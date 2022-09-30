https://ria.ru/20220930/kolyaska-1820682460.html

Как выбрать детскую коляску: основные критерии и рекомендации

Как выбрать коляску для новорожденного правильно: какую лучше подобрать ребенку

Как выбрать детскую коляску: основные критерии и рекомендации

Коляска для новорожденного — одна из самых первых покупок. Важно подобрать такое устройство, которое будет комфортным как для ребенка, так и для родителей. О... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:40

2022-09-30T17:40

2022-09-30T17:59

общество

дети

ребенок

семья

социальный навигатор

детские вопросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152688/21/1526882103_0:117:2500:1524_1920x0_80_0_0_14a6b104dc1971a597943104e762df29.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Коляска для новорожденного — одна из самых первых покупок. Важно подобрать такое устройство, которое будет комфортным как для ребенка, так и для родителей. О том, какие есть виды детских колясок, как выбрать хорошую и рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.Коляска для новорожденногоКоляска — это первый транспорт малыша, который выполняет функцию прогулочного средства и места для сна. Чтобы родители подолгу не носили ребенка на руках, удобно воспользоваться коляской для уличных прогулок или для укачивания в доме (если это люлька с амортизацией).К тому же, такой "транспорт" позволяет без труда добраться до поликлиники, сходить в гости и отправиться за покупками. Малыш в это время может спать, разглядывать окружающие предметы или играть с игрушками.ВидыВид колясок зависит от многих факторов, в частности, от целевого назначения. Так, например, если в семье родились близнецы, то может понадобиться коляска для двойни. Если ребенок уже умеет сидеть, то есть смысл приобрести прогулочную с сидячим положением. В том случае, если родители хотят сэкономить, то подойдет трансформер 2 в 1 или 3 в 1, который заменит сразу несколько устройств.ЛюлькиМодель подразумевает коляску с люлькой, то есть со спальным местом. Такое положение особенно актуально для новорожденных детей до 3-4 месяцев. В этом возрасте малыши много спят и не сильно интересуются окружающим миром, но, тем не менее, нуждаются в прогулках на свежем воздухе.Максимальный срок эксплуатации такого модуля — не более 6 месяцев.ПрогулочныеПрогулочная коляска нужна уже после 5-6 месяцев, когда ребенок замечает движущиеся предметы, изучает мир и учится сидеть. Пока грудничок не освоил этот навык, в колясках прогулочного типа предусмотрены разные уровни наклона спинки. Важно выбирать такое устройство, которое будет подходить как для сидящего, так и не сидящего малыша. Ему необходимо обеспечить обзор, но при этом не нагружать позвоночник.Прогулочные коляски отличаются более легкой конструкцией по сравнению с люльками — они более маневренные, подъемные и малогабаритные (занимают гораздо меньше места).Трансформеры 2 в 1 и 3 в 1Наибольшей популярностью пользуются коляски-трансформеры — 2 в 1 и 3 в 1. На это есть несколько причин:Что же касается автокресла, которое включено в комплект 3 в 1, — оно особенно актуально для передвижения в автомобиле. Это необходимо для безопасности малыша во время езды, а также позволяет забрать ребенка из машины, не разбудив его, — он сможет продолжить спать или просто отдыхать. К тому же, с обычной люлькой, например, в поликлинику заехать нельзя, в том время как автолюлька — отличное решение.Но трансформеры значительно тяжелее отдельных устройств. Даже если использовать прогулочный блок, он будет заметно весомее, чем специальная "прогулка" за счет объемных колес, более массивной рамы и других деталей конструкции.ТростиКоляска-трость — наиболее простой и облегченный вариант прогулочной, но отличается несколькими функциями:Как правило, такие коляски дешевле других за счет минималистичной конструкции. Однако трости подходят только для летних прогулок и непригодны для езды по плохой дороге/бездорожью.МногоместныеМногоместные коляски необходимы в том случае, если в семье родилась двойня, тройня и т.д. Устройство оснащается несколькими местами, а положение зависит от вида коляски: лицом к маме, друг к другу, к улице и т.д.Многоместные коляски можно найти в магазинах как в виде люльки, так и в виде прогулочной.Как правильно выбрать коляскуЧтобы подобрать для себя и малыша комфортный “транспорт”, важно учитывать характеристики коляски, а именно: колеса, амортизацию и подвеску, регулировку спинки, вес и габариты, ручку, материалы, механизм складывания, подножку и общую комплектация устройства.КритерииКаждый из вышеперечисленных критериев необходимо оценивать еще перед покупкой коляски, чтобы в дальнейшем пользование устройством не вызывало неудобств.КолесаВ зависимости от вида коляски устройство может иметь разные колеса. Они бывают пластиковыми, резиновыми надувными или из вспененной резины. Наибольшим спросом пользуются последние, так как они меньше всех подвержены повреждениям — их не нужно подкачивать даже после пореза или прокола. Однако в мороз такие колеса становятся тверже и могут быть более шумными, но это не сильно пугает покупателей.Что касается вида коляски, то, например, устройства 2 в 1 или 3 в 1 часто оснащены большими колесами, тогда как прогулочные имеют менее габаритные, обеспечивая более высокую маневренность.При выборе колес стоит учитывать их мобильность и дополнительные функции — удобно, если они могут вращаться на 360 градусов, а при желании есть возможность установить другой режим движения и поворотов. Кроме этого, если колеса съемные, это облегчает мытье и замену в случае поломки.Амортизация и подвескаНа “мягкость” хода коляски также влияет и амортизация с подвеской. Пружинный механизм обеспечивает плавность хода и может находиться как на раме, так и внутри крепления колеса.Современные коляски зачастую уже оснащены такими приспособлениями, но различаются уровнем жесткости. Так, более мягкие варианты выбирают для неровных дорог, а жесткие — для гладких.Существуют коляски с автоматической амортизацией, которая сама устанавливает степень жесткости.Чтобы проверить амортизацию в магазине, нужно покачать коляску и надавить на нее — так можно понять, насколько комфортна она будет в поездке.Что касается подвески, то это незаменимая часть любой детской коляски. От ее качества зависит то, как устройство поглощает удары и переносит тряску. Люльки или коляски-трансформеры стоимостью до 20 тыс. рублей чаще оснащены ременной подвеской. Это подходит для относительно ровных и ровных поверхностей. Более дорогие устройства обладают пружинной подвеской. Они лучше проезжают через кочки, камни, ямы и другие неровности.Регулировка спинкиКак правило, в первые 3-4 месяца регулировка спинки в коляске не требуется, поэтому не все люльки оснащаются данной функцией. Однако позже малыш начинает интересоваться миром и ему уже скучно лежать только на спине. По этой причине прогулочные блоки или отдельные прогулочные коляски обладают функцией регулировки спинки. Это удобно, когда малыш еще не сидит — достаточно выставить угол в 40 градусов, чтобы ребенок мог наблюдать за происходящим. Это также удобно, если сидящий ребенок уснул во время прогулки — можно опустить спинку до положения “лежа”, чтобы малышу было комфортно отдыхать.Благодаря функции регулировки спинки можно “пересесть” на прогулочную коляску раньше того момента, когда грудничок сядет.Вес и габаритыСамыми тяжелыми являются люльки и коляски 2 в 1. Но благодаря разнообразию видов колясок на рынке можно найти средние и легкие по тяжести, которые будут оптимальны по весу — 14-16 кг.Прогулки и трости считаются самыми легкими — до 10 кг. Наиболее комфортный вариант прогулочной коляски — 6-8 кг. Этого достаточно, чтобы она была маневренной и при этом не переворачивалась при резких движениях ребенка.Слишком легкие или габаритные коляски выбирать не стоит — первые не будут столь прочными, а вторые с трудом поддаются управлению и не подходят для легкой транспортировки.Общая классификация колясок по весу выглядит следующим образом:РучкаПри выборе ручки коляски важно обратить внимание на несколько функций:Регулировка необходима, когда для каждого родителя нужна определенная высота ручки. Ее перекидывание удобно, если маме спокойнее везти ребенка лицом к себе, а кнопки механизма складывания позволяют быстро сложить устройство (в случае с прогулочной коляской). Последние могут первое время мешать, но, как правило, это дело времени и привычки.МатериалыДетские коляски, в основном, выполняют из материалов, которые не впитывают грязь, воду и пыль. За такой обшивкой легко ухаживать — достаточно протереть пятно влажной салфеткой. В качестве подклада в спальное место используют ткань из хлопка, для мягкости.Самые популярные виды тканей:Механизм складыванияЭтим механизмом обладают, как правило, прогулочные коляски. Их удобно помещать в багажник и возить с собой. Некоторые модели складываются в чемодан с выдвижной ручкой, что позволяет не нести их в руках, а катить за собой. Такие модели отличаются более легким весом и позволяют родителям быть мобильными.Тормозная системаНаиболее распространенный вариант тормоза — педаль. Достаточно нажать на нее ногой и коляска зафиксируется в нужном положении. Главное, чтобы тормоз не мешал при ходьбе и был удобен в использовании.Бывают и другие виды системы — тормозной тросик, тормозная ось и тормозной блок.ПодножкаПодножка в коляске особенно полезна, если в семье двое детей. Платформа необходима для более старшего малыша — он может в любое время встать или сесть на специальное приспособление и ехать вместе со своим братиком или сестричкой. Но стоит помнить, что вес старшего пассажира не должен превышать 20-25 кг, то есть до возраста четырех лет. К тому же маневренность коляски с подножкой значительно снижается за счет дополнительного веса.Такая подножка, как правило, не идет в комплекте с коляской и покупается дополнительно при необходимости.КомплектацияНабор комплектующих для коляски может включать:Чем больше комплектующих, тем выше цена. К самым необходимым обычно относят сумку для мамы, накидку на ногу, дождевик, противомоскитную сетку и ремни безопасности.Например, автокресло входит в комплект колясок-трансформеров 3 в 1. Оно может устанавливаться как в автомобиль, так и на корпус коляски.Если не удалось приобрести сразу все приспособления из комплекта, то это можно легко исправить — все необходимое продается по отдельности. Так, можно купить универсальную для всех колясок сумку для мамы, подстаканник или зонтик.Особенности выбора по сезонуВо время выбора коляски важно учитывать сезонность устройства, чтобы малышу летом в коляске было не жарко, а зимой не холодно. Так, “транспорт” лучше выбирать с обивкой из воздухопроницаемых тканей.Для лета важен широкий козырек коляски, который будет защищать от солнца, а зимой и осенью от ветра. Для зимы также стоит позаботиться о том, чтобы в комплекте для люльки была накидка с бортиками, а для “прогулки” накидка на ножки.Кроме этого, зимой и осенью предпочтительнее использовать коляски для новорожденных с большими колесами, чтобы проходимость устройства была лучше. А весной и летом можно ездить на прогулочной с маленькими колесами.Вдобавок, для осени и весны стоит выбрать коляску с дождевиком.В основном, многие родители предпочитают использовать универсальные коляски со съемными накидками — это экономит средства и позволяет быстро адаптироваться к резко изменившейся погоде.И еще один важный критерий — это ширина коляски. Если прогулки планируются зимой, то стоит учитывать, что ребенок будет тепло одет и ему необходимо достаточно места. Так, наиболее широкое спальное место у колясок достигает до 33 см. Но чем шире пространство, тем выше вес устройства.Рекомендации экспертовДетская коляска должна быть удобной как для мамы, так и для ребёнка:“Для мамы важны маневренность, вес, габариты, наличие дополнительных функций (например, регулирующаяся по высоте ручка) и аксессуаров (сумка/место для продуктов на случай похода в магазин, подстаканник). Для малыша важны комфортные размеры спального места, наличие амортизации для более плавного хода, дополнительных аксессуаров в виде дождевика, москитной сетки”, — утверждает Жанна Котова, врач-педиатр, эксперт телеканала "Мама".По ее словам, лучше отдать предпочтение коляске из водоотталкивающих материалов, а капюшон должен надежно защищать кроху от непогоды. При выборе прогулочного блока стоит обратить внимание на наличие прочных ремней безопасности, регулируемой спинки, а также подножки. Хорошим вариантом являются универсальные коляски два/три в одном. Как правило, они имеют все необходимые составляющие для комфортной прогулки с малышом, а также адекватное соотношение “цена-качество”.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/vyplaty-1810197412.html

https://ria.ru/20220628/spat-1798732880.html

https://ria.ru/20220314/novorozhdennyy-1778101259.html

https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

https://sn.ria.ru/20220303/vospitanie-1776206863.html

https://ria.ru/20220125/odinokie-1769379237.html

https://ria.ru/20220726/son-1805151940.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/moshenniki-1813482812.html

https://ria.ru/20220921/ves-1818520388.html

https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, дети, ребенок, семья, социальный навигатор, детские вопросы