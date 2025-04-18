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Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:48 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012122140.html
Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда
Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда
Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:48:00+03:00
2025-04-18T16:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот нацистский режим вырастили, это политическое жульничество, театр абсурда, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Настоящие торжественно-мемориальные мероприятия, где искренне чтят победителей, вспоминают жертв и делают всё, чтобы сохранить правду о войне – в разных странах на разных континентах – это хорошо. Но только если за этим нет исторического подлога", - написала сенатор. По ее словам, инициатива собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве, "напоминает одновременно и игру в напёрстки с подменой истории XX века – политическое жульничество, и какой-то театр абсурда." "Вдумайтесь! Мероприятие в День Победы над нацизмом организовывает нацистский режим – режим Зеленского, открыто поднявший на знамёна признанных преступников Бандеру и Шухевича. А зазывалами выступают европейские политические силы, которые этот нацистский режим вырастили, выкормили и сегодня помогают его милитаризации. Те, кто вооружают новых нацистов и предают память павших в борьбе с фашизмом", - подчеркнула она. По мнению Матвиенко, называть этот шабаш "альтернативой Москве" – столице страны, в которой свято и бережно относятся и всегда будут относиться к каждой букве, каждой странице истории Великой Отечественной Войны, столице страны, народы которой внесли самый значительный вклад в Победу над фашизмом и принесли самые большие жертвы, – у нормального человека язык не повернётся. "Те, кто делают подобные заявления, – политические мошенники", - заключила спикер СФ.
https://ria.ru/20250418/simvolizm-2011791256.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html
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киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Матвиенко назвала "празднование" 9 мая в Киеве театром абсурда

Матвиенко назвала празднование 9 мая в Киеве политическим жульничеством

© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Нацистский режим Зеленского организовывает "празднование" 9 мая в Киеве, в День Победы над нацизмом, а зазывалами выступают европейские политики, которые этот нацистский режим вырастили, это политическое жульничество, театр абсурда, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Настоящие торжественно-мемориальные мероприятия, где искренне чтят победителей, вспоминают жертв и делают всё, чтобы сохранить правду о войне – в разных странах на разных континентах – это хорошо. Но только если за этим нет исторического подлога", - написала сенатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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По ее словам, инициатива собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве, "напоминает одновременно и игру в напёрстки с подменой истории XX века – политическое жульничество, и какой-то театр абсурда."
«
"Вдумайтесь! Мероприятие в День Победы над нацизмом организовывает нацистский режим – режим Зеленского, открыто поднявший на знамёна признанных преступников Бандеру и Шухевича. А зазывалами выступают европейские политические силы, которые этот нацистский режим вырастили, выкормили и сегодня помогают его милитаризации. Те, кто вооружают новых нацистов и предают память павших в борьбе с фашизмом", - подчеркнула она.
По мнению Матвиенко, называть этот шабаш "альтернативой Москве" – столице страны, в которой свято и бережно относятся и всегда будут относиться к каждой букве, каждой странице истории Великой Отечественной Войны, столице страны, народы которой внесли самый значительный вклад в Победу над фашизмом и принесли самые большие жертвы, – у нормального человека язык не повернётся.
"Те, кто делают подобные заявления, – политические мошенники", - заключила спикер СФ.
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