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В ЮАР прошло пасхальное богослужение

В ЮАР прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025

В ЮАР прошло пасхальное богослужение

Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T19:46:00+03:00

2025-04-20T19:46:00+03:00

2025-04-20T19:46:00+03:00

религия

юар

африка

йоханнесбург

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В ночь на воскресенье митрополит Константин совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили благочинный церквей Южно-Африканской епархии в ЮАР, настоятель собора протоиерей Даниил Луговой и клирик собора диакон Стефан Хейз, уточнили в агентстве. Протоиерей Даниил огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, английском, греческом, латинском, иврите, добавили в Россотрудничестве. Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.

https://ria.ru/20250420/sedmitsa-1857061003.html

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юар, африка, йоханнесбург, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), пасха, в мире, религиозные праздники, общество