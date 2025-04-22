https://ria.ru/20250422/peterburg-2012693191.html
В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов
В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов - РИА Новости, 22.04.2025
В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов
Несколько сотрудников полиции на метрополитене Санкт-Петербурга, по предварительным данным, за деньги более полугода "закрывали глаза" на нарушения миграционных РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:44:00+03:00
2025-04-22T11:44:00+03:00
2025-04-22T11:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Несколько сотрудников полиции на метрополитене Санкт-Петербурга, по предварительным данным, за деньги более полугода "закрывали глаза" на нарушения миграционных законов, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен факт противоправных действий нескольких сотрудников управления полиции на метрополитене города Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что указанные должностные лица в период с июня 2024 по февраль 2025 года получили незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений", – говорится в сообщении. Как отмечается, полицейские доставлены в следственные органы оперативниками управления собственной безопасности ГУМВД при силовой поддержке ОМОН. При подтверждении их вины они будут уволены из полиции "по отрицательным основаниям" и понесут наказание в установленном законом порядке, заключают в главке МВД.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ОМОН России
В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов
В Петербурге задержали полицейских, за деньги прикрывавших нелегальных мигрантов