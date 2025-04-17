https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа - РИА Новости, 17.04.2025

"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

Вчерашняя статья в немецком издании Bild под названием "Чтобы угодить Путину, Трамп отклоняет сделку с Зеленским на 50 миллиардов" является прекрасным примером... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T09:20:00+03:00

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Вчерашняя статья в немецком издании Bild под названием "Чтобы угодить Путину, Трамп отклоняет сделку с Зеленским на 50 миллиардов" является прекрасным примером того, как необратимое разрушение психики не позволило Зеленскому вовремя понять, что Трамп поставил на нем крест.Внешняя фабула состоит в том, что Зеленский публично предложил американцам (читай: Трампу) продать Киеву американского оружия на 50 миллиардов долларов, включая десять батарей ЗРК Patriot. Заплатить планировалось замороженными российскими средствами, европейцы обещали добавить недостающее.Это предложение тщательно готовилось совместно с британцами и французами, которые в свое время две недели сообща писали для Зеленского покаянное письмо Трампу после того, как Зеленского буквально вышвырнули из Белого дома. Продумано было все: и тайминг, и сумма, и посыл. Палачи-русские цинично и целенаправленно разбомбили гражданских в Сумах, то есть нужно срочно защитить "беззащитный мирняк", а 50 миллиардов наличными — красивая цифра в стиле Трампа, которая должна гарантированно разбудить в нем инстинкт бизнесмена и дать возможность похвалиться перед американской аудиторией "суперсделкой во славу Америки". Идеальная приманка, идеальная ловушка, идеальные место и время.Однако произошло невозможное: Трамп наотрез отказался.Было слышно, как журналисты Bild скребут черепа до дыр: как так? Трамп отказывается не подарить, не дать в кредит, а продать оружие "даже за деньги"?!В Киеве отказ Трампа вызвал короткое замыкание и возмущение: "США не заинтересованы в прекращении кровопролития, как неоднократно заявлял Дональд Трамп". И вообще "это решение не имеет смысла с экономической точки зрения — в конце концов, экспорт оружия означал бы высокие доходы для американской экономики".Интересно, что незадолго до того в офисе Зеленского хвастались, что им "удалось продавить американцев" по ресурсной сделке и те "согласились" снизить сумму долга Украины с 300 до 100 миллиардов долларов. То, что американцы вдруг тоже потеряли интерес к этой теме и махнули рукой на круглые суммы, на тот момент никого в Киеве не насторожило.А зря.Нынешняя ситуация полностью повторяет эпизод из фильма "Схватка", где герой Роберта де Ниро говорит по телефону обманувшему его банкиру: "Забудь про деньги". Тот растерянно отвечает: "Почему?" — "Потому что я разговариваю с мертвецом".Есть все признаки того, что Трамп так же окончательно закрыл вопрос с "украинскими деньгами" и лично Зеленским после того, как тот от перепалок по политическим и денежным вопросам наехал на члена "семьи" Трампа, а Трамп такого не простит никому.Речь идет о спецпосланнике американского президента Стивене Уиткоффе, которому Трамп доверил обсуждение чрезвычайно важного для него украинского вопроса с Владимиром Путиным. Выбор Уиткоффа для этой критической миссии неслучаен, потому что Трамп доверяет ему больше всех, включая, возможно, даже себя.Трампа и Уиткоффа объединяют 40 лет дружбы, и Большой Дональд не зря называет его "великим другом". Когда, например, Трамп был признан виновным по 34 пунктам в совершении тяжких преступлений, Уиткофф был одним из немногих присутствовавших в зале суда, кто не являлся ни юристом, ни помощником, ни членом семьи Трампа. На протяжении всего судебного процесса многие союзники Трампа приходили и уходили, но именно Уиткофф постоянно оставался рядом с ним в решающие моменты. Мы уже не говорим о том, что свадьбу сына Уиткоффа играли в личной резиденции Трампа Мар-а-Лаго (что не было ни до, ни после дозволено никому) и что Трамп дежурным образом использовал личный самолет Уиткоффа во время предвыборной кампании, считая его более безопасным, чем самолеты правительства, охраняемые Секретной службой. Сейчас Уиткофф направляется во Францию — от имени Трампа прессовать европейцев на тему сворачивания помощи Киеву.Зеленский не понял, с кем имеет дело, когда сначала он после визита Уиткоффа в Санкт-Петербург публично обвинил его в том, что он "как попугай повторяет нарративы Кремля", а потом — после упоминания Уиткоффом признания Крыма, ЛДНР, а также Херсонской и Запорожских областей для заключения мирного соглашения — устроил истерику и заявил, что тот "обсуждает вопрос вне своей компетенции".Стивена Уиткоффа поддержали госсекретарь Марко Рубио, Трамп-младший и Илон Маск.Дональд Трамп — младший объяснил непонятливым: "Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и заключение крепкого мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф. Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну". Его поддержал Маск: "Нам повезло, что Стив Уиткофф занимается этим".Вопреки обыкновению, Трамп не стал комментировать обиду, нанесенную своему лучшему другу. Вместо этого Белый дом заявил, что у Трампа "планов посещать Украину нет", офис американского президента уведомил партнеров по G7, что США не будут подписывать совместное заявление с осуждением российского удара по позициям ВСУ в Сумах, а вместо этого "Вашингтон ориентирован на поддержание диалога с Москвой".Сам же Уиткофф сообщил, что Путин и Трамп "имели отличную дружбу и сейчас она продолжится — и это действительно хорошо для мира", а отношения России и Штатов обретают "новую форму" через "убедительные коммерческие возможности". Что говорит Уиткофф — думает Трамп.Очевидно, что для Трампа Украина на глазах превращается во второстепенный актив, который теперь рассматривается не как выгодный, а только приносящий убытки и издержки. Продолжение конфликта очевидно вредит стратегическим интересам США, особенно на фоне последних событий с Китаем, Ближним Востоком и внутренним кризисом. Пятьдесят миллиардов от Зеленского в этом случае для Трампа — ничто.Зеленский был уверен, что он своими хитрыми сделками откупится от Трампа, а общение Уиткоффа с Путиным ничего не значит, но он в очередном приступе нарциссизма ошибся — и ошибся по всем пунктам.А то, что Зеленский сделал Трампа своим личным врагом, — для России просто дополнительный бонус. И вопрос теперь лишь в том, кто достанет зеленого коротышку первым.

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https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский, аналитика