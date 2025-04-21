https://ria.ru/20250421/papa-2012518169.html

В Москве и Петербурге пройдут заупокойные мессы по папе римскому

В Москве и Петербурге пройдут заупокойные мессы по папе римскому - РИА Новости, 21.04.2025

В Москве и Петербурге пройдут заупокойные мессы по папе римскому

Заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Калининграде, сообщил глава Конференции католических епископов России (ККЕР) РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:15:00+03:00

2025-04-21T14:15:00+03:00

2025-04-21T14:24:00+03:00

религия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Калининграде, сообщил глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве.Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск в возрасте 88 лет, заявил ранее префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл."С большой скорбью и одновременно с великой радостью мы узнали, что наш любимый Святейший Отец Франциск вернулся в Дом Отца. О датах и времени торжественных заупокойных месс в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено отдельно в ближайшее время. Призываю всех по возможности участвовать в этих мессах. Всех священников прошу служить Святую мессу по усопшем понтифике с соблюдением литургических указаний, которые будут разосланы священнослужителям в ближайшее время", - говорится в соболезновании архиепископа.Павел Пецци попросил, чтобы в кафедральном соборе в Москве, в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, в храме святого Адальберта в Калининграде и во всех юбилейных храмах открыли книги соболезнований.В другой публикации в Telegram-канале епархии уточняется, что мессы по папе Франциску пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 24 апреля в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск)."Торжественные заупокойные Мессы по усопшем Понтифике будут отслужены в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В четверг, 24 апреля, Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д'Аниелло возглавит Святую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 19.00. Ему сослужит Архиепископ Павел Пецци. Также 24 апреля епископ Николай Дубинин возглавит торжественную заупокойную Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге в 19.00. В пятницу, 25 апреля, епископ Николай отслужит заупокойную Мессу также в храме святого Адальберта в Калининграде в 19.00", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

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Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, калининград, папа римский, римско-католическая церковь