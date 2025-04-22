https://ria.ru/20250422/peterburg-2012693191.html

В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов

В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов - РИА Новости, 22.04.2025

В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов

Несколько сотрудников полиции на метрополитене Санкт-Петербурга, по предварительным данным, за деньги более полугода "закрывали глаза" на нарушения миграционных РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:44:00+03:00

2025-04-22T11:44:00+03:00

2025-04-22T11:44:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

омон россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Несколько сотрудников полиции на метрополитене Санкт-Петербурга, по предварительным данным, за деньги более полугода "закрывали глаза" на нарушения миграционных законов, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен факт противоправных действий нескольких сотрудников управления полиции на метрополитене города Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что указанные должностные лица в период с июня 2024 по февраль 2025 года получили незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений", – говорится в сообщении. Как отмечается, полицейские доставлены в следственные органы оперативниками управления собственной безопасности ГУМВД при силовой поддержке ОМОН. При подтверждении их вины они будут уволены из полиции "по отрицательным основаниям" и понесут наказание в установленном законом порядке, заключают в главке МВД.

https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

https://ria.ru/20241202/delo-1986935727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омон россии