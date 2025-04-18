Рейтинг@Mail.ru
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:03 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012128929.html
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы - РИА Новости, 18.04.2025
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы
Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:03:00+03:00
2025-04-18T17:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
александр захарченко
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
хабаровский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012127869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9ca09ef378636fcdd0bff7a52099281.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и скверы в 21 регионе России, сообщили в пресс-службе центра. Старт состоялся в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы" в Снегирях. Участники специальной военной операции, представители Совета Федерации, Минприроды России, Росмолодежи, центра "Воин", правительства Московской области, волонтерских и общественных организаций первыми показали пример - благоустроили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и высадили Аллею Сирени. "В год 80-летия Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции! Не случайно она начинается на мемориале "Рубеж Славы". Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага. С 18 по 27 апреля курсанты, инструкторы и воспитатели центра "Воин"… в 21 регионе будут благоустраивать мемориалы, памятники, скверы и братские могилы. Почти одна тысяча курсантов и инструкторов", - заявил Герой России, участник президентской программы "Время героев", зампредседателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян. Гаспарян подчеркнул, что участие в акции - это выражение благодарности ветеранам и труженикам тыла за Победу, сохранение исторической памяти и забота о будущем. В пресс-службе "Воина" сообщили, что в акции участвуют по девяти направлениям – "История", "Юннаты", "Работа", "Туризм", "Города", "Заповедники", "Вода", "Лес", "Семья". Так, около десяти объектов благоустроят по направлению "История" (уборка и благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов). В этом списке мемориальный комплекс "Лысая гора" в Волгограде, мемориал воинской славы (братская могила) в Старом Осколе Белгородской области, парк Железнодорожников и памятник Андрею Штевнeву в Мелитополе, аллея и памятник Великой Отечественной войне в селе Таврийское Херсонской области, Парк Победы в Петропавловске-Камчатском, многофункциональная площадка напротив мемориального комплекса "Долина Славы" в Мурманске, улица 28-й Армии в Элисте (Калмыкия), питомник имени Лукашова в Хабаровском крае. По направлению "Города" представители "Воина" приведут в порядок и озеленят парк имени Александра Захарченко в Донецке, по направлению "Заповедники" - памятник природы "Останец "Лягушка" в Южно-Сахалинске, по направлению "Вода" - Талое озеро Якутска и береговую территорию реки Амур в Хабаровском крае. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов. Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами являются Росмолодежь и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема".
https://ria.ru/20250418/karakas-2011956397.html
https://ria.ru/20250417/znanie-2011778578.html
московская область (подмосковье)
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012127869_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_14e61e0fcf43179ae276ace0d96780ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, александр захарченко, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Захарченко, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Россия, Хабаровский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы

Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников и в скверах к 9 мая

© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтактеЦентр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
Центр ВОИН присоединился ко Всероссийской акции Мы за чистоту - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтакте
Центр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и скверы в 21 регионе России, сообщили в пресс-службе центра.
Старт состоялся в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы" в Снегирях. Участники специальной военной операции, представители Совета Федерации, Минприроды России, Росмолодежи, центра "Воин", правительства Московской области, волонтерских и общественных организаций первыми показали пример - благоустроили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и высадили Аллею Сирени.
© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтактеЦентр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
Центр ВОИН присоединился ко Всероссийской акции Мы за чистоту - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтакте
Центр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
"В год 80-летия Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции! Не случайно она начинается на мемориале "Рубеж Славы". Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага. С 18 по 27 апреля курсанты, инструкторы и воспитатели центра "Воин"… в 21 регионе будут благоустраивать мемориалы, памятники, скверы и братские могилы. Почти одна тысяча курсантов и инструкторов", - заявил Герой России, участник президентской программы "Время героев", зампредседателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян.
Гаспарян подчеркнул, что участие в акции - это выражение благодарности ветеранам и труженикам тыла за Победу, сохранение исторической памяти и забота о будущем.
© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтактеЦентр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
Центр ВОИН присоединился ко Всероссийской акции Мы за чистоту - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Центр "ВОИН"/ВКонтакте
Центр "ВОИН" присоединился ко Всероссийской акции "Мы за чистоту"
В пресс-службе "Воина" сообщили, что в акции участвуют по девяти направлениям – "История", "Юннаты", "Работа", "Туризм", "Города", "Заповедники", "Вода", "Лес", "Семья". Так, около десяти объектов благоустроят по направлению "История" (уборка и благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов). В этом списке мемориальный комплекс "Лысая гора" в Волгограде, мемориал воинской славы (братская могила) в Старом Осколе Белгородской области, парк Железнодорожников и памятник Андрею Штевнeву в Мелитополе, аллея и памятник Великой Отечественной войне в селе Таврийское Херсонской области, Парк Победы в Петропавловске-Камчатском, многофункциональная площадка напротив мемориального комплекса "Долина Славы" в Мурманске, улица 28-й Армии в Элисте (Калмыкия), питомник имени Лукашова в Хабаровском крае. По направлению "Города" представители "Воина" приведут в порядок и озеленят парк имени Александра Захарченко в Донецке, по направлению "Заповедники" - памятник природы "Останец "Лягушка" в Южно-Сахалинске, по направлению "Вода" - Талое озеро Якутска и береговую территорию реки Амур в Хабаровском крае.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Каракасе возведут монумент 80-летия победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 07:03
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов.
Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами являются Росмолодежь и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема".
Федеральный просветительский марафон общества Знание - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Общество "Знание" проведет марафон в честь 80-летия Победы
17 апреля, 12:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр ЗахарченкоВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)РоссияХабаровский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала