Самый скромный реформатор: чем запомнился папа Франциск

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За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.