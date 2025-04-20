https://ria.ru/20250420/matvienko-2012337311.html

Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО

Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО - РИА Новости, 20.04.2025

Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО

При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:34:00+03:00

2025-04-20T01:34:00+03:00

2025-04-20T01:35:00+03:00

религия

санкт-петербург

приморский район

валентина матвиенко

александр ткаченко (протоиерей)

людмила косткина

совет федерации рф

религиозные праздники

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Совета Федерации. Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в пасхальном богослужении. Мероприятие прошло в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов в Приморском районе Северной столицы. Службу провел настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко. "В честь главного христианского праздника Пасхи по инициативе и при поддержке Валентины Матвиенко Санкт-Петербургское отделение "Российского фонда мира" совместно с Иоанновским Ставропигиальным женским монастырем подготовили 2100 праздничных пасхальных наборов для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в медучреждениях города, в том числе в Военно-медицинской академии, в окружном госпитале № 442, в Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении. В праздничные наборы входят пасхальные куличи, яйца, шоколад и иконки с молитвой о здравии. Все наборы были освящены в монастыре и доставлены волонтерами в медицинские учреждения. "В течение уже трех лет в этот христианский праздник при постоянной поддержке Валентины Матвиенко "Фонд мира" вместе со Ставропигиальным женским монастырем собирает и делает подарки для всех участников СВО, которые не могут этот праздник отметить дома, в кругу семьи, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга. Желаем участникам СВО, находящимся на лечении и реабилитации, прежде всего здоровья", - рассказала помощник председателя Совета Федерации Людмила Косткина. Настоятельница Иоанновского Ставропигиального женского монастыря игуменья Людмила поблагодарила Матвиенко за постоянную помощь монастырю и поддержку участников СВО.

https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html

https://ria.ru/20250417/kulich-2011900570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, приморский район, валентина матвиенко, александр ткаченко (протоиерей), людмила косткина, совет федерации рф, религиозные праздники, религия, общество