объектов здравоохранения.
Она уточнила, что национальная цель включает в себя сохранение населения, а также здоровья и благополучия людей. Вице-премьер выразила надежду на то, что в связи с названным Годом семьи в 2024-м удастся продвинуться по пути улучшения здоровья и благополучия россиян еще дальше.
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"И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения, и здоровья семей. И также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых", - добавила Голикова.