https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли

"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли - РИА Новости, 02.09.2022

"Хуже глобального потепления": что не так с демографией Земли

Население планеты вот-вот перевалит за восемь миллиардов. Но пока одни беспокоятся об истощении ресурсов, других, наоборот, тревожит слишком низкая рождаемость. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:11

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демография

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Николай Гурьянов. Население планеты вот-вот перевалит за восемь миллиардов. Но пока одни беспокоятся об истощении ресурсов, других, наоборот, тревожит слишком низкая рождаемость. Как изменится глобальная демография и от чего это зависит — в материале РИА Новости.Неизбежная закономерностьЛетом 2022-го ООН выпустила прогноз, согласно которому население Земли в этом году достигнет восьми миллиардов. Даже назвали конкретную дату: 15 ноября.Шесть миллиардов миновали в 1999-м, семь — в 2011-м. Во многом из-за такого стремительного роста сформировалось мнение, что ресурсов на планете скоро не хватит на всех. На этом фоне возникают конспирологические теории, согласно которым пандемию (а также массовую вакцинацию) и вооруженные конфликты устраивает "мировое правительство" для глобальной депопуляции.На самом деле, поводов для паники нет, считают специалисты. "До окончания роста населения Земли осталось не так много, — объясняет РИА Новости демограф Алексей Ракша. — По разным оценкам, на пике оно составит от девяти до 11 миллиардов человек. Не принципиально больше, чем сейчас. Уже сегодня прирост достаточно медленный: всего на один процент в год, хотя на пике, в 60-х, было два процента".Согласно отчету ООН, больше половины прогнозируемого прироста к середине века будет сосредоточено в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Нигерии, Индии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах. К 2023 году Индия превзойдет Китай в качестве самой густонаселенной страны на планете. Ожидается, что население государств Африки к югу от Сахары продолжит расти до 2100-го и их вклад составит более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050-му.Но даже в странах Африки южнее Сахары и в мусульманских государствах, где семьи традиционно многодетные, рост замедляется — это классический демографический переход, когда рождаемость падает вслед за снижением смертности."Такова неизбежная закономерность, — говорит Ракша. — Подавляющее большинство развивающихся стран либо в процессе перехода, либо уже совершили его. Количество жителей Земли пока еще растет по инерции. В ближайшие десять-пятнадцать лет рождаемость опустится до уровня простого воспроизводства населения".ООН прогнозирует, что пик примерно в 10,4 миллиарда человек будет достигнут в 2080-х и останется на этом уровне до 2100 года.Плохой пример американцевНаселение Земли не только растет, но и богатеет. А значит, потребляет все больше ресурсов. Если бы все страны мира тратили их столь же расточительно, как крупнейшая экономика мира — США, планета не выдержала бы, считает Ракша.Благосостояние бедных государств пока увеличивается медленно и с очень низкой базы. Это дает шанс решать проблему истощения ресурсов путем развития зеленых технологий, а именно: переходить на возобновляемые источники энергии, заменять экстенсивное земледелие на интенсивное, применять генную инженерию в сельском хозяйстве. По мнению эксперта, если прогресс в технологиях будет идти быстрее роста благосостояния населения, то планета выдержит гораздо больше людей, чем сейчас.Главное — обеспечить доступ всех жителей Земли к ресурсам и технологиям, позволяющим их получать. "Это уже область политики и экономики. То есть опасность для планеты создает не демография".Хуже глобального потепленияМиллиардер Илон Маск недавно заявил, что "коллапс населения из-за низкого уровня рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление".Вряд ли это применимо к планете в целом. Однако жители развитых стран действительно рожают очень мало. Но способы исправить это есть. Некоторым богатым государствам удалось повысить рождаемость до уровня, близкого к простому воспроизводству населения (2,1 ребенка на одну женщину).Хороший пример — Франция. Коэффициент суммарной рождаемости (КСР) там составляет 1,83. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. Причем роль мигрантов не столь велика — коренные француженки тоже охотно заводят детей (примерно на 0,1 ребенка ниже, чем в среднем по стране).Помогли специальные меры правительства: в стране создали эффективную систему ухода за маленькими детьми, родителям выплачивают достойные пособия и предоставляют налоговые льготы."Примерно те же шаги обеспечили высокую по европейским меркам рождаемость в Дании и других Скандинавских странах, а также в Ирландии, Чехии. Даже Германия, где КСР долгое время был самым низким мире, коэффициент сейчас достиг средних по Евросоюзу значений (1,58) за счет либерализации рынка труда и развития системы детских дошкольных учреждений", — рассказывает Ракша.Эффективной оказалась программа материнского капитала в России, принятая в 2006-м, и исследования это подтверждают. У самого успешного поколения матерей (родившихся во второй половине 80-х) КСР составляет 1,76-1,78. По подсчетам ученых, примерно 0,20 из этого числа обеспечены маткапиталом и другими мерами поддержки.Ясли при коворкингах, или Как помочь зумерам рожатьНаиболее сильный эффект от введения материнского капитала наблюдают в самых демографически и экономически проблемных регионах России — в Средней полосе, Поволжье и на Урале. Но выплаты, даже столь существенные, плохо стимулируют рост рождаемости в богатых регионах — столице и других крупных городах. Как отмечают демографы, молодым матерям, помимо финансовой поддержки, нужны возможности для профессиональной и творческой самореализации."Надо создать систему присмотра за ребенком начиная с трехмесячного возраста: открывать ясли (общественные или частные) при предприятиях, коворкингах и так далее. Организовать чайлд-френдли среду. Речь не только об установке пеленальных столиков и пандусов, которые нужны как инвалидам, так и мамам с колясками. Общество необходимо перевоспитывать таким образом, чтобы пеленание и кормление грудью в общественных местах перестало быть порицаемым. Для этого нужна социальная реклама", — указывает Ракша.Он подчеркивает, что, помимо социального равенства, важно и гендерное. Например, чтобы отцы были в равной мере вовлечены в воспитание.В целом рождаемости первого и второго ребенка в развитых странах способствует низкий уровень социального неравенства."Этим не могут похвастаться, например, Россия (КСР 1,5) и США (1,66), — говорит демограф. — А рождаемость третьего ребенка высока там, где ее специально стимулируют, либо там, где есть большой процент религиозных или этнических меньшинств. В США это латиноамериканцы, мормоны, в Израиле — ортодоксальные евреи, в России — вайнахи".Однако ни одно из богатых государств мира не может обеспечить рост населения без миграции — за исключением Израиля, где КСР больше трех и никогда не опускался ниже 2,7. В стране очень много религиозных жителей, и за годы независимости их число выросло в разы. Они задают тон в обществе, за ними тянутся остальные. По мнению эксперта, Россия вряд ли сможет перенять израильский опыт — нам в этом смысле лучше ориентироваться на Францию и Скандинавию.

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

https://ria.ru/20220731/lzhenauka-1805683277.html

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илон маск, земля, россия, сша, оон, демография, население, социология