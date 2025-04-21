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Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит

Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит - РИА Новости, 21.04.2025

Край тысяч озер. Как провести лето в Карелии и сколько это стоит

Некоторые достопримечательности зимой просто недоступны — сюда лучше ехать летом. Карелия входит в число наиболее туристических, особенно — для коротких... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Некоторые достопримечательности зимой просто недоступны — сюда лучше ехать летом. Карелия входит в число наиболее туристических, особенно — для коротких поездок. Удивительная природа, самобытная культура — 20 апреля, к примеру, тут традиционным диктантом отметили День карельской и вепсской письменности. Самые популярные места, необычные развлечения и то, сколько за это придется заплатить, — в материале РИА Новости.Лучше Скандинавии"Не надо ехать в Скандинавию, Карелия ближе" — такой вывод многие туристы сделали еще шесть лет назад. Тогда случился бум — путешественники активно осваивали регион, удивляясь природным красотам — нетронутым лесам, озерам, шхерам", — отмечает гендиректор "СканТур" Роман Цветков.Самобытная культура — важный аргумент. В этнодеревнях гостей знакомят с местными обычаями. В Киндасово учат играть на национальных музыкальных инструментах — пастушьих рожках, кантеле, йоухикко. Кинерма, включенная в ассоциацию "Самые красивые деревни России", демонстрирует быт коренного народа. В Рубчойле показывают дома XVIII века, угощают национальными блюдами, перечисляет турист из Симферополя Александр Рычков.Еще один очевидный плюс — доступность региона. "Построены прекрасные дороги, развито железнодорожное, авиа- и автобусное сообщения, — говорит Роман Цветков. — Из Петербурга четыре-пять часов на автобусе или "Ласточке" — и вы попадаете в совсем другой мир: настоящий Русский Север".Из Москвы на поезде до Петрозаводска — 11 часов.Альтернатива морюМоре — главный магнит для российских туристов. В Карелии его нет, зато есть более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. В хорошую погоду можно купаться, но не только."Сейчас популярен сапсерфинг. Мы в этом году сделали даже новый тур с упором на сапы: предлагаем отправиться к Ладожским шхерам на сапборде, погулять по острову, пофотографировать. Еще любителям активного отдыха нравится сплав по реке Шуе. К этому можно добавить джиппинг и трекинг с хаски", — объясняет Цветков.Гастрономический туризм тоже быстро развивается. Есть мастер-классы по приготовлению ухи лохикейто и рыбы, запекаемой на бревне. Наверное, главный карельский гастробренд — калитки: открытые пирожки со всевозможными начинками. Еще местные гиды советуют попробовать иван-чай с сосновыми шишками, брусникой и карамелизированный ягель.Те, кто ищут покоя и уединения, предпочитают санатории и спа-комплексы. Их тут много— на любой вкус и кошелек, добавляет Цветков.И не забудьте заглянуть к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. Он круглогодично принимает гостей в своей резиденции в 20 километрах от Петрозаводска.Самые известные достопримечательности Карелии"В Карелии в первую очередь стоит посетить горный парк "Рускеала", созданный на месте мраморного карьера, — уникальный природный объект с кристально чистой водой", — советует Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью "Турслет", который входит в "Слетать.ру".Туда ходит ретропоезд из Сортавалы. Камнем, добытым здесь, облицованы Исаакиевский собор и полы Казанского, подоконники Эрмитажа, фасад Михайловского замка в Петербурге.Кижи — знаменитый архитектурный ансамбль на острове в Онежском озере, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут уникальные деревянные церкви и другие архитектурные памятники.Еще туристы посещают Валаам — живописный остров на севере Ладожского озера, а также Соловецкие острова. "Эти объекты в принципе доступны только летом, период навигации краток, а зимой ее нет", — подчеркнули в "СканТур". Причем северная природа непредсказуема — и даже купив билет на "Метеор" до Кижей, можно туда не попасть из-за шторма. Поэтому надо иметь в запасе несколько дней, предупреждает туроператор.Столица Карелии — Петрозаводск — на берегу Онежского озера. Погуляйте по кварталу XIX века, посмотрите коллекцию икон в Музее изобразительных искусств. В здании главного почтамта вы увидите автоматы по продаже газет, раритетные штемпелевальные машины.Недалеко от города — водопад Кивач, десятиметровый четырехступенчатый каскад на реке Суна. Рядом — Музей природы и дендрарий.Сколько стоит турНесмотря на бум, случившийся несколько лет назад, интерес к поездкам в республику продолжает расти. В "СканТур" увеличение спроса на лето оценивают в семь процентов, в "Русском экспрессе" — в 30."Направление особенно популярно у тех, кто ищет уединение, интересуется экотуризмом и активным отдыхом", — уточняет Ксения Андрианкова.Цены увеличились за год на 20-30 процентов, добавляет она. Средний чек — 22 тысячи рублей на туриста за трехдневную программу. Это без дороги.Пятидневный тур "Добро пожаловать в Карелию" — это Петрозаводск, Кижи, парк "Рускеала", водопад Кивач, Соловки, Кемь. Цена — от 101 тысячи рублей на двоих, сообщили в "Русском экспрессе".Но все рекорды по популярности бьют однодневные экскурсии в горный парк "Рускеала". Невероятные природные пейзажи, развитая инфраструктура плюс легкая транспортная доступность сделали это место хитом для поездок из Санкт-Петербурга, отметили в "СканТур". И недорого — от 3,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250421/puteshestviya-2009900350.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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