https://ria.ru/20250418/pobeda-2012122140.html

Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда

Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда

Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:48:00+03:00

2025-04-18T16:48:00+03:00

2025-04-18T16:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киев

валентина матвиенко

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот нацистский режим вырастили, это политическое жульничество, театр абсурда, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Настоящие торжественно-мемориальные мероприятия, где искренне чтят победителей, вспоминают жертв и делают всё, чтобы сохранить правду о войне – в разных странах на разных континентах – это хорошо. Но только если за этим нет исторического подлога", - написала сенатор. По ее словам, инициатива собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве, "напоминает одновременно и игру в напёрстки с подменой истории XX века – политическое жульничество, и какой-то театр абсурда." "Вдумайтесь! Мероприятие в День Победы над нацизмом организовывает нацистский режим – режим Зеленского, открыто поднявший на знамёна признанных преступников Бандеру и Шухевича. А зазывалами выступают европейские политические силы, которые этот нацистский режим вырастили, выкормили и сегодня помогают его милитаризации. Те, кто вооружают новых нацистов и предают память павших в борьбе с фашизмом", - подчеркнула она. По мнению Матвиенко, называть этот шабаш "альтернативой Москве" – столице страны, в которой свято и бережно относятся и всегда будут относиться к каждой букве, каждой странице истории Великой Отечественной Войны, столице страны, народы которой внесли самый значительный вклад в Победу над фашизмом и принесли самые большие жертвы, – у нормального человека язык не повернётся. "Те, кто делают подобные заявления, – политические мошенники", - заключила спикер СФ.

https://ria.ru/20250418/simvolizm-2011791256.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)