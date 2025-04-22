Экс-депутат Рады назвал территориальный вопрос вторичным для России
Килинкаров: Москве приоритетно решить вопросы безопасности в конфликте с Киевом
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Территориальный вопрос является вторичным для Российской Федерации в контексте урегулирования украинского кризиса, Москва считает необходимым в первую очередь решить вопросы безопасности, например, нейтрального статуса Украины и её неприсоединения к НАТО, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав РФ по итогам референдумов новые регионы.
"Для урегулирования конфликта нужно, как заявляет сама Россия, устранить первопричины. А пытаются предложить: "А давайте мы будем обсуждать вопрос признания или непризнания территорий". Я вообще трудно себе представляю, как может пройти признание этих территорий со стороны Украины", - сказал Килинкаров в беседе с агентством.
Он добавил, что территориальный вопрос не является первопричиной конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают.
"Для самой России признание или непризнание территорий - это вопрос вторичный. Первичны вопросы безопасности РФ. И связаны они вовсе не с признанием этих территорий. А связаны они с нейтральным статусом Украины, невступлением в НАТО, демилитаризацией... Попытки отложить в сторону ключевые вопросы, которые стали первопричиной всего конфликта, говорят нам о том, что Запад не готов к тому, чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать этот вопрос", - считает Килинкаров.
По мнению экс-депутата Рады, нелогично вхождение одних регионов в состав РФ признавать, а других - нет.
"Я не совсем понимаю, в чем отличие для Украины или для России - признание одной территории и непризнание других территорий. Чем, например, Крым отличается от Луганской, Донецкой, Херсонской или Запорожской области? Если и те, и другие включены в конституцию Российской Федерации, в состав Российской Федерации, то признание одной территории и непризнание других, оно выглядит как-то нелогично", - пояснил эксперт.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 17 апреля выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.