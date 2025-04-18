Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы
Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников и в скверах к 9 мая
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и скверы в 21 регионе России, сообщили в пресс-службе центра.
Старт состоялся в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы" в Снегирях. Участники специальной военной операции, представители Совета Федерации, Минприроды России, Росмолодежи, центра "Воин", правительства Московской области, волонтерских и общественных организаций первыми показали пример - благоустроили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и высадили Аллею Сирени.
"В год 80-летия Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции! Не случайно она начинается на мемориале "Рубеж Славы". Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага. С 18 по 27 апреля курсанты, инструкторы и воспитатели центра "Воин"… в 21 регионе будут благоустраивать мемориалы, памятники, скверы и братские могилы. Почти одна тысяча курсантов и инструкторов", - заявил Герой России, участник президентской программы "Время героев", зампредседателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян.
Гаспарян подчеркнул, что участие в акции - это выражение благодарности ветеранам и труженикам тыла за Победу, сохранение исторической памяти и забота о будущем.
В пресс-службе "Воина" сообщили, что в акции участвуют по девяти направлениям – "История", "Юннаты", "Работа", "Туризм", "Города", "Заповедники", "Вода", "Лес", "Семья". Так, около десяти объектов благоустроят по направлению "История" (уборка и благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов). В этом списке мемориальный комплекс "Лысая гора" в Волгограде, мемориал воинской славы (братская могила) в Старом Осколе Белгородской области, парк Железнодорожников и памятник Андрею Штевнeву в Мелитополе, аллея и памятник Великой Отечественной войне в селе Таврийское Херсонской области, Парк Победы в Петропавловске-Камчатском, многофункциональная площадка напротив мемориального комплекса "Долина Славы" в Мурманске, улица 28-й Армии в Элисте (Калмыкия), питомник имени Лукашова в Хабаровском крае. По направлению "Города" представители "Воина" приведут в порядок и озеленят парк имени Александра Захарченко в Донецке, по направлению "Заповедники" - памятник природы "Останец "Лягушка" в Южно-Сахалинске, по направлению "Вода" - Талое озеро Якутска и береговую территорию реки Амур в Хабаровском крае.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов.
Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами являются Росмолодежь и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема".
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