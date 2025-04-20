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В Тегеране прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
17:01 20.04.2025 (обновлено: 17:08 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012400599.html
В Тегеране прошло пасхальное богослужение
В Тегеране прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025
В Тегеране прошло пасхальное богослужение
Прихожане единственного русского православного храма в иранской столице, Свято-Николаевского собора, в 2025 году отмечающего 80-летие со дня своего освящения, в РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:01:00+03:00
2025-04-20T17:08:00+03:00
тегеран (город)
религия
иран
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ТЕГЕРАН, 20 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Прихожане единственного русского православного храма в иранской столице, Свято-Николаевского собора, в 2025 году отмечающего 80-летие со дня своего освящения, в ночь на воскресенье молились за пасхальным богослужением и крестным ходом, рассказал РИА Новости клирик собора игумен Варлаам (Дульский). "Храм был освящен в 1945 году, в нынешнем году он празднует свой 80-летний юбилей. Отрадно, что во время ночного пасхального богослужения и крестного хода он был наполнен молящимися", - сказал отец Варлаам. Священнослужитель также уточнил, что за божественной литургией молились члены дипмиссии посольства России в Тегеране, торгового представительства, сотрудники российских организаций, соотечественники, проживающие в Иране, и посол Сербии в этой исламской республике Дамир Ковачевич с супругой Мирой. География приходов, в которых отец Варлаам совершает в этом году пасхальную божественную литургию, достаточно широка. Игумен рассказал, что помимо Свято-Николаевского собора в Тегеране пасхальное богослужение будет совершено в храме Казанской иконы Божьей Матери в поселке Морварид расположенном на берегу Персидского залива юго-западной иранской провинции Бушер. В этом поселке проживают российские специалисты, занятые в проекте строительства одноименной атомной электростанции. По окончании богослужения в Бушере клирик направится столицу Пакистана, Исламабад, чтобы вместе с соотечественниками, несущими свое служение в российской дипмиссии, помолиться в оборудованном при посольстве православном храме, а затем поедет на север Ирана в город Энзели провинции Гилян, где также совершит божественную литургию для православных прихожан храма святителя Николая Чудотворца.
https://ria.ru/20250420/sedmitsa-1857061003.html
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тегеран (город), иран, пасха, общество, религиозные праздники, в мире
Тегеран (город), Религия, Иран, Пасха, Общество, Религиозные праздники, В мире
В Тегеране прошло пасхальное богослужение

В Свято-Николаевском соборе Тегерана прошло пасхальное богослужение

© Фото : Свято-Николаевский собор в ТегеранеСвято-Николаевский собор в Тегеране
Свято-Николаевский собор в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Свято-Николаевский собор в Тегеране
Свято-Николаевский собор в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Прихожане единственного русского православного храма в иранской столице, Свято-Николаевского собора, в 2025 году отмечающего 80-летие со дня своего освящения, в ночь на воскресенье молились за пасхальным богослужением и крестным ходом, рассказал РИА Новости клирик собора игумен Варлаам (Дульский).
"Храм был освящен в 1945 году, в нынешнем году он празднует свой 80-летний юбилей. Отрадно, что во время ночного пасхального богослужения и крестного хода он был наполнен молящимися", - сказал отец Варлаам.
Пасхальная неделя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням
Вчера, 16:01
Священнослужитель также уточнил, что за божественной литургией молились члены дипмиссии посольства России в Тегеране, торгового представительства, сотрудники российских организаций, соотечественники, проживающие в Иране, и посол Сербии в этой исламской республике Дамир Ковачевич с супругой Мирой.
География приходов, в которых отец Варлаам совершает в этом году пасхальную божественную литургию, достаточно широка. Игумен рассказал, что помимо Свято-Николаевского собора в Тегеране пасхальное богослужение будет совершено в храме Казанской иконы Божьей Матери в поселке Морварид расположенном на берегу Персидского залива юго-западной иранской провинции Бушер. В этом поселке проживают российские специалисты, занятые в проекте строительства одноименной атомной электростанции. По окончании богослужения в Бушере клирик направится столицу Пакистана, Исламабад, чтобы вместе с соотечественниками, несущими свое служение в российской дипмиссии, помолиться в оборудованном при посольстве православном храме, а затем поедет на север Ирана в город Энзели провинции Гилян, где также совершит божественную литургию для православных прихожан храма святителя Николая Чудотворца.
Светлый и радостный праздник: как в России отмечают Пасху
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

Празднование Пасхи в России

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

Верующие на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Также традиционно проводятся крестные ходы.

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

Верующие и священнослужители во время ночной пасхальной службы идут крестным ходом вокруг деревянного православного храма Абалакской иконы Божией Матери Знамение в Дивногорске Красноярского края

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

Верующие после крестного хода у Покровского кафедрального собора в Рогожской слободе

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время. На этот раз его дата совпала и у православных, и у католиков, и у большинства протестантов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Пасха — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это центральное событие церковного года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пасху начали отмечать еще в апостольские времена, это один из древнейших церковных праздников.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Также традиционно проводятся крестные ходы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В этот день православные христиане приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!", в ответ нужно сказать "Воистину воскресе!"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Главными символами Пасхи считаются куличи и крашеные яйца. Кулич — пасхальный хлеб, который напоминает о Воскресении Христовом. Это неотъемлемая часть пасхального стола. Яйцо символизирует жизнь и возрождение. Традиция красить яйца на Пасху уходит своими корнями в глубокую древность.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пасхальные молебны прошли и на различных участках фронта в зоне специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: военнослужащие ВС России на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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