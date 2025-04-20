Матвиенко подготовила пасхальные наборы для участников СВО
Матвиенко подготовила более двух тысяч пасхальных наборов для участников СВО
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. При поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко подготовлено более двух тысяч пасхальных наборов для участников спецоперации, проходящих лечение в госпиталях Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в пасхальном богослужении. Мероприятие прошло в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов в Приморском районе Северной столицы. Службу провел настоятель собора протоиерей Александр Ткаченко.
"В честь главного христианского праздника Пасхи по инициативе и при поддержке Валентины Матвиенко Санкт-Петербургское отделение "Российского фонда мира" совместно с Иоанновским Ставропигиальным женским монастырем подготовили 2100 праздничных пасхальных наборов для участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации в медучреждениях города, в том числе в Военно-медицинской академии, в окружном госпитале № 442, в Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении.
В праздничные наборы входят пасхальные куличи, яйца, шоколад и иконки с молитвой о здравии. Все наборы были освящены в монастыре и доставлены волонтерами в медицинские учреждения.
"В течение уже трех лет в этот христианский праздник при постоянной поддержке Валентины Матвиенко "Фонд мира" вместе со Ставропигиальным женским монастырем собирает и делает подарки для всех участников СВО, которые не могут этот праздник отметить дома, в кругу семьи, которые находятся в госпиталях Санкт-Петербурга. Желаем участникам СВО, находящимся на лечении и реабилитации, прежде всего здоровья", - рассказала помощник председателя Совета Федерации Людмила Косткина.
Настоятельница Иоанновского Ставропигиального женского монастыря игуменья Людмила поблагодарила Матвиенко за постоянную помощь монастырю и поддержку участников СВО.