https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html

Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2025

Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:41:00+03:00

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2025-04-22T22:17:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

дмитрий песков

юрий ушаков

стив уиткофф

украина

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков. Газета Financial Times утверждает, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта. "Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", — отметил он.Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html

https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html

россия

сша

санкт-петербург

украина

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