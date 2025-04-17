Депутат Рады заявил о планах США ввести санкции против окружения Зеленского
Дубинский: США планируют ввести санкции против ближайшего окружения Зеленского
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского, в списке могут оказаться более 70 человек, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Накануне Дубинский заявил, что в пятницу ожидается введение санкций в отношении 70 человек, включая представителей офиса Владимира Зеленского, СБУ, кабмина, силовых и финансовых структур, а также депутатов Украины.
"Спешка Зеленского с голосованием в Раде за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации - связана с тем, что существует информация о введении санкций США (Госдепа и Минфина) в отношении лиц ближайшего окружения Зеленского, как чиновников, так и депутатов, а также ряда физлиц, которые считаются "кошельками" Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака… Всего, по моим данным, в санкционном списке США - более 70 лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он утверждает, что его юридическая команда приложила усилия к формированию этого списка, в частности подали Госдепу и минфину США список с перечнем лиц, против которых необходимо ввести санкции. Дубинский опубликовал список этих лиц. Среди них Ермак, заместители главы офиса Зеленского Павел Палиса, Виктор Мыкыта, Олег Татаров, экс-генпрокурор Украины Андрей Костин, глава СБУ Василий Малюк, глава госбюро расследований Украины Алексей Сухачев, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр обороны Рустем Умеров, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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