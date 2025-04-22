Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 22.04.2025 (обновлено: 22:17 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2025
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:41:00+03:00
2025-04-22T22:17:00+03:00
россия
сша
санкт-петербург
дмитрий песков
юрий ушаков
стив уиткофф
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_299:326:2260:1429_1920x0_80_0_0_601dc01d184c2e987d2395f3185272b4.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков. Газета Financial Times утверждает, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта. &quot;Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники&quot;, — отметил он.Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250422/vizit-2012842685.html
https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html
россия
сша
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796558_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7b5ceab7d6df55343e9a9b844d335ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, санкт-петербург, дмитрий песков, юрий ушаков, стив уиткофф, украина, владимир путин, нато
Россия, США, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Украина, Владимир Путин, НАТО
Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

Песков: сейчас публикуется много фейков о переговорах Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков.
Газета Financial Times утверждает, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Белый дом подтвердил визит спецпосланника США в Россию на этой неделе
Вчера, 20:46
«

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", — отметил он.

Последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника президента США.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России
11 апреля, 16:04
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургДмитрий ПесковЮрий УшаковСтив УиткоффУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала