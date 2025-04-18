https://ria.ru/20250418/putin-2011986364.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 18.04.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:33:00+03:00
2025-04-18T10:33:00+03:00
2025-04-18T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 80% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 10% респондентов. Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 12% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партию "Новые люди" и "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 11-13 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250221/putin-2000723098.html
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единая россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Единая Россия, Фонд "Общественное мнение", Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос ФОМ: восемь из десяти россиян положительно оценивают работу Путина