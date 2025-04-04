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Польский чиновник предложил купить порт в Одессе - РИА Новости, 04.04.2025
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00:07 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/polsha-2009225333.html
Польский чиновник предложил купить порт в Одессе
Польский чиновник предложил купить порт в Одессе - РИА Новости, 04.04.2025
Польский чиновник предложил купить порт в Одессе
Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:07:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак. "У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. Но я до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить - чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?" - сказал Колодзейчак. Он предлагает купить или арендовать такой порт в Одессе. "Например, в Одессе, куда ехало бы польское зерно, европейское зерно, и таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых (более 25 долларов - ред.) выше, так как там ниже стоимость транспорта", - заявил замминистра. Он также хочет, чтобы Украина выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота. "Полмиллиона гектаров на Украине для животноводческих предприятий. Они могли бы выделить хотя бы полмиллиона гектаров для польских животноводческих предприятий", - сказал Колодзейчак. При этом он отрицает, что на данные предложения его вдохновила политика президента США Дональда Трампа, который хочет получить контроль над месторождениями редкоземельных металлов на Украине. "Нет. Это моя авторская идея", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html
https://ria.ru/20250213/naryshkin-1999058039.html
https://ria.ru/20250403/polsha-2009147746.html
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польша, украина, одесса, дональд трамп, в мире
Польша, Украина, Одесса, Дональд Трамп, В мире
Польский чиновник предложил купить порт в Одессе

Колодзейчак: Польша должна купить или арендовать на 50 лет порт в Одессе

© Фото : Russianname/WikipediaГрузовые краны в порту Одессы
Грузовые краны в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Russianname/Wikipedia
Грузовые краны в порту Одессы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. Но я до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить - чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?" - сказал Колодзейчак.
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Он предлагает купить или арендовать такой порт в Одессе.
«
"Например, в Одессе, куда ехало бы польское зерно, европейское зерно, и таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых (более 25 долларов - ред.) выше, так как там ниже стоимость транспорта", - заявил замминистра.
Он также хочет, чтобы Украина выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота.
"Полмиллиона гектаров на Украине для животноводческих предприятий. Они могли бы выделить хотя бы полмиллиона гектаров для польских животноводческих предприятий", - сказал Колодзейчак.
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При этом он отрицает, что на данные предложения его вдохновила политика президента США Дональда Трампа, который хочет получить контроль над месторождениями редкоземельных металлов на Украине.
"Нет. Это моя авторская идея", - сказал замминистра.
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