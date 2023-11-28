Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/deti-1912490996.html
Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России
Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России - РИА Новости, 28.11.2023
Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России
Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:15
2023-11-28T20:15
общество
россия
татьяна голикова
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Абсолютный приоритет для нас, как говорили уважаемые коллеги, - это традиционная российская семья как минимум с тремя детьми. Во всяком случае нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы (Владимир Владимирович Путин - ред.) провозгласили до 2030 года", - сказала Голикова во время церемонии открытия объектов здравоохранения. Она уточнила, что национальная цель включает в себя сохранение населения, а также здоровья и благополучия людей. Вице-премьер выразила надежду на то, что в связи с названным Годом семьи в 2024-м удастся продвинуться по пути улучшения здоровья и благополучия россиян еще дальше. "И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения, и здоровья семей. И также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, семья
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Семья
Голикова назвала семью с тремя детьми абсолютным приоритетом для России

Голикова: традиционная семья с минимум тремя детьми — это приоритет для России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Абсолютным приоритетом для Российской Федерации сегодня является традиционная семья как минимум с тремя детьми, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
«
"Абсолютный приоритет для нас, как говорили уважаемые коллеги, - это традиционная российская семья как минимум с тремя детьми. Во всяком случае нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы (Владимир Владимирович Путин - ред.) провозгласили до 2030 года", - сказала Голикова во время церемонии открытия объектов здравоохранения.
Она уточнила, что национальная цель включает в себя сохранение населения, а также здоровья и благополучия людей. Вице-премьер выразила надежду на то, что в связи с названным Годом семьи в 2024-м удастся продвинуться по пути улучшения здоровья и благополучия россиян еще дальше.
«
"И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения, и здоровья семей. И также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых", - добавила Голикова.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Священник раскритиковал идею уравнять понятия "брак" и "семейный союз"
Вчера, 03:13
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала