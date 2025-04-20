Рейтинг@Mail.ru
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 20.04.2025 (обновлено: 12:04 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/putin-2012364321.html
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей - РИА Новости, 20.04.2025
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:29:00+03:00
2025-04-20T12:04:00+03:00
общество
южная осетия
россия
сергей кириенко
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.&quot;Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу в Южной Осетии и каждой школе республики&quot;, — заявил журналистам Кириенко.Он отметил участие народа региона в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, подчеркнув, что героями из Южной Осетии гордятся по всей стране.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в январе заявляла, что достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012355214.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6413262cc2b8b5551b49e400fd1d2977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, южная осетия, россия, сергей кириенко, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Южная Осетия, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей

Путин выделил селам в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.
«

"Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу в Южной Осетии и каждой школе республики", — заявил журналистам Кириенко.

Он отметил участие народа региона в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, подчеркнув, что героями из Южной Осетии гордятся по всей стране.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в январе заявляла, что достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь.
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Путин поздравил россиян с Пасхой
09:08
 
ОбществоЮжная ОсетияРоссияСергей КириенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала