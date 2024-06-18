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Эксперты рассказали, куда поедут москвичи во время летних отпусков - РИА Новости, 18.06.2024
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Туризм
 
04:18 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/puteshestviya-1953475614.html
Эксперты рассказали, куда поедут москвичи во время летних отпусков
Эксперты рассказали, куда поедут москвичи во время летних отпусков - РИА Новости, 18.06.2024
Эксперты рассказали, куда поедут москвичи во время летних отпусков
Туристы из Москвы, опрошенные консалтинговой компанией, рассказали о планах на летний отпуск, сообщает Strategy Partners. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:18
2024-06-18T04:18
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
санкт-петербург
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евросоюз
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Туристы из Москвы, опрошенные консалтинговой компанией, рассказали о планах на летний отпуск, сообщает Strategy Partners.Специалисты фирмы, входящей в структуру "Сбербанка", провели исследование среди тысячи столичных жителей со средним и выше доходом. Оказалось, что 90 процентов из них планирует провести летние каникулы в России. Такие туры дешевле зарубежных, поездки по стране проще организовать, а достопримечательности есть на любой вкус.За границей планируют отдохнуть пять процентов респондентов. Треть из них отправятся в Турцию, каждый десятый — в ОАЭ, столько же — в страны ЕС.Каждый двадцатый опрошенный проведет отпуск дома.Самое популярное направление для каникул в РФ — Краснодарский край. Там намерены отдохнуть 31 процент туристов. Крым привлекает 15 процентов путешественников, 12 процентов будут гулять по Петербургу. В пятерку наиболее востребованных регионов вошли также Калининградская область и Республика Алтай.В среднем москвичи готовы потратить около 65 тысяч рублей на поездку на персону.Помимо основного отпуска, москвичи планируют одну-две коротких поездки до конца 2024 года. Здесь лидеры спроса — Санкт-Петербург, Подмосковье и Карелия. Респонденты готовы потратить на эти визиты в среднем 37 тысяч рублей на туриста.
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санкт-петербург
москва
россия
республика карелия
московская область (подмосковье)
краснодарский край
республика алтай
калининградская область
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, санкт-петербург, москва, евросоюз, россия, республика карелия, московская область (подмосковье), краснодарский край, республика алтай, калининградская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Санкт-Петербург, Москва, Евросоюз, Россия, Республика Карелия, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, Республика Алтай, Калининградская область
Эксперты рассказали, куда поедут москвичи во время летних отпусков

Эксперты рассказали, что 90 процентов москвичей проведут летний отпуск в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФутбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018
Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике Петергоф в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Туристы из Москвы, опрошенные консалтинговой компанией, рассказали о планах на летний отпуск, сообщает Strategy Partners.
Специалисты фирмы, входящей в структуру "Сбербанка", провели исследование среди тысячи столичных жителей со средним и выше доходом. Оказалось, что 90 процентов из них планирует провести летние каникулы в России. Такие туры дешевле зарубежных, поездки по стране проще организовать, а достопримечательности есть на любой вкус.
За границей планируют отдохнуть пять процентов респондентов. Треть из них отправятся в Турцию, каждый десятый — в ОАЭ, столько же — в страны ЕС.
Каждый двадцатый опрошенный проведет отпуск дома.
Самое популярное направление для каникул в РФ — Краснодарский край. Там намерены отдохнуть 31 процент туристов. Крым привлекает 15 процентов путешественников, 12 процентов будут гулять по Петербургу. В пятерку наиболее востребованных регионов вошли также Калининградская область и Республика Алтай.
В среднем москвичи готовы потратить около 65 тысяч рублей на поездку на персону.
Помимо основного отпуска, москвичи планируют одну-две коротких поездки до конца 2024 года. Здесь лидеры спроса — Санкт-Петербург, Подмосковье и Карелия. Респонденты готовы потратить на эти визиты в среднем 37 тысяч рублей на туриста.
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