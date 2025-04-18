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"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США - РИА Новости, 18.04.2025
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14:42 18.04.2025 (обновлено: 16:53 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html
"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США
"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США - РИА Новости, 18.04.2025
"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США
Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:42:00+03:00
2025-04-18T16:53:00+03:00
в мире
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зигмунд фрейд
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.Так он отреагировал на сообщения об ударах американских вооруженных сил по Йемену."Фрейд мог бы многое сказать о том, как США компенсируют свое ослабление со стороны России и Китая, терроризируя и убивая случайных мирных жителей в далеких странах третьего мира в отчаянной попытке восстановить свою мужественность", — отметил Фази.Накануне лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США за месяц более 900 раз бомбили республику с самолетов и военных кораблей.США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.
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в мире, сша, россия, китай, зигмунд фрейд, ансар алла
В мире, США, Россия, Китай, Зигмунд Фрейд, Ансар Алла
"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США

Журналист Фази: страх США перед Россией может быть описан по Фрейду

© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщения об ударах американских вооруженных сил по Йемену.
«
"Фрейд мог бы многое сказать о том, как США компенсируют свое ослабление со стороны России и Китая, терроризируя и убивая случайных мирных жителей в далеких странах третьего мира в отчаянной попытке восстановить свою мужественность", — отметил Фази.
Накануне лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США за месяц более 900 раз бомбили республику с самолетов и военных кораблей.
США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.
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В миреСШАРоссияКитайЗигмунд ФрейдАнсар Алла
 
 
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