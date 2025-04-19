Экс-участница шоу "Пацанки" задолжала почти 170 тысяч рублей
Экс-участница шоу "Пацанки" задолжала 168 тысяч рублей, в том числе за дебош
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Судебные приставы взыскивают с экс-участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой 168 тысяч рублей, долги у нее образовались из-за неуплаты по кредитам и пьяный дебош, следует из судебных документов и материалов службы приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным базы судебных приставов, на экс-участницу шоу "Пацанки" возбуждено пять исполнительных производств, еще одно - на 16 тысяч рублей по кредитам - было прекращено в апреле прошлого года из-за того, что приставы не смогли найти у нее имущество, на которое может быть обращено взыскание (по пункту 4 части 1 статьи 46).
По данным судебных документов, в ноябре 2023 года Колупаева, находясь в Гатчинском городском суде Ленинградской области, нарушала общественный порядок в состоянии опьянения и оказывалась покинуть здание. За это, как говорится в материалах дела, девушка была оштрафована на 1 тысячу рублей по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ ( Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). После этого в 2024 году на нее возбудили исполнительное производство о взыскании двух тысяч рублей, из которых одна тысяча рублей - исполнительный сбор.
Кроме того, Судебный участок №157 в Санкт-Петербурге штрафовал "пацанку" в 2025 году за административные правонарушения по части 1 статьи 6.9 (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), а также по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Согласно материалам ФССП РФ, Колупаева суммарно по двум штрафам должна 34 тысячи рублей.
Кроме того, экс-участница задолжала по кредитным платежам более 130 тысяч рублей.
Регина Колупаева – участница первого сезона шоу "Пацанки" на телеканале "Пятница!". В проекте из трудного подростка пытались сделать настоящую леди, но до финала она не дошла.
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