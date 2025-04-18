https://ria.ru/20250418/matvienko-2011985066.html

Матвиенко возложила цветы к мемориалу "Мать-Родина" в Петербурге

Матвиенко возложила цветы к мемориалу "Мать-Родина" в Петербурге - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко возложила цветы к мемориалу "Мать-Родина" в Петербурге

Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:27:00+03:00

2025-04-18T10:27:00+03:00

2025-04-18T11:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

валентина матвиенко

ленинград

санкт-петербург

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости. В торжественно-траурной церемонии также приняли участие сенаторы и представители парламентов стран-участниц СНГ. Сегодняшнее торжественное заседание МПА СНГ в Таврическом дворце посветят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пискарёвское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов - защитников Ленинграда.

https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html

https://ria.ru/20250418/karakas-2011956397.html

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валентина матвиенко, ленинград, санкт-петербург, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне