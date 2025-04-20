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Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей - РИА Новости, 20.04.2025
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:29:00+03:00
2025-04-20T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Великой Победы, пишет региональный Sputnik со ссылкой на слова руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко."Впереди не менее светлый, важный праздник — 80-летие Великой Победы, поэтому президент России принял еще одно важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу в Южной Осетии и каждой школе республики", — заявил журналистам Кириенко.Он отметил участие народа региона в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, подчеркнув, что героями из Южной Осетии гордятся по всей стране.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в январе заявляла, что достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь.
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общество, южная осетия, россия, сергей кириенко, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Южная Осетия, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Путин выделил каждому селу в Южной Осетии миллион рублей
Путин выделил селам в Южной Осетии по миллиону рублей к 80-летию Победы