Рейтинг@Mail.ru
Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 21.04.2025 (обновлено: 08:08 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kareliya-2012160198.html
Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит
Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит - РИА Новости, 21.04.2025
Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит
Некоторые достопримечательности зимой просто недоступны — сюда лучше ехать летом. Карелия входит в число наиболее туристических, особенно — для коротких... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:00:00+03:00
2025-04-21T08:08:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
маршруты - туризм
достопримечательности
куда поехать
что посмотреть
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011991422_0:431:2635:1913_1920x0_80_0_0_6ea33d5319dd892ff0aac6324ea9aa43.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые достопримечательности зимой просто недоступны — сюда лучше ехать летом. Карелия входит в число наиболее туристических, особенно — для коротких поездок. Удивительная природа, самобытная культура — 20 апреля, к примеру, тут традиционным диктантом отметили День карельской и вепсской письменности. Самые популярные места, необычные развлечения и то, сколько за это придется заплатить, — в материале РИА Новости.Лучше Скандинавии"Не надо ехать в Скандинавию, Карелия ближе" — такой вывод многие туристы сделали еще шесть лет назад. Тогда случился бум — путешественники активно осваивали регион, удивляясь природным красотам — нетронутым лесам, озерам, шхерам", — отмечает гендиректор "СканТур" Роман Цветков.Самобытная культура — важный аргумент. В этнодеревнях гостей знакомят с местными обычаями. В Киндасово учат играть на национальных музыкальных инструментах — пастушьих рожках, кантеле, йоухикко. Кинерма, включенная в ассоциацию "Самые красивые деревни России", демонстрирует быт коренного народа. В Рубчойле показывают дома XVIII века, угощают национальными блюдами, перечисляет турист из Симферополя Александр Рычков.Еще один очевидный плюс — доступность региона. "Построены прекрасные дороги, развито железнодорожное, авиа- и автобусное сообщения, — говорит Роман Цветков. — Из Петербурга четыре-пять часов на автобусе или "Ласточке" — и вы попадаете в совсем другой мир: настоящий Русский Север".Из Москвы на поезде до Петрозаводска — 11 часов.Альтернатива морюМоре — главный магнит для российских туристов. В Карелии его нет, зато есть более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. В хорошую погоду можно купаться, но не только."Сейчас популярен сапсерфинг. Мы в этом году сделали даже новый тур с упором на сапы: предлагаем отправиться к Ладожским шхерам на сапборде, погулять по острову, пофотографировать. Еще любителям активного отдыха нравится сплав по реке Шуе. К этому можно добавить джиппинг и трекинг с хаски", — объясняет Цветков.Гастрономический туризм тоже быстро развивается. Есть мастер-классы по приготовлению ухи лохикейто и рыбы, запекаемой на бревне. Наверное, главный карельский гастробренд — калитки: открытые пирожки со всевозможными начинками. Еще местные гиды советуют попробовать иван-чай с сосновыми шишками, брусникой и карамелизированный ягель.Те, кто ищут покоя и уединения, предпочитают санатории и спа-комплексы. Их тут много— на любой вкус и кошелек, добавляет Цветков.И не забудьте заглянуть к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. Он круглогодично принимает гостей в своей резиденции в 20 километрах от Петрозаводска.Самые известные достопримечательности Карелии"В Карелии в первую очередь стоит посетить горный парк "Рускеала", созданный на месте мраморного карьера, — уникальный природный объект с кристально чистой водой", — советует Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Туда ходит ретропоезд из Сортавалы. Камнем, добытым здесь, облицованы Исаакиевский собор и полы Казанского, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка в Петербурге.Кижи — знаменитый архитектурный ансамбль на острове в Онежском озере, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут уникальные деревянные церкви и другие архитектурные памятники.Еще туристы посещают Валаам — живописный остров на севере Ладожского озера, а также Соловецкие острова. "Эти объекты в принципе доступны только летом, период навигации краток, а зимой ее нет", — подчеркнули в "СканТур". Причем северная природа непредсказуема — и даже купив билет на "Метеор" до Кижей, можно туда не попасть из-за шторма. Поэтому надо иметь в запасе несколько дней, предупреждает туроператор.Столица Карелии — Петрозаводск — на берегу Онежского озера. Погуляйте по кварталу XIX века, посмотрите коллекцию икон в Музее изобразительных искусств. В здании главного почтамта вы увидите автоматы по продаже газет, раритетные штемпелевальные машины.Недалеко от города — водопад Кивач, десятиметровый четырехступенчатый каскад на реке Суна. Рядом — Музей природы и дендрарий.Сколько стоит турНесмотря на бум, случившийся несколько лет назад, интерес к поездкам в республику продолжает расти. В "СканТур" увеличение спроса на лето оценивают в семь процентов, в "Русском экспрессе" — в 30."Направление особенно популярно у тех, кто ищет уединение, интересуется экотуризмом и активным отдыхом", — уточняет Ксения Андрианкова.Цены увеличились за год на 20-30 процентов, добавляет она. Средний чек — 22 тысячи рублей на туриста за трехдневную программу. Это без дороги.Пятидневный тур "Добро пожаловать в Карелию" — это Петрозаводск, Кижи, парк "Рускеала", водопад Кивач, Соловки, Кемь. Цена — от 101 тысячи рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".Но все рекорды по популярности бьют однодневные экскурсии в горный парк "Рускеала". Невероятные природные пейзажи, развитая инфраструктура плюс легкая транспортная доступность сделали это место хитом для поездок из Санкт-Петербурга, отметили в "СканТур". И недорого — от 3,4 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250421/puteshestviya-2009900350.html
республика карелия
петрозаводск
санкт-петербург
кижи
валаам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011991422_0:157:2521:2048_1920x0_80_0_0_0ac30915bf29aa76cc9088a5c6929a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , республика карелия, петрозаводск, отдых в россии, санкт-петербург, кижи, юнеско, валаам
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, куда поехать, что посмотреть , Республика Карелия, Петрозаводск, отдых в России, Санкт-Петербург, Кижи, ЮНЕСКО, Валаам
Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит

"Слетать.ру": цена трехдневного тура в Карелию начинается от 22 тысяч рублей

© Getty Images / Oksana ChaunДевушка в горном парке "Рускеала"
Девушка в горном парке Рускеала - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Oksana Chaun
Девушка в горном парке "Рускеала"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые достопримечательности зимой просто недоступны — сюда лучше ехать летом. Карелия входит в число наиболее туристических, особенно — для коротких поездок. Удивительная природа, самобытная культура — 20 апреля, к примеру, тут традиционным диктантом отметили День карельской и вепсской письменности. Самые популярные места, необычные развлечения и то, сколько за это придется заплатить, — в материале РИА Новости.

Лучше Скандинавии

"Не надо ехать в Скандинавию, Карелия ближе" — такой вывод многие туристы сделали еще шесть лет назад. Тогда случился бум — путешественники активно осваивали регион, удивляясь природным красотам — нетронутым лесам, озерам, шхерам", — отмечает гендиректор "СканТур" Роман Цветков.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи на острове Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
Самобытная культура — важный аргумент. В этнодеревнях гостей знакомят с местными обычаями. В Киндасово учат играть на национальных музыкальных инструментах — пастушьих рожках, кантеле, йоухикко. Кинерма, включенная в ассоциацию "Самые красивые деревни России", демонстрирует быт коренного народа. В Рубчойле показывают дома XVIII века, угощают национальными блюдами, перечисляет турист из Симферополя Александр Рычков.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНациональный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии. Северное и северо-западное побережья Ладожского озера
Национальный парк Ладожские шхеры в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии. Северное и северо-западное побережья Ладожского озера
Еще один очевидный плюс — доступность региона. "Построены прекрасные дороги, развито железнодорожное, авиа- и автобусное сообщения, — говорит Роман Цветков. — Из Петербурга четыре-пять часов на автобусе или "Ласточке" — и вы попадаете в совсем другой мир: настоящий Русский Север".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТуристы на сплавном катамаране на реке Кереть в Лоухском районе Республики Карелии
Туристы на сплавном катамаране на реке Кереть в Лоухском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Туристы на сплавном катамаране на реке Кереть в Лоухском районе Республики Карелии
Из Москвы на поезде до Петрозаводска — 11 часов.

Альтернатива морю

Море — главный магнит для российских туристов. В Карелии его нет, зато есть более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. В хорошую погоду можно купаться, но не только.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСоловецкий монастырь в Архангельской области
Соловецкий монастырь в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Соловецкий монастырь в Архангельской области
"Сейчас популярен сапсерфинг. Мы в этом году сделали даже новый тур с упором на сапы: предлагаем отправиться к Ладожским шхерам на сапборде, погулять по острову, пофотографировать. Еще любителям активного отдыха нравится сплав по реке Шуе. К этому можно добавить джиппинг и трекинг с хаски", — объясняет Цветков.
© Getty Images / alekseigluКалитки
Калитки - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / alekseiglu
Калитки
Гастрономический туризм тоже быстро развивается. Есть мастер-классы по приготовлению ухи лохикейто и рыбы, запекаемой на бревне. Наверное, главный карельский гастробренд — калитки: открытые пирожки со всевозможными начинками. Еще местные гиды советуют попробовать иван-чай с сосновыми шишками, брусникой и карамелизированный ягель.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКруизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам
Те, кто ищут покоя и уединения, предпочитают санатории и спа-комплексы. Их тут много— на любой вкус и кошелек, добавляет Цветков.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТалви Укко
Талви Укко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Талви Укко
И не забудьте заглянуть к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. Он круглогодично принимает гостей в своей резиденции в 20 километрах от Петрозаводска.

Самые известные достопримечательности Карелии

"В Карелии в первую очередь стоит посетить горный парк "Рускеала", созданный на месте мраморного карьера, — уникальный природный объект с кристально чистой водой", — советует Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет", который входит в "Слетать.ру".
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Туда ходит ретропоезд из Сортавалы. Камнем, добытым здесь, облицованы Исаакиевский собор и полы Казанского, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка в Петербурге.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи на острове Кижи в Карелии

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Посетители на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии

Посетители на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи на острове Кижи в Карелии

Посетители на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетители на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Кижи — знаменитый архитектурный ансамбль на острове в Онежском озере, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут уникальные деревянные церкви и другие архитектурные памятники.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСобор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
Еще туристы посещают Валаам — живописный остров на севере Ладожского озера, а также Соловецкие острова. "Эти объекты в принципе доступны только летом, период навигации краток, а зимой ее нет", — подчеркнули в "СканТур".
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВоскресенский скит на острове Валаам
Воскресенский скит на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Воскресенский скит на острове Валаам
Причем северная природа непредсказуема — и даже купив билет на "Метеор" до Кижей, можно туда не попасть из-за шторма. Поэтому надо иметь в запасе несколько дней, предупреждает туроператор.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Вид на Онежское озеро и прибрежную часть Петрозаводска. На первом плане — здание гостиницы "Онего Палас"

Вид на Онежское озеро и прибрежную часть Петрозаводска

Вид на Онежское озеро и прибрежную часть Петрозаводска. На первом плане — здание гостиницы "Онего Палас"

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Здание гостиницы "Северная" на проспекте Ленина в Петрозаводске

Здание гостиницы Северная на проспекте Ленина в Петрозаводске

Здание гостиницы "Северная" на проспекте Ленина в Петрозаводске

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанк

Вид на Галерею Героев Советского Союза — уроженцев Карелии в Петрозаводске

Вид на Галерею Героев Советского Союза — уроженцев Карелии в Петрозаводске

Вид на Галерею Героев Советского Союза — уроженцев Карелии в Петрозаводске

© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Окрестности города Сортавалы в Карелии

Окрестности города Сортавала в Карелии

Окрестности города Сортавалы в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанк

Скульптура "Рождение Петрозаводска (Онего)" на Онежской набережной в Петрозаводске

Скульптура Рождение Петрозаводска (Онего) на Онежской набережной в Петрозаводске

Скульптура "Рождение Петрозаводска (Онего)" на Онежской набережной в Петрозаводске

© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Храм во имя святого пророка Божия Илии и колокольня в Петрозаводске

Храм во имя святого пророка Божия Илии и колокольня в Петрозаводске

Храм во имя святого пророка Божия Илии и колокольня в Петрозаводске

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дом Леандера (слева) и бывшее пожарное депо с каланчой в центре Сортавалы

Дом Леандера и бывшее пожарное депо с каланчой в центре города Сортавалы

Дом Леандера (слева) и бывшее пожарное депо с каланчой в центре Сортавалы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Храм Иоанна Богослова в городе Сортавале в Карелии

Храм Иоанна Богослова в городе Сортавала в Карелии

Храм Иоанна Богослова в городе Сортавале в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Национальный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии на северном и северо-западном побережьях Ладожского озера. Название "шхеры" пришло из шведского языка и переводится как "скала в море"

Национальный парк Ладожские шхеры в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера

Национальный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии на северном и северо-западном побережьях Ладожского озера. Название "шхеры" пришло из шведского языка и переводится как "скала в море"

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 9

Вид на Онежское озеро и прибрежную часть Петрозаводска. На первом плане — здание гостиницы "Онего Палас"

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
1 из 9

Здание гостиницы "Северная" на проспекте Ленина в Петрозаводске

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
2 из 9

Вид на Галерею Героев Советского Союза — уроженцев Карелии в Петрозаводске

© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
3 из 9

Окрестности города Сортавалы в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
4 из 9

Скульптура "Рождение Петрозаводска (Онего)" на Онежской набережной в Петрозаводске

© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
5 из 9

Храм во имя святого пророка Божия Илии и колокольня в Петрозаводске

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
6 из 9

Дом Леандера (слева) и бывшее пожарное депо с каланчой в центре Сортавалы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 9

Храм Иоанна Богослова в городе Сортавале в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
8 из 9

Национальный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии на северном и северо-западном побережьях Ладожского озера. Название "шхеры" пришло из шведского языка и переводится как "скала в море"

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 9
Столица Карелии — Петрозаводск — на берегу Онежского озера. Погуляйте по кварталу XIX века, посмотрите коллекцию икон в Музее изобразительных искусств. В здании главного почтамта вы увидите автоматы по продаже газет, раритетные штемпелевальные машины.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкВодопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелии
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника Кивач в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелии
Недалеко от города — водопад Кивач, десятиметровый четырехступенчатый каскад на реке Суна. Рядом — Музей природы и дендрарий.

Сколько стоит тур

Несмотря на бум, случившийся несколько лет назад, интерес к поездкам в республику продолжает расти. В "СканТур" увеличение спроса на лето оценивают в семь процентов, в "Русском экспрессе" — в 30.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРетропоезд тянет вагоны по дамбе и мосту через реку Хелюлянйоки на подходе к городу Сортавале в Карелии
Ретро-поезд тянет вагоны по дамбе и мосту через реку Хелюлянйоки на подходе к городу Сортавала в Карелии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ретропоезд тянет вагоны по дамбе и мосту через реку Хелюлянйоки на подходе к городу Сортавале в Карелии
"Направление особенно популярно у тех, кто ищет уединение, интересуется экотуризмом и активным отдыхом", — уточняет Ксения Андрианкова.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЯхты у причала Соловецкого ставропигиального монастыря после Соловецкой регаты
Яхты у причала Соловецкого ставропигиального монастыря после Соловецкой регаты - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Яхты у причала Соловецкого ставропигиального монастыря после Соловецкой регаты
Цены увеличились за год на 20-30 процентов, добавляет она. Средний чек — 22 тысячи рублей на туриста за трехдневную программу. Это без дороги.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНациональный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии на северном и северо-западном побережьях Ладожского озера
Национальный парк Ладожские шхеры в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Ладожские шхеры" в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелии на северном и северо-западном побережьях Ладожского озера
Пятидневный тур "Добро пожаловать в Карелию" — это Петрозаводск, Кижи, парк "Рускеала", водопад Кивач, Соловки, Кемь. Цена — от 101 тысячи рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".
Но все рекорды по популярности бьют однодневные экскурсии в горный парк "Рускеала". Невероятные природные пейзажи, развитая инфраструктура плюс легкая транспортная доступность сделали это место хитом для поездок из Санкт-Петербурга, отметили в "СканТур". И недорого — от 3,4 тысячи рублей.
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
Вчера, 06:40
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеМаршруты - ТуризмДостопримечательностикуда поехатьчто посмотретьРеспублика КарелияПетрозаводскотдых в РоссииСанкт-ПетербургКижиЮНЕСКОВалаам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала