Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда
Матвиенко назвала празднование 9 мая в Киеве политическим жульничеством
© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот нацистский режим вырастили, это политическое жульничество, театр абсурда, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Настоящие торжественно-мемориальные мероприятия, где искренне чтят победителей, вспоминают жертв и делают всё, чтобы сохранить правду о войне – в разных странах на разных континентах – это хорошо. Но только если за этим нет исторического подлога", - написала сенатор.
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По ее словам, инициатива собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве, "напоминает одновременно и игру в напёрстки с подменой истории XX века – политическое жульничество, и какой-то театр абсурда."
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"Вдумайтесь! Мероприятие в День Победы над нацизмом организовывает нацистский режим – режим Зеленского, открыто поднявший на знамёна признанных преступников Бандеру и Шухевича. А зазывалами выступают европейские политические силы, которые этот нацистский режим вырастили, выкормили и сегодня помогают его милитаризации. Те, кто вооружают новых нацистов и предают память павших в борьбе с фашизмом", - подчеркнула она.
По мнению Матвиенко, называть этот шабаш "альтернативой Москве" – столице страны, в которой свято и бережно относятся и всегда будут относиться к каждой букве, каждой странице истории Великой Отечественной Войны, столице страны, народы которой внесли самый значительный вклад в Победу над фашизмом и принесли самые большие жертвы, – у нормального человека язык не повернётся.
"Те, кто делают подобные заявления, – политические мошенники", - заключила спикер СФ.
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