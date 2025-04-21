https://ria.ru/20250421/putin-2012542360.html

Путин подписал закон о переподготовке школьных учителей

Путин подписал закон о переподготовке школьных учителей - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о переподготовке школьных учителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о переподготовке учителей школ только в муниципальных и государственных организациях, соответствующий документ... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:10:00+03:00

2025-04-21T16:10:00+03:00

2025-04-21T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переподготовке учителей школ только в муниципальных и государственных организациях, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения квалификации педагогам необходимо получить ДПО (дополнительное профессиональное образование) в государственных и муниципальных образовательных организациях, в образовательных организациях, расположенных в федеральной территории "Сириус", в образовательных организациях, расположенных на территории инновационного центра "Сколково" и территориях инновационных научно-технологических центров, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учредителями которых являются РФ, субъект России или муниципальное образование, государственные корпорации или государственные компании либо в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Законом устанавливается, что дополнительное профессиональное образование педагогических работников по направлению работодателя осуществляется по программам повышения квалификации по профилю педагогической деятельности или по программам профессиональной переподготовки для приобретения новой квалификации в области педагогической деятельности или управления образовательными организациями. Как отмечали авторы закона, предполагаемые нововведения повысят качество не только профессиональной подготовки педагогических кадров, но и образования в целом. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250421/putin-2012539004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, сколково, социальный навигатор, сн_образование, кем стать