https://ria.ru/20231128/deti-1912490996.html

Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России

Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России - РИА Новости, 28.11.2023

Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России

Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:15

2023-11-28T20:15

2023-11-28T20:15

общество

россия

татьяна голикова

семья

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Абсолютный приоритет для нас, как говорили уважаемые коллеги, - это традиционная российская семья как минимум с тремя детьми. Во всяком случае нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы (Владимир Владимирович Путин - ред.) провозгласили до 2030 года", - сказала Голикова во время церемонии открытия объектов здравоохранения. Она уточнила, что национальная цель включает в себя сохранение населения, а также здоровья и благополучия людей. Вице-премьер выразила надежду на то, что в связи с названным Годом семьи в 2024-м удастся продвинуться по пути улучшения здоровья и благополучия россиян еще дальше. "И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения, и здоровья семей. И также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова, семья