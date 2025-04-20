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В ЮАР прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
19:46 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/paskha-2012411913.html
В ЮАР прошло пасхальное богослужение
В ЮАР прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025
В ЮАР прошло пасхальное богослужение
Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T19:46:00+03:00
2025-04-20T19:46:00+03:00
религия
юар
африка
йоханнесбург
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
пасха
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. В ночь на воскресенье митрополит Константин совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили благочинный церквей Южно-Африканской епархии в ЮАР, настоятель собора протоиерей Даниил Луговой и клирик собора диакон Стефан Хейз, уточнили в агентстве. Протоиерей Даниил огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, английском, греческом, латинском, иврите, добавили в Россотрудничестве. Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.
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юар
африка
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юар, африка, йоханнесбург, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), пасха, в мире, религиозные праздники, общество
Религия, ЮАР, Африка, Йоханнесбург, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Пасха, В мире, Религиозные праздники, Общество
В ЮАР прошло пасхальное богослужение

Митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в ЮАР

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР)
Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР) - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин провел пасхальное богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
В ночь на воскресенье митрополит Константин совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Ему сослужили благочинный церквей Южно-Африканской епархии в ЮАР, настоятель собора протоиерей Даниил Луговой и клирик собора диакон Стефан Хейз, уточнили в агентстве.
Пасхальная неделя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням
Вчера, 16:01
Протоиерей Даниил огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках: церковнославянском, английском, греческом, латинском, иврите, добавили в Россотрудничестве.
Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы.
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

Празднование Пасхи в России

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Верующие на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Также традиционно проводятся крестные ходы.

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

Верующие и священнослужители во время ночной пасхальной службы идут крестным ходом вокруг деревянного православного храма Абалакской иконы Божией Матери Знамение в Дивногорске Красноярского края

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

Верующие после крестного хода у Покровского кафедрального собора в Рогожской слободе

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РелигияЮАРАфрикаЙоханнесбургЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ПасхаВ миреРелигиозные праздникиОбщество
 
 
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