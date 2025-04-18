В Петербурге прошло гашение марки, посвященной "Поезду Памяти"
Церемония гашения марок к проекту "Поезд Памяти" состоялась в Таврическом дворце
© Фото : Совет Федерации/ВКонтактеCпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова на церемонии гашения почтовой марки "Поезд Памяти"
Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова на церемонии гашения почтовой марки "Поезд Памяти"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Гашение специальной почтовой марки совместного выпуска Российской Федерации и Республики Беларусь, которая посвящена культурно-образовательному проекту "Поезд Памяти", прошло на торжественном заседании МПА СНГ, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В начале торжественного заседания состоялась церемония вноса копии Знамени Победы и флага Санкт-Петербурга.
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В церемонии гашения почтовой марки приняли участие председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
На торжественном заседании МПА СНГ присутствуют делегации стран-участник СНГ, сенаторы РФ, ветераны Великой Отечественной войны, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
На почтовых марках изображен состав "Поезда памяти", а также эмблема проекта. За основу изображения взят эскиз, который был подготовлен российской стороной.
В рамках совместного выпуска почтовые марки двух государств поступают в обращение одновременно. Каждая страна определяет номинал своей марки согласно действующим на её территории почтовым тарифам.
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"Поезд памяти" – российско-белорусский культурно-образовательный проект, направленный на объединение молодежи разных стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов предков, знакомство с культурой и традициями соседних государств.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей.