"По Фрейду": журналист рассказал, что скрывают США
Журналист Фази: страх США перед Россией может быть описан по Фрейду
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк" с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страх США перед Россией и КНР может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщения об ударах американских вооруженных сил по Йемену.
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"Фрейд мог бы многое сказать о том, как США компенсируют свое ослабление со стороны России и Китая, терроризируя и убивая случайных мирных жителей в далеких странах третьего мира в отчаянной попытке восстановить свою мужественность", — отметил Фази.
Накануне лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США за месяц более 900 раз бомбили республику с самолетов и военных кораблей.
США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.
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