https://ria.ru/20250418/evropa-2011824628.html

Польская "гиена Европы" накануне тысячелетия опять чувствует запах падали

Польская "гиена Европы" накануне тысячелетия опять чувствует запах падали - РИА Новости, 18.04.2025

Польская "гиена Европы" накануне тысячелетия опять чувствует запах падали

Польша снова отмечает круглый юбилей — и снова расколота этим юбилеем на непримиримые лагеря. Как и шесть десятков лет тому назад. Вроде бы все изменилось за... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:00:00+03:00

2025-04-18T08:00:00+03:00

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Польша снова отмечает круглый юбилей — и снова расколота этим юбилеем на непримиримые лагеря. Как и шесть десятков лет тому назад. Вроде бы все изменилось за эти годы, но при этом ничего не меняется!Считается, что 18 апреля 1025 года в тогдашней столице Польши — городе Гнезно (по другим данным, в Познанском соборе) состоялась коронация Болеслава Храброго, ставшего первым польским королем. Казалось бы, 1000-летний юбилей столь значимого в истории государства события должен объединить людей из разных политических лагерей. Но это точно не для Польши, тем более не для предвыборной Польши.Все это там проходили в 1966 году, когда католическая церковь в социалистической Польше решила отметить 1000-летие крещения, провезя по стране главную святыню поляков — так называемую Черную Мадонну (Ченстоховскую икону Божией Матери). Власти встревожились массовостью мероприятий, запретили провоз иконы и решили ударить по религиозным торжествам своим гражданским юбилеем, объявив год 1000-летия польской государственности. На любые ухищрения шли тогда коммунисты, чтобы оттенить церковные мероприятия: была объявлена программа "1000 школ к 1000-летию польского государства", проводились концерты и спортивные праздники. Говорят, даже хотели устроить грандиозный концерт группы Beatles, чтобы переманить молодежь. И конечно, разошлись в датах: церковь настаивала, чтобы гулянья устраивать в мае, а власти убеждали в необходимости отмечать в июле.Сейчас практически та же картина. Просто противостояние Католическая церковь — коммунисты сменилось на не менее жесткий раскол между либералами, находящимися у власти, и оппозиционными правыми партиями. "Гражданская коалиция" Дональда Туска долго критиковала партию "Право и справедливость" за то, что та, будучи во власти, уделяла слишком пристальное внимание истории и тратила значительные бюджетные средства на разные юбилеи. Попав во власть, либералы попытались уйти от этих традиций, а потому ничего особо и не планировали к юбилею.Этим воспользовались правые, подвергнув жесточайшей критике власть и обвинив ее в "продаже национальных интересов" и "онемечивании" (надо заметить, что патриоты одновременно отмечают 500-летие так называемого Прусского оммажа — принесения присяги Тевтонского ордена польской короне). В итоге сторонники ПиС в прошлую субботу устроили в Варшаве большой митинг и торжества, сопровождавшиеся массовым исполнением полонеза в национальных костюмах. Само собой, праздничное мероприятие плавно перетекло в предвыборный митинг кандидата в президенты от ПиС Кароля Навроцкого, который, согласно всем опросам, идет вторым в предвыборной гонке (первый тур голосования состоится 18 мая).Поняв, что оппоненты перехватывают инициативу, власти (совсем как в 1966 году) в срочном порядке бросились устраивать свои торжества. Премьер Польши Дональд Туск буквально накануне марша оппозиции выступил с обращением, пообещав устроить "народный пикник" с концертом и "самым большим шоу дронов, какого Польша еще не видела". Ну чем не попытка польских коммунистов призвать Beatles в помощь! Сначала правительство хотело подгадать праздник под выборы в мае, но в итоге решило поторопиться, объявив мероприятие уже на 26 апреля.Сейчас в информпространстве Польши идет невероятная битва взаимных обвинений и претендующих на историчность нарративов. Оппозиция заявила, что на их мероприятии с полонезом было больше 100 тысяч поляков, а власти Варшавы, мэр которой Рафал Тшасковский является лидером опросов в президентской гонке, доказывают: не более 20 тысяч. Туск попытался повеселиться над оппонентами, поблагодарив их за то, что они постоянно скандируют его имя (поди разберись, в самом деле, какого Дональда сейчас имеют в виду митингующие). В ответ оппозиция обвинила его в "нервной реакции" и "инфантилизме".Раскол и взаимные обвинения по мере приближения юбилейных торжеств в Польше только усиливаются. Главный редактор журнала Polityka Ежи Бачинский сетует по этому поводу: "Политика давно лишила нас общей исторической памяти и радости национальных праздников. Предвыборная кампания еще больше углубляет поляризацию, а Храбрый, говоря простым языком, очень удобен для разъединения поляков… Фигурой первого короля манипулировали почти с самого начала нашей историографии; он был втянут в предвоенный спор между национал-демократами и санационной партией, во времена Польской Народной Республики он был включен в пропагандистские сюжеты о возвращенных территориях, извечном немецком враге, моральном превосходстве Востока над Западом". Вот и сейчас Бачинский предвидит итог торжеств: "Каждый уйдет со своим Болеславом".Но Туску, Тшасковскому и всей их компании проевропейских либералов показалось мало отнять у правых исторический юбилей. Они сами буквально на глазах "правеют" и чуть ли уже не говорят лозунгами Дональда Трампа. Во всяком случае, именно так многими воспринята сенсационная речь польского премьера на Европейском форуме новых идей, в которой он призвал к "реполонизации экономики" и отказу от "наивной глобализации".Как метко заметил польский политолог Адам Виломский, "когда либерал-космополит говорит о реполонизации экономики, вы понимаете, что выборы стремительно приближаются".Речь Туска действительно стала громом среди ясного неба и для его левых партнеров по коалиции, и для правых, которые поняли, что оппоненты пытаются играть на их патриотическом поле. "Пусть Туск начнет реполонизацию с себя. Сначала — Польша! Всегда, а не только перед выборами", — написал разгневанный Навроцкий.Но не меньшую панику позиция Туска (да и вообще правительственных чиновников Польши) вызвала на Украине. Накануне многих шокировали претензии заместителя министра сельского хозяйства Адама Колодзейчака на порт Одессы и украинские сельхозугодья. Многим это показалось хулиганской выходкой бывшего профсоюзного деятеля, собственно, пришедшего в политику на антиукраинских акциях фермеров. Но речь Туска развеяла сомнения: Польша действительно вспомнила о своей функции "гиены Европы", почувствовавшей у своей юго-восточной границы отчетливый запах падали и решившей поучаствовать в циничном "конкурсе эгоистов на мировых рынках и фронтах войны". Читай: в разделе тех, кого Туск по инерции еще называет "украинскими партнерами".Конечно, надо понимать, что после выборов риторика и правых, и левых в Польше снова изменится. Но неизменным останется одно: постоянный раскол. Который длится уже более тысячи лет.

https://ria.ru/20250412/oshibka-2010845004.html

https://ria.ru/20250415/tusk-2011367592.html

https://ria.ru/20250416/duda-2011697471.html

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аналитика, в мире, польша, дональд туск