https://ria.ru/20250418/putin-2011986364.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 18.04.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:33:00+03:00

2025-04-18T10:33:00+03:00

2025-04-18T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 80% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 10% респондентов. Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 12% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партию "Новые люди" и "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 11-13 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250221/putin-2000723098.html

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

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единая россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество