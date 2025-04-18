https://ria.ru/20250418/pobeda-2012128929.html

Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы

Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы - РИА Новости, 18.04.2025

Курсанты и инструкторы "Воина" наведут порядок у памятников к юбилею Победы

Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:03:00+03:00

2025-04-18T17:03:00+03:00

2025-04-18T17:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

александр захарченко

владимир путин

московская область (подмосковье)

россия

хабаровский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012127869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9ca09ef378636fcdd0bff7a52099281.jpg

ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Тысяча курсантов и инструкторов центра "Воин" стали участниками всероссийской акции "Мы за чистоту" и к 80-летию Победы намерены привести в порядок памятники и скверы в 21 регионе России, сообщили в пресс-службе центра. Старт состоялся в пятницу в мемориальном комплексе "Рубеж Славы" в Снегирях. Участники специальной военной операции, представители Совета Федерации, Минприроды России, Росмолодежи, центра "Воин", правительства Московской области, волонтерских и общественных организаций первыми показали пример - благоустроили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и высадили Аллею Сирени. "В год 80-летия Победы мы даем старт важной для сохранения исторической памяти акции! Не случайно она начинается на мемориале "Рубеж Славы". Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага. С 18 по 27 апреля курсанты, инструкторы и воспитатели центра "Воин"… в 21 регионе будут благоустраивать мемориалы, памятники, скверы и братские могилы. Почти одна тысяча курсантов и инструкторов", - заявил Герой России, участник президентской программы "Время героев", зампредседателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян. Гаспарян подчеркнул, что участие в акции - это выражение благодарности ветеранам и труженикам тыла за Победу, сохранение исторической памяти и забота о будущем. В пресс-службе "Воина" сообщили, что в акции участвуют по девяти направлениям – "История", "Юннаты", "Работа", "Туризм", "Города", "Заповедники", "Вода", "Лес", "Семья". Так, около десяти объектов благоустроят по направлению "История" (уборка и благоустройство воинских захоронений, памятников, мемориальных комплексов). В этом списке мемориальный комплекс "Лысая гора" в Волгограде, мемориал воинской славы (братская могила) в Старом Осколе Белгородской области, парк Железнодорожников и памятник Андрею Штевнeву в Мелитополе, аллея и памятник Великой Отечественной войне в селе Таврийское Херсонской области, Парк Победы в Петропавловске-Камчатском, многофункциональная площадка напротив мемориального комплекса "Долина Славы" в Мурманске, улица 28-й Армии в Элисте (Калмыкия), питомник имени Лукашова в Хабаровском крае. По направлению "Города" представители "Воина" приведут в порядок и озеленят парк имени Александра Захарченко в Донецке, по направлению "Заповедники" - памятник природы "Останец "Лягушка" в Южно-Сахалинске, по направлению "Вода" - Талое озеро Якутска и береговую территорию реки Амур в Хабаровском крае. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов. Всероссийская неделя субботников "Мы за чистоту" проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами являются Росмолодежь и Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема".

https://ria.ru/20250418/karakas-2011956397.html

https://ria.ru/20250417/znanie-2011778578.html

московская область (подмосковье)

россия

хабаровский край

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80-летие победы в великой отечественной войне, александр захарченко, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)