https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html

"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США

"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США - РИА Новости, 18.04.2025

"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США

Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:42:00+03:00

2025-04-18T14:42:00+03:00

2025-04-18T16:53:00+03:00

в мире

сша

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зигмунд фрейд

ансар алла

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он отреагировал на сообщения об ударах американских вооруженных сил по Йемену."Фрейд мог бы многое сказать о том, как США компенсируют свое ослабление со стороны России и Китая, терроризируя и убивая случайных мирных жителей в далеких странах третьего мира в отчаянной попытке восстановить свою мужественность", — отметил Фази.Накануне лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США за месяц более 900 раз бомбили республику с самолетов и военных кораблей.США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.

https://ria.ru/20250415/gaza-2011474190.html

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в мире, сша, россия, китай, зигмунд фрейд, ансар алла