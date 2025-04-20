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В Тегеране прошло пасхальное богослужение

В Тегеране прошло пасхальное богослужение - РИА Новости, 20.04.2025

В Тегеране прошло пасхальное богослужение

Прихожане единственного русского православного храма в иранской столице, Свято-Николаевского собора, в 2025 году отмечающего 80-летие со дня своего освящения, в РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:01:00+03:00

2025-04-20T17:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Прихожане единственного русского православного храма в иранской столице, Свято-Николаевского собора, в 2025 году отмечающего 80-летие со дня своего освящения, в ночь на воскресенье молились за пасхальным богослужением и крестным ходом, рассказал РИА Новости клирик собора игумен Варлаам (Дульский). "Храм был освящен в 1945 году, в нынешнем году он празднует свой 80-летний юбилей. Отрадно, что во время ночного пасхального богослужения и крестного хода он был наполнен молящимися", - сказал отец Варлаам. Священнослужитель также уточнил, что за божественной литургией молились члены дипмиссии посольства России в Тегеране, торгового представительства, сотрудники российских организаций, соотечественники, проживающие в Иране, и посол Сербии в этой исламской республике Дамир Ковачевич с супругой Мирой. География приходов, в которых отец Варлаам совершает в этом году пасхальную божественную литургию, достаточно широка. Игумен рассказал, что помимо Свято-Николаевского собора в Тегеране пасхальное богослужение будет совершено в храме Казанской иконы Божьей Матери в поселке Морварид расположенном на берегу Персидского залива юго-западной иранской провинции Бушер. В этом поселке проживают российские специалисты, занятые в проекте строительства одноименной атомной электростанции. По окончании богослужения в Бушере клирик направится столицу Пакистана, Исламабад, чтобы вместе с соотечественниками, несущими свое служение в российской дипмиссии, помолиться в оборудованном при посольстве православном храме, а затем поедет на север Ирана в город Энзели провинции Гилян, где также совершит божественную литургию для православных прихожан храма святителя Николая Чудотворца.

https://ria.ru/20250420/sedmitsa-1857061003.html

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тегеран (город), иран, пасха, общество, религиозные праздники, в мире