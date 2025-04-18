https://ria.ru/20250418/marki-2012123084.html

В Петербурге прошло гашение марки, посвященной "Поезду Памяти"

В Петербурге прошло гашение марки, посвященной "Поезду Памяти" - РИА Новости, 18.04.2025

В Петербурге прошло гашение марки, посвященной "Поезду Памяти"

Гашение специальной почтовой марки совместного выпуска Российской Федерации и Республики Беларусь, которая посвящена культурно-образовательному проекту "Поезд... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:50:00+03:00

2025-04-18T16:50:00+03:00

2025-04-18T16:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Гашение специальной почтовой марки совместного выпуска Российской Федерации и Республики Беларусь, которая посвящена культурно-образовательному проекту "Поезд Памяти", прошло на торжественном заседании МПА СНГ, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В начале торжественного заседания состоялась церемония вноса копии Знамени Победы и флага Санкт-Петербурга. В церемонии гашения почтовой марки приняли участие председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. На торжественном заседании МПА СНГ присутствуют делегации стран-участник СНГ, сенаторы РФ, ветераны Великой Отечественной войны, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На почтовых марках изображен состав "Поезда памяти", а также эмблема проекта. За основу изображения взят эскиз, который был подготовлен российской стороной. В рамках совместного выпуска почтовые марки двух государств поступают в обращение одновременно. Каждая страна определяет номинал своей марки согласно действующим на её территории почтовым тарифам. "Поезд памяти" – российско-белорусский культурно-образовательный проект, направленный на объединение молодежи разных стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов предков, знакомство с культурой и традициями соседних государств. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей.

https://ria.ru/20241008/sng-1977042032.html

https://ria.ru/20250202/estafeta-1996887370.html

https://ria.ru/20250418/pobeda-2012118079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, ссср, валентина матвиенко, наталья кочанова, александр беглов, снг, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне