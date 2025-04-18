https://ria.ru/20250418/nerpa-2012143798.html

В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы - РИА Новости, 18.04.2025

В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:35:00+03:00

2025-04-18T17:35:00+03:00

2025-04-18T23:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале."В Фонд друзей балтийской нерпы поступил новый пациент: детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самец массой 6,5 килограмма был обнаружен в Неве неподалеку от деревни Черная Речка. Несмотря на внешнюю упитанность, его вес почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни: здоровые детеныши этого вида к моменту взросления достигают 14-16 килограммов. Это первый пациент с Ладожского озера в 2025 году и уже 33-й подопечный центра — абсолютный рекорд за всю историю работы фонда", — говорится в публикации.Уточняется, что сейчас на реабилитации в центре находятся 27 серых тюленей, пять балтийских нерп и одна ладожская. "Никогда ранее у нас не находилось одновременно такого количества животных на реабилитации", — отметила специалист фонда Елена Андриевская.Организация продолжает работать в усиленном режиме, чтобы вернуть всех подопечных в дикую природу здоровыми и полностью готовыми к самостоятельной жизни.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь в Репино.

https://ria.ru/20250403/tyulen-2009143887.html

https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html

https://ria.ru/20250407/tyulen-2009823534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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