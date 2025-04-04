Польский чиновник предложил купить порт в Одессе
Колодзейчак: Польша должна купить или арендовать на 50 лет порт в Одессе
© Фото : Russianname/WikipediaГрузовые краны в порту Одессы
© Фото : Russianname/Wikipedia
Грузовые краны в порту Одессы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 апр - РИА Новости. Польша должна купить или арендовать порт в украинской Одессе, заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
"У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. Но я до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить - чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт?" - сказал Колодзейчак.
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Он предлагает купить или арендовать такой порт в Одессе.
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"Например, в Одессе, куда ехало бы польское зерно, европейское зерно, и таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых (более 25 долларов - ред.) выше, так как там ниже стоимость транспорта", - заявил замминистра.
Он также хочет, чтобы Украина выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота.
"Полмиллиона гектаров на Украине для животноводческих предприятий. Они могли бы выделить хотя бы полмиллиона гектаров для польских животноводческих предприятий", - сказал Колодзейчак.
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При этом он отрицает, что на данные предложения его вдохновила политика президента США Дональда Трампа, который хочет получить контроль над месторождениями редкоземельных металлов на Украине.
"Нет. Это моя авторская идея", - сказал замминистра.