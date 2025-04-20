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Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
01:34 20.04.2025 (обновлено: 01:35 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/matvienko-2012337311.html
Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО
Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО - РИА Новости, 20.04.2025
Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО
При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:34:00+03:00
2025-04-20T01:35:00+03:00
религия
санкт-петербург
приморский район
валентина матвиенко
александр ткаченко (протоиерей)
людмила косткина
совет федерации рф
религиозные праздники
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Совета Федерации. Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в пасхальном богослужении. Мероприятие прошло в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов в Приморском районе Северной столицы. Службу провел настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко. "В честь главного христианского праздника Пасхи по инициативе и при поддержке Валентины Матвиенко Санкт-Петербургское отделение "Российского фонда мира" совместно с Иоанновским Ставропигиальным женским монастырем подготовили 2100 праздничных пасхальных наборов для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в медучреждениях города, в том числе в Военно-медицинской академии, в окружном госпитале № 442, в Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении. В праздничные наборы входят пасхальные куличи, яйца, шоколад и иконки с молитвой о здравии. Все наборы были освящены в монастыре и доставлены волонтерами в медицинские учреждения. "В течение уже трех лет в этот христианский праздник при постоянной поддержке Валентины Матвиенко "Фонд мира" вместе со Ставропигиальным женским монастырем собирает и делает подарки для всех участников СВО, которые не могут этот праздник отметить дома, в кругу семьи, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга. Желаем участникам СВО, находящимся на лечении и реабилитации, прежде всего здоровья", - рассказала помощник председателя Совета Федерации Людмила Косткина. Настоятельница Иоанновского Ставропигиального женского монастыря игуменья Людмила поблагодарила Матвиенко за постоянную помощь монастырю и поддержку участников СВО.
https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html
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санкт-петербург, приморский район, валентина матвиенко, александр ткаченко (протоиерей), людмила косткина, совет федерации рф, религиозные праздники, религия, общество
Религия, Санкт-Петербург, Приморский район, Валентина Матвиенко, Александр Ткаченко (протоиерей), Людмила Косткина, Совет Федерации РФ, Религиозные праздники, Религия, Общество
Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО

Матвиенко подготовила более двух тысяч пасхальных наборов для участников СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в пасхальном богослужении. Мероприятие прошло в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов в Приморском районе Северной столицы. Службу провел настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко.
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"В честь главного христианского праздника Пасхи по инициативе и при поддержке Валентины Матвиенко Санкт-Петербургское отделение "Российского фонда мира" совместно с Иоанновским Ставропигиальным женским монастырем подготовили 2100 праздничных пасхальных наборов для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в медучреждениях города, в том числе в Военно-медицинской академии, в окружном госпитале № 442, в Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении.
В праздничные наборы входят пасхальные куличи, яйца, шоколад и иконки с молитвой о здравии. Все наборы были освящены в монастыре и доставлены волонтерами в медицинские учреждения.
"В течение уже трех лет в этот христианский праздник при постоянной поддержке Валентины Матвиенко "Фонд мира" вместе со Ставропигиальным женским монастырем собирает и делает подарки для всех участников СВО, которые не могут этот праздник отметить дома, в кругу семьи, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга. Желаем участникам СВО, находящимся на лечении и реабилитации, прежде всего здоровья", - рассказала помощник председателя Совета Федерации Людмила Косткина.
Настоятельница Иоанновского Ставропигиального женского монастыря игуменья Людмила поблагодарила Матвиенко за постоянную помощь монастырю и поддержку участников СВО.
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РелигияСанкт-ПетербургПриморский районВалентина МатвиенкоАлександр Ткаченко (протоиерей)Людмила КосткинаСовет Федерации РФРелигиозные праздникиРелигияОбщество
 
 
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