В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы
В Неве спасли и отправили на реабилитацию детеныша ладожской кольчатой нерпы
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramДетеныш ладожской кольчатой нерпы, найденный в Неве неподалеку от деревни Черная Речка
Детеныш ладожской кольчатой нерпы, найденный в Неве неподалеку от деревни Черная Речка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале.
"В Фонд друзей балтийской нерпы поступил новый пациент: детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самец массой 6,5 килограмма был обнаружен в Неве неподалеку от деревни Черная Речка. Несмотря на внешнюю упитанность, его вес почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни: здоровые детеныши этого вида к моменту взросления достигают 14-16 килограммов. Это первый пациент с Ладожского озера в 2025 году и уже 33-й подопечный центра — абсолютный рекорд за всю историю работы фонда", — говорится в публикации.
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Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, открытый в 2014 году, расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы учреждение оказало помощь более чем 200 ластоногим.
Уточняется, что сейчас на реабилитации в центре находятся 27 серых тюленей, пять балтийских нерп и одна ладожская.
"Никогда ранее у нас не находилось одновременно такого количества животных на реабилитации", — отметила специалист фонда Елена Андриевская.
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Организация продолжает работать в усиленном режиме, чтобы вернуть всех подопечных в дикую природу здоровыми и полностью готовыми к самостоятельной жизни.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь в Репино.
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